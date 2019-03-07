Парфенов: «„Урал“ играл с одним из лидеров нашего футбола»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком» (1:0) в ответном поединке 1/4 финала Кубка России.

Я благодарен ребятам и болельщикам. Все отдались этой игре и получили вознаграждение. Мы прошли дальше, с чем я всех и поздравляю.

Мы играли с одним из лидеров нашего футбола. Было понятно, что будет тяжело. В нашем чемпионате с любой командой тяжело.

Благодарен ребятам за то, что вложили в игру душу и отдались на 100 процентов. У нас была команда, единый коллектив.