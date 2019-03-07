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Червиченко: «Хуже эти футболисты „Спартака“ играть не могут»

вчера, 19:33
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение (0:1) «красно-белых» от «Урала» в матче 1/4 финала Кубка России.

Я думаю, что такой матч не последний в этом году. «Спартак» выглядел хуже, чем с «Краснодаром». Запредельное счастье, что не позволили состояться разгрому, ведь помните моменты, когда мяч чудом не залетал в ворота «Спартака», но выручал Селихов.

Толкаются, с судьей спорят, а футбольного у «Спартака» было мало. Эти игроки хуже играть не могут, это их качество, ниже которого они уже не могут играть, а улучшений никаких не предвидится.

Чтобы остаться в «Спартаке» Кононову нужно чудо? Я думаю, что чудо он уже сделал, оказавшись там. Два чуда это перебор.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 22:52
Стыдно за пупсиков. Федун должен продать акции спартака червяку за 1 руб.
Трубадур
Трубадур
   463 / 1029
вчера в 21:28
Стыдно за спартак!
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 21:21
червь недооценивает хряков, а я в них верю, уверен эти персонажи могут ещё хуже
Заратустра
Заратустра
   121 / 1029
вчера в 21:07
Аплодирую Червю. Всё по полкам разложил без лишних сантиментов.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1029
вчера в 20:48
Запомните, федунботы. Червиченко более эффективный менеджер, чем Федуп. Киевский барыга лишил вас потенциальных трофеев, которые при Червиченке можно было бы взять.
time out
time out
   38 / 1029
вчера в 20:24
Как и ожидалось, бомжеконский рупор ненависти к Спартаку навозный "Червяк", тут как тут. Чувствуется у него сегодня праздник, он захлёбывается от счастья, что может выплеснуть негатив на Спартак.
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 20:19
Червиченко: «Хуже эти футболисты „спартака“ играть не могут».....Все силы потратили на картонный кубок Фон Бет Матч премьер.....
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 20:07
Нет слов, Кононов ничего не смог сделать.
grisser
grisser
   312 / 1029
вчера в 20:05
Спартак сыграл в свой спартаковский футбол, бездумный и пустой, да и судья честный попался.
МКС
МКС
   39 / 1029
вчера в 19:54
Странно

Совсем недавно толстопузое 12 прилюдно восхваляло изделие №8

Теперь говорит что оно плохо играет

Червяк, тебе надо быть последовательным в своих суждениях
cska1948
cska1948
   114 / 1029
вчера в 19:51
Червиченко: «Хуже эти футболисты „Спартака“ играть не могут»
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Червиченко явно льстит тарасовским. Хотя раньше такого за ним не водилось.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 19:45
Чтобы остаться в «Спартаке» Кононову нужно чудо? Я думаю, что чудо он уже сделал, оказавшись там. Два чуда это перебор.
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Любит Андрюха Спартак , переживает.....потому и критикует и делает это грамотно!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 19:41
Хуже уже некуда! 16 лет без побед в Кубке России бу-га-га
Суеверный
Суеверный
   138 / 1029
вчера в 19:38
Могут и хуже. Напоминать нет смысла.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 19:37
Как всегда, про пищевик по делу :)
parallels
parallels
   5 / 1029
вчера в 19:35
понеслись годные послематчевые комментарии экспертов) хороший день)
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