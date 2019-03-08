Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о домашнем поражении «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Безусловно, петербуржцы меня сильно удивили тем, что оказались физически не готовыми к такой игре. С первых минут не было ничего — ни скоростей, ни активного прессинга на чужой половине поля, ни моментов. Кроме того, такие простые голы пропустили…

«Вильярреал» контролировал ход встречи с самого начала и до конца, больше владел мячом и реализовывал моменты. Удивительно, что «Зенит» в самом начале [второй части] сезона продемонстрировал такую невнятную игру. Ведь вроде уже должен был набрать форму через матчи с «Фенербахче» и «Уралом».

Объяснить такое неудачное выступление очень тяжело. Но очевидно, что если команда не может выдержать высокий темп с первой до последней минуты, в предсезонной подготовке были допущены ошибки. При этом времени исправлять нет — в неделю команда проводит по два матча. Придётся применять ротацию, набирать кондиции через игры и ждать перерыва на сборные.

Результат очень плохой, и с большим трудом верится, что «Зенит», как МЮ днём ранее, сможет исправить ситуацию в Испании. «Вильярреал» может спокойно проигрывать даже 0:2, а петербуржцы, судя по увиденному, не способны победить 3:0 или хотя бы 3:1. Да, такой счёт был с «Фенербахче», но это соперник более низкого класса, чем испанский клуб. И если даже с турками удалось выиграть только за счёт позднего гола, то чего ждать от встречи с «Вильярреалом»? Уже тогда был первый звоночек о проблемах «Зенита», а сейчас мы получили подтверждение.

Теперь команде Сергея Семака не остаётся ничего другого, как обыгрывать в следующем матче «Уфу», чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Если и тут «Зенит» не справится, то впору будет кричать «Караул!»