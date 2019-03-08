Ольссон: «В первые полчаса мы проявили слишком много уважения к „Валенсии“»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон прокомментировал гостевое поражение от «Валенсии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Проигрывать никогда не бывает приятно, но гол в гостях придаёт нам уверенности перед ответной игрой. Думаю, что дома у нас есть хорошие шансы на выход в четвертьфинал. Однако чувства смешанные.

В первые 25-30 минут мы проявили слишком много уважения сопернику и играли так себе, но во втором тайме мы улучшили свою игру, имели несколько хороших возможностей и забили важный гол. Мы знаем, что дома мы сильнее, так что мы чувствуем себя уверенно.