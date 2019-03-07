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Парфенов: «„Урал“ играл с одним из лидеров нашего футбола»

вчера, 19:22
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком» (1:0) в ответном поединке 1/4 финала Кубка России.

Я благодарен ребятам и болельщикам. Все отдались этой игре и получили вознаграждение. Мы прошли дальше, с чем я всех и поздравляю.

Мы играли с одним из лидеров нашего футбола. Было понятно, что будет тяжело. В нашем чемпионате с любой командой тяжело.

Благодарен ребятам за то, что вложили в игру душу и отдались на 100 процентов. У нас была команда, единый коллектив.

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Все комментарии
tolctoy
tolctoy
   575 / 1029
вчера в 21:09
Урал, команда -автобус.И выиграл,случайно,за счет рикошета.
AfrikSimon
AfrikSimon
   442 / 1029
вчера в 20:06
Лидером его можно назвать только в прошлом, да и то, все свои регалии спартак всегда покупал.
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 19:45
Кононов встал развёл руками что-же делать с м..ками.Ну а главный там м...к ну конечно же Глушак.
Лакшери
Лакшери
   105 / 1029
вчера в 19:40
Спартак по позорам лидер безоговорочный навсегда
Gessenschaft
Gessenschaft
   411 / 1029
вчера в 19:31
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 1029
    вчера в 19:30
    Лидер он при Лампочкине, а так, обычный середняк, не более!
    Шуnя771
    Шуnя771
       354 / 1029
    вчера в 19:25
    Смешно!

    Дмитрий ваще забыл турнирную таблицу...
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