Джорджевич: «Мы можем обыграть любого соперника»

Форвард «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал о выходе в полуфинал Кубка России.

Не стоит грустить из-за ничьей, лучше радоваться тому, что мы сделали решающий шаг и вышли в полуфинал Кубка. В двух играх с «Оренбургом» мы были лучше. Сегодня можно попраздновать, а завтра начать готовиться к следующему матчу. После первого матча говорили друг другу, что расслабляться не стоит. Если после победы 4:2 на выезде мы бы не прошли дальше, это был бы позор. Так что не имели права уступить. «Урал» или «Спартак»? Все равно, нет разницы. Пока рано говорить о победе в Кубке. Мы можем обыграть любого соперника. Финал совсем близко, мы очень хотим сделать следующий шаг. Будем стараться.