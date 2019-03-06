Иван Коновалов: «Есть стремление попасть в Европу»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов признался, что хочет попробовать свои силы в Европе.

У меня есть стремление попасть в Европу, как и у любого футболиста. Топ-клубы. Больше всего, наверное, в чемпионат Германии. Еще нравится английский футбол. А как страна — Италия. Паста, пицца, м-м-м… Еще в детстве со «Спартаком» я ездил туда на разные турниры. Были в Гавардо под Миланом, в Парме.

В общем, рейтинг такой: Англия, Германия, Италия.