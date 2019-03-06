Идову: «Наша команда хорошо подготовлена тактически»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рад, что команда вышла в полуфинал Кубка России.

Мы понимали, что игра будет тяжелой. «Рубин» - организованная команда, которая хорошо обороняется. Понравилось, что создали много моментов и забили свой гол. Главное - победа и то, что сыграли на ноль.

Как мне схема с пятью защитниками? Для меня она привычная. По такой схеме я играл в «Амкаре». Матч с «Рубином» показал, что наша команда хорошо подготовлена тактически. Мы давно не играли в пять защитников, но смогли перестроиться, действовали правильно и грамотно. «Локомотив» может варьировать тактику и подстраиваться под соперника.

У нас с Игнатьевым была задача играть по всему флангу, подключаться вперед и успевать назад. Если физика позволяет, нужно этим пользоваться.