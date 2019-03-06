Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»

вчера, 07:07

Защитник «Урала» Михаил Меркулов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, в минувшем туре РПЛ «Урал» принимал «Зенит» и уступил со счётом 0:1.

Если сравнивать «Зенит» и «Спартак», то, наверное, «красно-белые» больше прессингуют. Питерцы быстро садятся в оборону и защищаются позиционно. А у «Спартака» обычно остаётся больше свободных зон на собственной половине поля. Поэтому в игре с москвичами нам будет легче выбегать в контратаки.

Первый матч «Урала» и «Спартака» в Москве завершился ничьей (1:1).