Юран: «„Урал“ заслуженно прошел дальше»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о матче «красно-белых» с «Уралом» (0:1) в рамках 1/4 финала Кубка России.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Естественно, ты выбываешь из Кубка в таком случае. «Урал» довольно средняя команда, но в Екатеринбурге сложно играть, ребята бьются. По уровню футболисты «Урала» я бы не сказал, что сильно слабее, чем у «Спартака».

Забивать нужно было «Спартаку». Если «Спартак» хотел побороться за Кубок, то этого было мало, что я сегодня увидел. Ты приезжаешь и бьешься непосредственно за полуфинал, не было спортивной злости и жажды победы. Получилось — хорошо, не получилось, ну ладно. Без спортивной злости тяжеловато.

С такой игрой сложно было «Спартаку» рассчитывать на положительный результат. Потому что какой-то разнобой в линиях и в атаке. Не знаю, что с Зе Луишем, когда его заменили. Обиды, мне кажется, какие-то интриги. Потому что все знают, какой Зе Луиш может быть. Сегодняшний Зе Луиш и когда он хочет — это небо и земля. Я думаю, что «Урал» заслуженно прошел дальше.