Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Фабьен Бартез прокомментировал победу «красных дьяволов» над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ПСЖ не проявил уважения к «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, уважение к сопернику - это одна из главных ценностей спортсмена и команды.
При любых обстоятельствах необходимо уважать противника. Если говорить о мастерстве, парижане были лучше, но им не хватило концентрации. Футболисты не погрузились в игру. В таких матчах побеждает тот, кто не ошибается, а не тот, кто играет лучше.
ПСЖ не учится на своих ошибках. А ведь именно в такие моменты пишется история клуба, происходит его развитие. Они должны были выиграть матч, отстаивая свои ценности, но не проявили скромность.
Ты матч то смотрел?
Ты матч то смотрел?
Шоу - красавчик, в атаке он всегда был хорош, жаль что вчера его партнеры часто незамечали, в плане открываний - великолепно, в защите очень здорово прибавил, особенно хорошо это было видно, как он свграл против Салаха, где египтянин просто выбыл из игры.
Винить тренера ПСЖ тут тоже не стоит, так как вчера проиграли не тактически, не командно, а исключительно индивидуально 3 футболиста, сделавшие по одной, но очень грубой ошибке.
Рад что МЮ конечно прошел, но с такой игрой и кадровыми проблемами будет сложно играть на 3 фронта, лч все равно взять будет ну почти нереально, а вот остаться в 4ке АПЛ - возможно, но боюсь, что в нынешнем состоянии будет как в старой русской поговорке - "за двумя зайцами погонишься...", только в данном случае - тремя.
Шоу - красавчик, в атаке он всегда был хорош, жаль что вчера его партнеры часто незамечали, в плане открываний - великолепно, в защите очень здорово прибавил, особенно хорошо это было видно, как он свграл против Салаха, где египтянин просто выбыл из игры.
Винить тренера ПСЖ тут тоже не стоит, так как вчера проиграли не тактически, не командно, а исключительно индивидуально 3 футболиста, сделавшие по одной, но очень грубой ошибке.
Рад что МЮ конечно прошел, но с такой игрой и кадровыми проблемами будет сложно играть на 3 фронта, лч все равно взять будет ну почти нереально, а вот остаться в 4ке АПЛ - возможно, но боюсь, что в нынешнем состоянии будет как в старой русской поговорке - "за двумя зайцами погонишься...", только в данном случае - тремя.