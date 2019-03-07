Кононов: «Вся команда виновата в этом поражении»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о вылете из Кубка России.
Моменты создавали, надо было забивать. Но, к сожалению, не забили. Мне не в чем упрекнуть игроков. Вся команда проиграла, вся команда виновата в этом поражении.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о вылете из Кубка России.
Моменты создавали, надо было забивать. Но, к сожалению, не забили. Мне не в чем упрекнуть игроков. Вся команда проиграла, вся команда виновата в этом поражении.
Ну и отдельное спасибо капитану,который превратился в зазнавшегося любителя...
Ну и отдельное спасибо капитану,который превратился в зазнавшегося любителя...
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя кума оборотиться..."
Эдакий сенсей от футбола, которому игроки мешают реализовывать свои идеи...
Это говорит о том, что нет взаимопонимания между игроками и тренером... А это приговор..
Спартак сегодня откровенно расстроил меня. Думаю как и миллионы болельщиков в нашей стране.
Может я совсем дурак,
Что болею за Спартак?
Но:
Я болею за Спартак.
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя кума оборотиться..."
Эдакий сенсей от футбола, которому игроки мешают реализовывать свои идеи...
Это говорит о том, что нет взаимопонимания между игроками и тренером... А это приговор..
Спартак сегодня откровенно расстроил меня. Думаю как и миллионы болельщиков в нашей стране.
Может я совсем дурак,
Что болею за Спартак?
Но:
Я болею за Спартак.
Никто не заставлял всю команду надевать футболки с номером Иуды
Никто не заставлял всю команду надевать футболки с номером Иуды
https://www.youtube.com/watch?v=6ofoNrHeINs