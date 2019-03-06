Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит верил в то, что «Аякс» сможет пройти «Реал» после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). В ответной встрече в Мадриде амстердамский клуб разгромил «сливочных» со счётом 4:1.

Для меня этот результат не стал неожиданностью. Потому что посмотрев последние матчи «Реала» и их первую игру с «Аяксом», который не заслуживал поражения, я увидел возможности [для «Аякса»].

Потом была игра с «Барселоной», которая оставила «Реал» не у дел. Вы смотрите на полузащиту «Реала» и думаете: «Боже мой! Это именно та команда, с которой хотел бы сыграть „Аякс“!»

И хуже всего то, что сегодняшний матч был для «Аякса» самой лёгкой игрой в сезоне. Против «Реала»! Даже в чемпионате Голландии у них не бывает таких простых матчей, как этот.