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Дмитрий Попов: «Азмун - хороший нападающий»

вчера, 18:31

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов похвалил форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Я знал, что иранец — достаточно хороший нападающий. Плюс его футбольные качества идеально подходили под игровую модель «Зенита». Сердар сразу составил отличную пару впереди с Дзюбой. Один принимает большое количество забросов и скидывает мячи на быстрого партнёра, способного грамотно открыться на свободном пространстве. Раньше в этой роли Семак пытался использовать Себастьяна Дриусси или Дмитрия Полоза, но Сердар выше уровнем и к тому же не первый год играет в России и адаптирован к местным реалиям. 

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Absinthe3
Absinthe3
   98 / 1029
вчера в 19:36
Просто спаситель)
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 18:36
Он это доказывать начал сразу же!
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