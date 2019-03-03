Аллегри - главный кандидат на роль тренера «Интера»

вчера, 14:48

Сообщается, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является ключевым кандидатом на должность руководителя команды «Интера».

Ранее предполагалось, что специалист продолжит работу за границей, если будет уволен в конце сезона из «Ювентуса». Однако его связи с генеральным директором «нерадзурри» Джузеппе Мароттой (именно Маротта привел Аллегри в «Юве» - прим.) могут привести Аллегри в Милан.

Недавно также отмечалось, что Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри.