Игроки МЮ уверены, что Сульшер продолжит руководить командой

вчера, 06:28

Футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждены, что временный наставник команды Оле-Гуннар Сульшер станет главным тренером «красных дьяволов» на постоянной основе, утверждает источник.

Отмечается, что уверенность в норвежском специалисте растёт и среди руководителей клуба. Руководство МЮ впечатлено тем, как Сульшер использует потенциал игроков и справляется с многочисленными кадровыми потерями из-за травм.