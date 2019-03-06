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Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»

вчера, 07:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит верил в то, что «Аякс» сможет пройти «Реал» после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). В ответной встрече в Мадриде амстердамский клуб разгромил «сливочных» со счётом 4:1.

Для меня этот результат не стал неожиданностью. Потому что посмотрев последние матчи «Реала» и их первую игру с «Аяксом», который не заслуживал поражения, я увидел возможности [для «Аякса»].

Потом была игра с «Барселоной», которая оставила «Реал» не у дел. Вы смотрите на полузащиту «Реала» и думаете: «Боже мой! Это именно та команда, с которой хотел бы сыграть „Аякс“!»

И хуже всего то, что сегодняшний матч был для «Аякса» самой лёгкой игрой в сезоне. Против «Реала»! Даже в чемпионате Голландии у них не бывает таких простых матчей, как этот.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил FERIS
   570 / 981
вчера в 22:47
Нынешний Реал только ленивый не обыграет. Летом в команде нужна хорошая чистка.
Не чистка, а много-много своих судьей. Им надо открыт Академию Судьей Реала. Надо если игроки не смогут забит гол, судьи сами забивали голи, если противник будет возражать, их по пять игроков удалять с поля.
Dauletbek
Dauletbek
   890 / 981
вчера в 22:03
Сначало ЦСКА выиграл 2 матча с Реалом, тогда думал случайность, 2 поражения от Барсы, это понятно. Но тогда я подумал, что Реал всю свою злость набросит на Аякс...а вышло так, что Аякс разозлился за первый матч, чем Реал после поражения от Барсы
Denkuz
Denkuz
   114 / 981
вчера в 13:34
Победить Реал в его положении для топ-клубов Европы сейчас не показатель силы.
Kresi frok
Kresi frok
   284 / 981
вчера в 12:06
Дело не в риале и в его "звёздности", а в том, что Аякс вышел и показал, что нужно делать с середняками европейских лиг.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   263 / 981
вчера в 11:37
Трольнул знатно, я недавно также писал что защита у сливок дыра, что Барса даже в первом матче из ничего голы делала, а со мной спорили :)
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 11:15
болельщикам Реала впору принять хорошую дозу снотворного и долго спать, пока всё не уляжется!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 10:47
Гуллит опустил реал ниже плинтуса, красава!
beefs
beefs
   132 / 981
вчера в 10:24
Ну, ты преувеличиваешь, хотя выигрыш Аякса просматривался...
dzvinka
dzvinka
   69 / 981
вчера в 10:21
все верно, без судей, это просто мыльный пузырь, с одной мартышкой и идиотом срамосом.
13 RUS
13 RUS
   192 / 981
вчера в 10:20
Траханье риала продолжается
FERIS
FERIS ответил Duke_dp
   139 / 981
вчера в 10:12
Нынешний Реал только ленивый не обыграет.
Летом в команде нужна хорошая чистка.
Ленора
Ленора
   695 / 981
вчера в 10:07
Аякс молодцы, хорошо сыграли, заслуженная победа
Footbolista
Footbolista
   4 / 981
вчера в 10:07
Кони обыграли самый слабый Реал за последние 10 лет...и позорно слились из ЛЧ)...
hata
hata
   712 / 981
вчера в 09:58
Тренер Реала не тянет, не по Сеньке шапка
lexatver
lexatver
   370 / 981
вчера в 09:45
У Аякса 90% игроков растащат летом в ведущие клубы
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 09:38
армейцев опять оскорбили)))
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли ответил time out
   347 / 981
вчера в 09:30
Не будем забывать, что пенальти, отбитый Дырофеевым и превращённый конеботами из радости всей страны в конскую скрепу, был от аж целого Яго Аспаса, который за всю свою карьеру выиграл чуть менее, чем 0 трофеев
kust07
kust07
   249 / 981
вчера в 09:19
Ха зачетно))
Groove000
Groove000
   207 / 981
вчера в 09:07
Не ожидал я такого результата, думал, что Реал пройдёт дальше...
time out
time out
   26 / 981
вчера в 09:05
Обычно самые легкие матчи бывают против днищ. Тут так и было. Разве может нормальная команда проиграть дважды каким-то коням, которые не попали даже в Лигу Европы?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 08:47
И для меня. Ещё неделю назад сказал что халва будет унижена по всем параметрам.
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 08:45
Аяксу должно быть стыдно за эту игру. Они должны были забить минимум 7 или 8 мячей. В 1/4 ей надо поправить прицел и все будет хорошо. Хоть для Аякса это был тренеровачный матч но дальше будет труднее. В этой ЛЧ нет больше таких слабых команд как Реал.
lobsterdam
lobsterdam
   133 / 981
вчера в 08:36
Реал был тяжеловат, но моментов имел достаточно, чтобы добиться нужного результата. Но, не повезло, что закономерно! Уступи дорогу молодым!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   490 / 981
вчера в 08:29
А я говорил, против оборонительной игры Реал пустышка. Тренер Аякса молодец сделал выводы с игр с Барселоной.
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 08:27
Потролил Реал.
Duke_dp
Duke_dp
   430 / 981
вчера в 08:26
Ооо.
Вот они. Возвращаются великие времена!
Аякс начинает обыгрывать Реал.)
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 08:21
Теперь Реал будут пинать все кому не лень.
GKN
GKN
   330 / 981
вчера в 08:12
Без Роналду не получается ничего у Реала
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 981
вчера в 08:10
Аякс с победой .
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 08:01
Аяксу повезло, что в Реале Солари.
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