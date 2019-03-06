Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, в минувшем туре РПЛ «Урал» принимал «Зенит» и уступил со счётом 0:1.
Если сравнивать «Зенит» и «Спартак», то, наверное, «красно-белые» больше прессингуют. Питерцы быстро садятся в оборону и защищаются позиционно. А у «Спартака» обычно остаётся больше свободных зон на собственной половине поля. Поэтому в игре с москвичами нам будет легче выбегать в контратаки.
Первый матч «Урала» и «Спартака» в Москве завершился ничьей (1:1).
Удачи и красивой игры!
Удачи и красивой игры!
Со Спартаком можно играть в футбол
Не то что бегать раком против зенита
Со Спартаком можно играть в футбол
Не то что бегать раком против зенита
З.Ы. Это не отмазка, если что :)
З.Ы. Это не отмазка, если что :)
Последние 3 встречи показательны :
15.04.2018 Урал – Спартак 2:1
04.11.2018 Спартак – Урал 1:2
05.12.2018 Спартак – Урал 1:1
Думаю Парфенов просто знает как играть против Спартака.....хоть с Тосно...хоть с Уралом..
Удачи Уралу в Кубке !!!!!!!
Последние 3 встречи показательны :
15.04.2018 Урал – Спартак 2:1
04.11.2018 Спартак – Урал 1:2
05.12.2018 Спартак – Урал 1:1
Думаю Парфенов просто знает как играть против Спартака.....хоть с Тосно...хоть с Уралом..
Удачи Уралу в Кубке !!!!!!!
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Так и запишем - Семак играет "автобусом" по тактике Уфы :)
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Так и запишем - Семак играет "автобусом" по тактике Уфы :)