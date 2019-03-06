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Иван Коновалов: «Есть стремление попасть в Европу»

вчера, 09:35

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов признался, что хочет попробовать свои силы в Европе.

У меня есть стремление попасть в Европу, как и у любого футболиста. Топ-клубы. Больше всего, наверное, в чемпионат Германии. Еще нравится английский футбол. А как страна — Италия. Паста, пицца, м-м-м… Еще в детстве со «Спартаком» я ездил туда на разные турниры. Были в Гавардо под Миланом, в Парме.

В общем, рейтинг такой: Англия, Германия, Италия.

24-летний Коновалов в текущем сезоне провел 12 матчей в РПЛ, однако в последнее время проигрывает конкуренцию Егору Бабурину

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   68 / 981
вчера в 14:33
Эта болезнь в спартаке приобретается, потом в рубинах и ростовах проходит.
Nafnafik
Nafnafik
   79 / 981
вчера в 12:31
После рубина или в ростов, или в пердив, хотя это одно и то же.
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 11:41
Шансы есть...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 09:37
Для начала вырвись из плена туркменского жулика, а то и тебя на деньги кинет!
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