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Кононов: «Вся команда виновата в этом поражении»

вчера, 19:17
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о вылете из Кубка России

Моменты создавали, надо было забивать. Но, к сожалению, не забили. Мне не в чем упрекнуть игроков. Вся команда проиграла, вся команда виновата в этом поражении. ​

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   295 / 1029
вчера в 23:10
Тренера поменяли, а игры нет
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 22:48
Виноваты все, кроме кононова. А в следующий раз он скажет что вратарь виноват. Как пудель.
kella
kella
   639 / 1029
вчера в 20:50
Обычно тренер всю вину на себя берет.
Трубадур
Трубадур
   463 / 1029
вчера в 20:11
Зачем Кононов заныл?
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 20:08
Щас Олежек думает, куда я нахрен попал))
Alhunah
Alhunah
вчера в 19:57
А Каррера никогда не оправдывался
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 19:46
Все кто попадают в хрюшатник становятся физруками. Такого человека испортили хряки.
spartak kursk
spartak kursk
   167 / 1029
вчера в 19:40
Спартак продолжает доказывать,что дело было не в бобине....И без мотиватора команды просто нет.А с таким подбором игроков только командные действия могут принести успех...

Ну и отдельное спасибо капитану,который превратился в зазнавшегося любителя...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   437 / 1029
вчера в 19:35
Оказывается Кононов не умеет брать на себя ответственность, т.е. он безответственный человек за миллионы русских рублей... И трус, т.к. не признает своих очевидных ошибок и ищет виноватых...

"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя кума оборотиться..."

Эдакий сенсей от футбола, которому игроки мешают реализовывать свои идеи...

Это говорит о том, что нет взаимопонимания между игроками и тренером... А это приговор..

Спартак сегодня откровенно расстроил меня. Думаю как и миллионы болельщиков в нашей стране.

Может я совсем дурак,
Что болею за Спартак?

Но:
Я болею за Спартак.
Т34
Т34
   25 / 1029
вчера в 19:33
Ну, да! В ничьей в Москве виновата вся команда, сегодня в проигрыше виновата вся команда. Интересно, а тренер есть у команды, или все сами по себе? Да и привет всем от Глушакова! Это настоящий кубковый "боец". В кубках, Глушаков для Спартака - это "похороны".
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил time out
   83 / 1029
вчера в 19:30
Всей командой руководит тренер. И всегда виноват тренер. И увольняют не команду, а тренера.
вот тебе надо... не поздно получать?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 19:28
Кононов надолго не задержится в свинсити )))
Miaf
Miaf
   11 / 1029
вчера в 19:28
Виновата не команда, а федун, который этого тренеришку на пост поставил
МКС
МКС
   39 / 1029
вчера в 19:26
Правильно говорит тренер

Никто не заставлял всю команду надевать футболки с номером Иуды
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   83 / 1029
вчера в 19:26
там Спартак виноват)
time out
time out
   38 / 1029
вчера в 19:22
Всей командой руководит тренер. И всегда виноват тренер. И увольняют не команду, а тренера.
Великолепный
Великолепный
   64 / 1029
вчера в 19:20
Ахахахахах!
cska1948
cska1948
   114 / 1029
вчера в 19:20
До игры. Рейнгольд: «Есть много вопросов к Кононову». После ТАКОЙ игры этих вопросов у Рейнгольда будет ещё больше.
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