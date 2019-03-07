Дмитрий Попов: «Азмун - хороший нападающий»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов похвалил форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Я знал, что иранец — достаточно хороший нападающий. Плюс его футбольные качества идеально подходили под игровую модель «Зенита». Сердар сразу составил отличную пару впереди с Дзюбой. Один принимает большое количество забросов и скидывает мячи на быстрого партнёра, способного грамотно открыться на свободном пространстве. Раньше в этой роли Семак пытался использовать Себастьяна Дриусси или Дмитрия Полоза, но Сердар выше уровнем и к тому же не первый год играет в России и адаптирован к местным реалиям.