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Игроки МЮ уверены, что Сульшер продолжит руководить командой

вчера, 06:28

Футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждены, что временный наставник команды Оле-Гуннар Сульшер станет главным тренером «красных дьяволов» на постоянной основе, утверждает источник.

Отмечается, что уверенность в норвежском специалисте растёт и среди руководителей клуба. Руководство МЮ впечатлено тем, как Сульшер использует потенциал игроков и справляется с многочисленными кадровыми потерями из-за травм.

С момента назначения 46-летнего тренера за 12 матчей АПЛ манкунианцы не потерпели ни одного поражения.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   110 / 933
вчера в 09:55
Время покажет.
EAGuar As
EAGuar As
   58 / 933
вчера в 08:04
Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 933
вчера в 07:00
От добра добра не ищут. Получается у норвега -пускай работает. Не всё же на старую гвардию облизываЦЦа...
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 06:52
Но решают не игроки.
Кстати, сезон еще не закончился.
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