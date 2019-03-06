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Гулиев: «„Спартак“ везде играет только на победу»

вчера, 06:51
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры с «Уралом» в четвертьфинале Кубка России.

У нас нет разделения на матчи Кубка или чемпионата – везде играем только на победу. Главное, успеть восстановиться после непростой игры с «Краснодаром» в Премьер-Лиге. Она далась тяжело – обе команды имели моменты, но мы не смогли добиться желаемого результата. Тем не менее, я был очень рад, наконец, дебютировать за «Спартак». Можно сказать, сбылось то, о чём я так давно мечтал.

Напомним, первый матч между «Спартаком» и «Уралом» в Москве завершился ничейным результатом (1:1).

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   79 / 981
вчера в 13:31
Сам хоть верит в то, что сказал?
Alladins
Alladins
   131 / 981
вчера в 12:36
Особенно, а еврокубказ надоели своими бесчисленными рекодами, то 7-0, то 1-18, то АЕК их победит, то Рапид.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил cska plus
   331 / 981
вчера в 12:35
Хрющи могут только кубок канделаки выиграть и всякие кубки соли и дерева.
привет королям товарняков ,а как официалка так тульские самовары
отодрали готовьтесь к рубину ,а то и туркмен вас поимеет.
oFANATo
oFANATo
   195 / 981
вчера в 11:28
После слов Гулиева игроки ПАОК, Рейнджерс, Вильярреал, Рапид смеются в голос.
Veteran Ab
Veteran Ab
   822 / 981
вчера в 11:18
Кто бы говорил... Один матч провел за основу
viv
viv
   66 / 981
вчера в 11:16
Гулиев, не смеши народ.....4-ое место с антирекордом в ЛЕ это уже не в какие ворота не лезет ..если только в ворота спартака....уже 43 матча без побед...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 10:08
Особенно мы это видели в Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Один рекорд за другим. Гыгыгы
Т34
Т34
   20 / 981
вчера в 10:03
"Цска навсегда", а кони уже простирнулись, после обделывания с тульским Арсеналом? К матчу с Рубином надо подойти в постиранной форме, Бекеич не любит грязных, можете спросить у ваших лазурных дружков.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 09:03
И везде обделывается!
Т34
Т34
   20 / 981
вчера в 09:01
Играть на победу это хорошо, вот только еще и побеждать надо.
time out
time out ответил cska plus
   26 / 981
вчера в 08:58
Ахахах! Вот смешной полуарбузник, поэтому у спартака всего 8 побед в 18 матчах, про 0:7 молчу а Рапид и всех остальных не напоминаю.
Специально посмотрел, а сколько же побед у коней в 18 матчах и был удивлен, у них оказывается на много больше, чем у Спартака, аж целых восемь. У них наверное восьмерка крупней)))
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 08:22
Кононову нельзя проиграть, весь оптимизм сразу улетучится.
64русс
64русс
   552 / 981
вчера в 08:10
свиньи такие болтуны... какойто окю вот высказался
Морозовский
Морозовский
   5 / 981
вчера в 08:05
Болтуном одним больше у поросят стало!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   201 / 981
вчера в 07:41
Посмотрю специально на Гулиева.
Говорить-то они все мастера.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:34
Хрющи могут только кубок канделаки выиграть и всякие кубки соли и дерева.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:33
Ахахах! Вот смешной полуарбузник, поэтому у спартака всего 8 побед в 18 матчах, про 0:7 молчу а Рапид и всех остальных не напоминаю.
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