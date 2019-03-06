Гулиев: «„Спартак“ везде играет только на победу»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «Уралом» в четвертьфинале Кубка России.

У нас нет разделения на матчи Кубка или чемпионата – везде играем только на победу. Главное, успеть восстановиться после непростой игры с «Краснодаром» в Премьер-Лиге. Она далась тяжело – обе команды имели моменты, но мы не смогли добиться желаемого результата. Тем не менее, я был очень рад, наконец, дебютировать за «Спартак». Можно сказать, сбылось то, о чём я так давно мечтал.