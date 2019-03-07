Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Фабьен Бартез прокомментировал победу «красных дьяволов» над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ не проявил уважения к «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, уважение к сопернику - это одна из главных ценностей спортсмена и команды.

При любых обстоятельствах необходимо уважать противника. Если говорить о мастерстве, парижане были лучше, но им не хватило концентрации. Футболисты не погрузились в игру. В таких матчах побеждает тот, кто не ошибается, а не тот, кто играет лучше.