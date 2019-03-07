Червиченко: «Хуже эти футболисты „Спартака“ играть не могут»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение (0:1) «красно-белых» от «Урала» в матче 1/4 финала Кубка России.

Я думаю, что такой матч не последний в этом году. «Спартак» выглядел хуже, чем с «Краснодаром». Запредельное счастье, что не позволили состояться разгрому, ведь помните моменты, когда мяч чудом не залетал в ворота «Спартака», но выручал Селихов.

Толкаются, с судьей спорят, а футбольного у «Спартака» было мало. Эти игроки хуже играть не могут, это их качество, ниже которого они уже не могут играть, а улучшений никаких не предвидится.

Чтобы остаться в «Спартаке» Кононову нужно чудо? Я думаю, что чудо он уже сделал, оказавшись там. Два чуда это перебор.