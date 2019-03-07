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Юран: «„Урал“ заслуженно прошел дальше»

вчера, 20:36
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о матче «красно-белых» с «Уралом» (0:1) в рамках 1/4 финала Кубка России.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Естественно, ты выбываешь из Кубка в таком случае. «Урал» довольно средняя команда, но в Екатеринбурге сложно играть, ребята бьются. По уровню футболисты «Урала» я бы не сказал, что сильно слабее, чем у «Спартака».

Забивать нужно было «Спартаку». Если «Спартак» хотел побороться за Кубок, то этого было мало, что я сегодня увидел. Ты приезжаешь и бьешься непосредственно за полуфинал, не было спортивной злости и жажды победы. Получилось — хорошо, не получилось, ну ладно. Без спортивной злости тяжеловато.

С такой игрой сложно было «Спартаку» рассчитывать на положительный результат. Потому что какой-то разнобой в линиях и в атаке. Не знаю, что с Зе Луишем, когда его заменили. Обиды, мне кажется, какие-то интриги. Потому что все знают, какой Зе Луиш может быть. Сегодняшний Зе Луиш и когда он хочет — это небо и земля. Я думаю, что «Урал» заслуженно прошел дальше.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   340 / 1029
вчера в 21:26
Спартак сейчас пройти не мудрено.
pavkur
pavkur
   212 / 1029
вчера в 21:20
Урал с победой!
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 21:06
Кононов ничего не изменил.
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