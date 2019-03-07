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Бартез: «ПСЖ не проявил уважения к „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 10:58
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Фабьен Бартез прокомментировал победу «красных дьяволов» над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ не проявил уважения к «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, уважение к сопернику - это одна из главных ценностей спортсмена и команды.

При любых обстоятельствах необходимо уважать противника. Если говорить о мастерстве, парижане были лучше, но им не хватило концентрации. Футболисты не погрузились в игру. В таких матчах побеждает тот, кто не ошибается, а не тот, кто играет лучше.

ПСЖ не учится на своих ошибках. А ведь именно в такие моменты пишется история клуба, происходит его развитие. Они должны были выиграть матч, отстаивая свои ценности, но не проявили скромность.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил Ros S
   193 / 1029
вчера в 18:05
Да, все ошибки из-за расхлябанности и самоуверенности. Именно она привела к первому голу. Если бы Вы хоть чуток были знакомы с основами футбола, то не задавались такими вопросами. Передача Керера не глядя в последней линии вдоль ворот, такую ошибку мог допустить либо необученный азам игры в обороне 24, либо самоуверенный в собственной безнаказанности пижон, с керером, думаю подходит именно такой вариант. Ситуация с буффоном: дождь, сырое поле, отсутсвие моментов у мю , все это не в пользу вратаря, плюс рэшфорду дали беспрепятственно ударить, а затем защитники псж остановились и с первого ряда наблюдали как забивает без помех выскочивший из под них лукаку. Есть смысл объяснять, что прыгающий спиной к летящему мячу защитник в собственной штрафной площади - это игрок, который уже не учавствует в обороне, а наоборот - мешает. Если бы все три привез один, то я бы еще с вами согласился, но тут на лицо недоработка тренера, а в его задачу входит не только расставить игроков по полю и дать указания, но и объяснить, что за 90 минут в ЛЧ может произойти что угодно. Видимо, игроки псж этого не знали, а тренер ии не объяснил.
Ros S
Ros S ответил anfield1984
   413 / 1029
вчера в 16:31
Из за неуважения к сопернику Керер вывел Лукаку на рандеву? Из за неуважения Буффон не смог зафиксировать мокрый мяч и отбил на Лукаку? Из за неуважения защитник не успел убрать руку? Или МЮ возил парижан как хотел? ПСЖ играли очень организованно, 3 индивидуальных грубых ошибки привели к 1-3, сам МЮ ничего не создал.
Ты матч то смотрел?
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 13:56
вот кто бы точно заставил себя уважать)))
CragHack
CragHack ответил Red_team
   397 / 1029
вчера в 13:41
Если выражение Неймара просто забавно, то харя Ди Марии - это бесценно, опустили крысу на землю
Это было бальзамом на душу, вспоминать его довольную харю с бутылочкой, а тут глаза полные отчаянья
anfield1984
anfield1984 ответил Ros S
   193 / 1029
вчера в 13:32
Вроде умные вещи писал. А потом в лужу укнул. Кого тут винить если не тренера? Кто должен замотивировать команду, пресеч различные понты, убрать расхлябанность.? Псж с первых минут вышел на прямых ногах с желанием прошарахаться девяносто минут по полю в ожидании свистка. Кто если не тренер должен заставить уважать соперника и быть на предельной концентрации все 90 минут.
Imrebellion
Imrebellion
   755 / 1029
вчера в 13:04
Да, пижонили весь матч, за это и получили очередной позор! Могли бы спокойно играть, но нет, каждый игрок ПСЖ возомнил из себя не понятно кем-то - пытался идти в обводку, перехитрить с передачами, финтить.
4ел
4ел ответил удав
   458 / 1029
вчера в 12:38
как там поживают 222миллиона и компания?=)
Вечно молодой и перспективный. То в барсе в тени лео сидел, и сейчас в тени келиана. Не встать ему в 1 ряд с лео и криша
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 12:34
Ааааабсолютно))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   81 / 1029
вчера в 12:18
Ну так МЮ продолжает писать свою историю и идет дальше . ПСЖ пусть кошмарит всех у себя в чемпе , свершения в ЛЧ больше нужны для нынешнего поколения МЮ !
Red_team
Red_team
   73 / 1029
вчера в 11:51
Если выражение Неймара просто забавно, то харя Ди Марии - это бесценно, опустили крысу на землю
Ros S
Ros S
   413 / 1029
вчера в 11:31
На самом деле победа МЮ во многом нелогичная, 3 индивидуальные ошибки - 3 мяча пропущено, то что забили лишь один - заслуга МЮ, которые под руководством Сульшера пропускают мало, особенно когда играют вторым номером, что уж говорить, МЮ первым номером играть пока не умеет, во многом это заслуга Маура, который водитель автобуса со стажем, отсюда и 3-2 в концовке со святыми и 2-2 с Бернли о5 же в концовке и 0-2 с ПСЖ дома, когда пытались играть 1м номером, зато 1-0 на выезде со шпорами, 2-0 с Челси, 3-1 с Арсеналом, 3-1 теперь с ПСЖ, конечно еще стоит обратить, что по сути играли 2м составом, т.к 80% основы в лазарете, а лидер - дисквалифицирован. В целом надеюсь, что МЮ сможет финишировать в 4ке в этом году, а в межсезонье будут наигрывать более атакующую модель.
Шоу - красавчик, в атаке он всегда был хорош, жаль что вчера его партнеры часто незамечали, в плане открываний - великолепно, в защите очень здорово прибавил, особенно хорошо это было видно, как он свграл против Салаха, где египтянин просто выбыл из игры.
Винить тренера ПСЖ тут тоже не стоит, так как вчера проиграли не тактически, не командно, а исключительно индивидуально 3 футболиста, сделавшие по одной, но очень грубой ошибке.
Рад что МЮ конечно прошел, но с такой игрой и кадровыми проблемами будет сложно играть на 3 фронта, лч все равно взять будет ну почти нереально, а вот остаться в 4ке АПЛ - возможно, но боюсь, что в нынешнем состоянии будет как в старой русской поговорке - "за двумя зайцами погонишься...", только в данном случае - тремя.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 11:29
ПСЖ команда неудачников)
dimagas1
dimagas1
   313 / 1029
вчера в 11:26
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 11:20
Буффон накосячил.
удав
удав
   417 / 1029
вчера в 11:16
как там поживают 222миллиона и компания?=)
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1029
вчера в 11:14
И поплатился.
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