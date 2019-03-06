ГлавнаяНовости

Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»

вчера, 07:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:00 Не начался

Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, в минувшем туре РПЛ «Урал» принимал «Зенит» и уступил со счётом 0:1.

Если сравнивать «Зенит» и «Спартак», то, наверное, «красно-белые» больше прессингуют. Питерцы быстро садятся в оборону и защищаются позиционно. А у «Спартака» обычно остаётся больше свободных зон на собственной половине поля. Поэтому в игре с москвичами нам будет легче выбегать в контратаки.

Первый матч «Урала» и «Спартака» в Москве завершился ничьей (1:1).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левитин: «Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ»
Сегодня, 12:23 Комментарии0
Адвокат Кокорина: «У Саши до сих пор немеет нога»
Сегодня, 12:08 Комментарии4
Хеведес: «Тяжелая игра, потому что качество газона было ужасным»
Сегодня, 11:51 Комментарии0
Карпин: «У Кафанова в „Ростове“ будут расширенные функции»
Сегодня, 11:04 Комментарии5
Нигматуллин: «„Вильярреал“ хорошо показал себя со „Спартаком“»
Сегодня, 09:58 Комментарии7
«Зенит»: «Когда ты единственный, кто выбил Сульшера из еврокубков»
Сегодня, 09:22 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил LOpp
   153 / 981
вчера в 17:50
А в матче с Зенитом контратаковать было нельзя.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Литейный 4
       153 / 981
    вчера в 17:46
    Аллё гараж. Вам не кажется, что Зенит в прошлые выходные обыграл Урал? Или мне показалось? Гыгыгы
    Похоже, поросенка заклинило еще с прошедших выходных...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       153 / 981
    вчера в 17:42
    "Урал" с Дмитрием Парфеновым дома должен проходить "Спартак" на раз-два-три...
    Удачи и красивой игры!
    Гавроша
    Гавроша
       23 / 981
    вчера в 14:36
    Пускай трешку пупсикам положат, а лучше пяточок. У урала достаточно сил, чтобы уверенно обыграть середнячка на классе!
    Гавроша
    Гавроша ответил С детства за Зенит.
       23 / 981
    вчера в 14:36
    к сожалению в нынешнем положении зенит не готов к чемпионству, опасаюсь, что мы сольем матч и с Испанцами и очень плохо сыграем с сильным соперником Уралом, а урал на данный момент для зенита очень сильный соперник
    Казанский ты?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил С детства за Зенит.
       1 / 981
    вчера в 13:54
    к сожалению в нынешнем положении зенит не готов к чемпионству, опасаюсь, что мы сольем матч и с Испанцами и очень плохо сыграем с сильным соперником Уралом, а урал на данный момент для зенита очень сильный соперник
    Аллё гараж. Вам не кажется, что Зенит в прошлые выходные обыграл Урал? Или мне показалось? Гыгыгы
    ziborock
    ziborock ответил Denkuz
       36 / 981
    вчера в 13:23
    Так бы и сказал короче, свиней проще обыграть.
    По моему он ясно сказал что Зенит - автобус!
    С детства за Зенит.
    С детства за Зенит.
    вчера в 12:41
    к сожалению в нынешнем положении зенит не готов к чемпионству, опасаюсь, что мы сольем матч и с Испанцами и очень плохо сыграем с сильным соперником Уралом, а урал на данный момент для зенита очень сильный соперник
    1 команда
    1 команда
       121 / 981
    вчера в 12:37
    Урал разбомбит спартак.
    Denkuz
    Denkuz
       114 / 981
    вчера в 12:33
    Так бы и сказал короче, свиней проще обыграть.
    Miaf
    Miaf
       33 / 981
    вчера в 12:24
    Меркулов:( Очень тяжело соревноваться с Вилковыми, Лапочкиными и Еськовыми в матчах против Зенита).
    viv
    viv
       66 / 981
    вчера в 11:14
    Меркулов, вся страна будет за вас.....
    mihaluch
    mihaluch
       148 / 981
    вчера в 10:54
    "Спартаку" надо забивать, а забивать когда надо он не умеет.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       238 / 981
    вчера в 10:44
    Меркулов: «спартачек- команда уровня фнл, играть с ними будет легко. Так порадуем же всю страну позором свинарника»
    time out
    time out ответил DawnOfDestiny
       26 / 981
    вчера в 10:09
    вышло время) ничего не несется. только баня и Глушаков остаются)
    Сам-то ты понял, что прокукарекал?
    Footbolista
    Footbolista ответил cska plus
       4 / 981
    вчера в 10:01
    Игорьку дыру зашили уже?...ах хаха...
    МКС
    МКС
       41 / 981
    вчера в 09:56
    Со Спартаком конечно проще

    Со Спартаком можно играть в футбол

    Не то что бегать раком против зенита
    makkie
    makkie ответил Jeck Denielse
       22 / 981
    вчера в 09:07
    Знает...что говорит... Последние 3 встречи показательны : 15.04.2018 Урал – Спартак 2:1 04.11.2018 Спартак – Урал 1:2 05.12.2018 Спартак – Урал 1:1 Думаю Парфенов просто знает как играть против Спартака.....хоть с Тосно...хоть с Уралом.. Удачи Уралу в Кубке !!!!!!!
    Не знаю, как Парфенов - а наши почему-то устраивают склоки в Спартаке в аккурат перед матчем с его командами... вот и выходит, что Парфенов якобы непобедимый тренер.

    З.Ы. Это не отмазка, если что :)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил time out
       281 / 981
    вчера в 08:25
    Ну понеслось! Начали себя накачивать игроки Урала перед игрой со Спартаком. Осталось еще выступить руководству. Уже до игры начали шашками махать. В общем, как всегда, до матча все герои.
    вышло время) ничего не несется. только баня и Глушаков остаются)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       10 / 981
    вчера в 08:19
    Знает...что говорит...
    Последние 3 встречи показательны :
    15.04.2018 Урал – Спартак 2:1
    04.11.2018 Спартак – Урал 1:2
    05.12.2018 Спартак – Урал 1:1

    Думаю Парфенов просто знает как играть против Спартака.....хоть с Тосно...хоть с Уралом..

    Удачи Уралу в Кубке !!!!!!!
    time out
    time out
       26 / 981
    вчера в 08:03
    Ну понеслось! Начали себя накачивать игроки Урала перед игрой со Спартаком. Осталось еще выступить руководству. Уже до игры начали шашками махать. В общем, как всегда, до матча все герои.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 981
    вчера в 07:44
    У мазутного проекта оборона сплошная дырища. Заходи кому не лень. Удачи и разгрома Уралом свиней. Гыгыгы
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       325 / 981
    вчера в 07:30
    Понесло парня.
    cska plus
    cska plus
       12 / 981
    вчера в 07:29
    Надо хрющек наказать, сделайте праздник народу России.
    makkie
    makkie
       22 / 981
    вчера в 07:27
    Питерцы быстро садятся в оборону и защищаются позиционно.
    ____________________________

    Так и запишем - Семак играет "автобусом" по тактике Уфы :)
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 981
    вчера в 07:17
    Спартак не заплатит за поражение...
    LOpp
    LOpp
       6 / 981
    вчера в 07:14
    А в матче с Зенитом контратаковать было нельзя.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100