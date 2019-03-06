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Джорджевич: «Мы можем обыграть любого соперника»

вчера, 23:06
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Форвард «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о выходе в полуфинал Кубка России.

Не стоит грустить из-за ничьей, лучше радоваться тому, что мы сделали решающий шаг и вышли в полуфинал Кубка. В двух играх с «Оренбургом» мы были лучше. Сегодня можно попраздновать, а завтра начать готовиться к следующему матчу. После первого матча говорили друг другу, что расслабляться не стоит. Если после победы 4:2 на выезде мы бы не прошли дальше, это был бы позор. Так что не имели права уступить. «Урал» или «Спартак»? Все равно, нет разницы. Пока рано говорить о победе в Кубке. Мы можем обыграть любого соперника. Финал совсем близко, мы очень хотим сделать следующий шаг. Будем стараться.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
сегодня в 01:02
Все возможно...
Трубадур
Трубадур
   912 / 981
сегодня в 00:15
Эка его повело.
time out
time out
   26 / 981
вчера в 23:52
Как только начинают много говорить и выпендриваться, отрицательный результат незамедлительно приходит вопреки хвастливым обещаниям.
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 981
вчера в 23:36
Главное чтобы в финале кубка играть хорошо
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   169 / 981
вчера в 23:27
Успакойся Лука!
pavkur
pavkur
   269 / 981
вчера в 23:10
Смешно слышать, чесно слово.
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