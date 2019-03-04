Сульшер не может вернуться в свой дом из-за поселившегося в нем ван Дейка

вчера, 22:38

Согласно информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер не может вернуться в свой дом, расположенный в графстве Чешир.

Два года назад специалист выставил свою недвижимость на продажу, полагая, что больше не вернется в Манчестер. Возглавив «красных дьяволов», Сульшер поселился в гостинице. Однако вскоре клуб доверил норвежцу роль постоянного тренера команды.

Покупателей на особняк Сульшера так и не нашлось, однако появился желающий снять дом - защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Съезжать футболист в ближайшее время не собирается, поэтому Сульшеру придется искать себе новое жилье.