Кононов: «Вся команда виновата в этом поражении»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о вылете из Кубка России.

Моменты создавали, надо было забивать. Но, к сожалению, не забили. Мне не в чем упрекнуть игроков. Вся команда проиграла, вся команда виновата в этом поражении. ​