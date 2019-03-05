Игроки МЮ уверены, что Сульшер продолжит руководить командой

Футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждены, что временный наставник команды Оле-Гуннар Сульшер станет главным тренером «красных дьяволов» на постоянной основе, утверждает источник.
Отмечается, что уверенность в норвежском специалисте растёт и среди руководителей клуба. Руководство МЮ впечатлено тем, как Сульшер использует потенциал игроков и справляется с многочисленными кадровыми потерями из-за травм.
С момента назначения 46-летнего тренера за 12 матчей АПЛ манкунианцы не потерпели ни одного поражения.
Кстати, сезон еще не закончился.
Кстати, сезон еще не закончился.