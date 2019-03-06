ГлавнаяНовости

Димитров: «Мы сделаем всё, чтобы пройти „Спартак“»

вчера, 07:39
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:00 Не начался

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России. Первая встреча между командами в Москве завершилась ничьей (1:1).

Нельзя проводить параллели с декабрьским матчем против «Спартака». Смотрел их игру с «Краснодаром» – видно, что «красно-белые» выглядят на поле совсем по-другому. У них поменялся игровой стиль. Нас ждёт тяжелая встреча, но мы хотим попасть в полуфинал Кубка и сделаем для этого всё.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Левитин: «Скомина вчера просто украл победу у ПСЖ»
Сегодня, 12:23 Комментарии0
Адвокат Кокорина: «У Саши до сих пор немеет нога»
Сегодня, 12:08 Комментарии4
Хеведес: «Тяжелая игра, потому что качество газона было ужасным»
Сегодня, 11:51 Комментарии0
Карпин: «У Кафанова в „Ростове“ будут расширенные функции»
Сегодня, 11:04 Комментарии5
Нигматуллин: «„Вильярреал“ хорошо показал себя со „Спартаком“»
Сегодня, 09:58 Комментарии7
«Зенит»: «Когда ты единственный, кто выбил Сульшера из еврокубков»
Сегодня, 09:22 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   249 / 981
вчера в 15:31
Не тот раз)
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 14:38
Повезло уралу - им досталась самая слабая команда. Должны в три мяча выносить.
oFANATo
oFANATo
   195 / 981
вчера в 11:26
ГРЕХ БУДЕТ НЕ ПРОЙТИ ТАКИХ ПУПСИКОВ
spartakus50
spartakus50
   950 / 981
вчера в 11:24
Шансов по раскладу больше у Урала. Если Спартак вместо прессингового навала сыграет поумнее и оригинальнее - то победит. А перебегать местных лосей или продавить их врядли удасться при еще сырой игре. Разве что Глушаков вдруг озарит удачей)))
МАРИНА ЗА СПАРТАК
МАРИНА ЗА СПАРТАК ответил Т34
   564 / 981
вчера в 11:17
Это неизлечимо)
viv
viv
   66 / 981
вчера в 11:09
Димитров, удачи и пройти "спартак-43" в Кубке....униженным в еврокубках, Вильярреалом, Рапидом,Рейнджерс не достойны играть в ЛЕ через наш Кубок...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил МАРИНА ЗА СПАРТАК
   3 / 981
вчера в 11:08
Т34
Т34 ответил МАРИНА ЗА СПАРТАК
   20 / 981
вчера в 11:05
Я и смотрю как вас пряники надрали, до сих пор страна ликует
Марина, они даже не знают о том, что коней надрали. Они сидят день и ночь на спартаковских ветках, а что за пределами этих веток их не интересует. Загляни на любую ветку, где что-то касается Спартака, там уже с утра самые первые, торчат кони и бомжи со своими выс.рами. Что сделаешь, если они безнадежно больны спартакофобией, причем в тяжелой форме. Остается только терпеть весь их словесный по..с и не обращать внимания.
FILL3286
FILL3286 ответил МАРИНА ЗА СПАРТАК
   11 / 981
вчера в 10:43
И порванное два раза очко
А если собрать все такие пенки игоря43,то том его ваще НЕТ!!!
МАРИНА ЗА СПАРТАК
МАРИНА ЗА СПАРТАК ответил FILL3286
   564 / 981
вчера в 10:30
И порванное два раза очко
FILL3286
FILL3286 ответил Footbolista
   11 / 981
вчера в 10:18
В Грозном)...
Не важно,главное народу было весело смотреть на шапито!! А особенно на дыркофеева43.
МАРИНА ЗА СПАРТАК
МАРИНА ЗА СПАРТАК ответил ЦCКА навсегда
   564 / 981
вчера в 10:07
Я и смотрю как вас пряники надрали, до сих пор страна ликует
Footbolista
Footbolista
   4 / 981
вчера в 10:04
Надранные кони беснуются))...
Footbolista
Footbolista ответил FILL3286
   4 / 981
вчера в 10:03
В Грозном)...
FILL3286
FILL3286 ответил ЦCКА навсегда
   11 / 981
вчера в 10:00
Надо надрать пищевик и подарить праздник стране!
Праздник был в Туле,особенно игорь43 веселил публику своим "ОЧКОМ"
ХАХАХА ХАХА ХАХАХ ХАХАХА
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   201 / 981
вчера в 09:17
Очередной болтун.
makkie
makkie
   22 / 981
вчера в 09:05
Конечно, Урал из кожи вон выпрыгнет - но ляжет костьми.
Это не "выставочный" матч против Зенита играть :))
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 08:37
Удачи Уралу!!!
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 08:23
Поставят автобус и будут держаться за 0-0.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 08:17
Надо постараться!!!
64русс
64русс
   552 / 981
вчера в 08:06
вся страна за Урал
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 981
вчера в 07:58
Надо надрать пищевик и подарить праздник стране!
Т34
Т34 ответил cska plus
   20 / 981
вчера в 07:55
Если судья с чемоданчиком не помешает.
Кони привыкли все решать через чемоданчики, думают, что и все так делают. Только чемоданчики чемоданчиками, а играть-то надо. Арсенал играл и дал полизать два чупы-чупса коням, которые понадеялись на чемоданчик Гинера и ходили по полю пешком.
FILL3286
FILL3286
   11 / 981
вчера в 07:52
конебомжей на опыте прошли
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 07:47
С вами вся страна.
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 07:42
Если судья с чемоданчиком не помешает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100