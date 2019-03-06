Димитров: «Мы сделаем всё, чтобы пройти „Спартак“»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России. Первая встреча между командами в Москве завершилась ничьей (1:1).

Нельзя проводить параллели с декабрьским матчем против «Спартака». Смотрел их игру с «Краснодаром» – видно, что «красно-белые» выглядят на поле совсем по-другому. У них поменялся игровой стиль. Нас ждёт тяжелая встреча, но мы хотим попасть в полуфинал Кубка и сделаем для этого всё.