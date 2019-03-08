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Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»

вчера, 02:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о домашнем поражении «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Безусловно, петербуржцы меня сильно удивили тем, что оказались физически не готовыми к такой игре. С первых минут не было ничего — ни скоростей, ни активного прессинга на чужой половине поля, ни моментов. Кроме того, такие простые голы пропустили…

«Вильярреал» контролировал ход встречи с самого начала и до конца, больше владел мячом и реализовывал моменты. Удивительно, что «Зенит» в самом начале [второй части] сезона продемонстрировал такую невнятную игру. Ведь вроде уже должен был набрать форму через матчи с «Фенербахче» и «Уралом». 

Объяснить такое неудачное выступление очень тяжело. Но очевидно, что если команда не может выдержать высокий темп с первой до последней минуты, в предсезонной подготовке были допущены ошибки. При этом времени исправлять нет — в неделю команда проводит по два матча. Придётся применять ротацию, набирать кондиции через игры и ждать перерыва на сборные.

Результат очень плохой, и с большим трудом верится, что «Зенит», как МЮ днём ранее, сможет исправить ситуацию в Испании. «Вильярреал» может спокойно проигрывать даже 0:2, а петербуржцы, судя по увиденному, не способны победить 3:0 или хотя бы 3:1. Да, такой счёт был с «Фенербахче», но это соперник более низкого класса, чем испанский клуб. И если даже с турками удалось выиграть только за счёт позднего гола, то чего ждать от встречи с «Вильярреалом»? Уже тогда был первый звоночек о проблемах «Зенита», а сейчас мы получили подтверждение. 

Теперь команде Сергея Семака не остаётся ничего другого, как обыгрывать в следующем матче «Уфу», чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Если и тут «Зенит» не справится, то впору будет кричать «Караул!»

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:18
Зенит из года в год превращается в какую-то дичь... стабильности никакой, тренеры меняются как перчатки, успехи на евроарене в далёком прошлом... Больно на всё это смотреть со стороны :(
Может быть рыба гниёт с головы?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   256 / 1052
вчера в 11:59
Азмун сдулся и пипец голубятне ! )))))))))
Denkuz
Denkuz
   128 / 1052
вчера в 11:43
Не корректно от свиней слышать о проигрышах в кубках.
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 11:27
Да также, как и позор спартака в Екатеринбурге.
poodle
poodle
   155 / 1052
вчера в 11:11
караул,млеать,караул,да я уже ору,кого буя вчера было???
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1052
вчера в 11:05
Увы даже победа над Уфой какая ж это реабилитация... другой вопрос,что всё равно надо выигрывать Зениту,ну а с ЛЕ просто прощаемся и без иллюзий
galem72
galem72
   221 / 1052
вчера в 10:30
Отличный проигрыш! Где здесь неудача? ))
ziborock
ziborock ответил Т34
   41 / 1052
вчера в 10:23
Бубнов высказался, а где же "правдолюб" и любимец бомжеконской публики Червиченко. Хотелось бы почитать его бессмертные комментарии по поводу увлекательной игры, которую выдал лазурный зенит.
Да что там Червиченко, сами бомжи где? До игры петушились, даже за Спартак мстить собирались!)
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 10:20
"...обыгрывать в следующем матче «Уфу», чтобы реабилитироваться перед болельщиками..."
Из какого дивизиона Ла Лиги ента самая уфа? )
Уж тогда сразу в урюпинск едьте... реабилитироваться с колхозными командами )
viv
viv
   45 / 1052
вчера в 10:19
Бубнов:"Что бы реабилитироваться надо обыгрывать Уфу".....Бубнов, что бы реабилитироваться надо обыгрывать Вильярреал....а не Уфу.
Т34
Т34
   23 / 1052
вчера в 10:04
Бубнов высказался, а где же "правдолюб" и любимец бомжеконской публики Червиченко. Хотелось бы почитать его бессмертные комментарии по поводу увлекательной игры, которую выдал лазурный зенит.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил tssns
   139 / 1052
вчера в 09:34
Я бы его назвал: Мерчандайзер
Круто ! А на менеджера он не тянет ?
Gloomy59
Gloomy59
   648 / 1052
вчера в 09:20
Господа болельщики!
Не надо себя любимых тешить элюзиями, по поводу ответного матча, ибо там НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, КРОИЕ КАК 2:1 В ПОЛЬЗУ ИСПАНЦЕВ!
И ГЛАВНОЕ - такой Зенит не может выиграть!!!!!
Gloomy59
Gloomy59 ответил tssns
   648 / 1052
вчера в 09:14
И что дальше? Сказать спасибо нужно еще также как минимуим половине команды, вернее составу клуба... команды то нет.
Наконец то хоть один здравый комент!
Gloomy59
Gloomy59 ответил ekliziast
   648 / 1052
вчера в 09:13
Семака не трожь , он себя ещё покажет.
Интересно, это чем Семак может удивить?! Если только, переведет Дзюбу в подавальщики мячей!
ekliziast
ekliziast ответил zamsb
   239 / 1052
вчера в 08:56
А че здесь объяснять? Нужно сказать Сергею Богдановичу спасибо и пожелать ему удачи на тренерском мостике в других командах. Вот и все.
Семака не трожь , он себя ещё покажет.
Озеров
Озеров
   439 / 1052
вчера в 08:55
Как то даже странно читать такие суждения

А у зенита была скорость?

Какие то осмысленные действия?

Зенит у урала выиграл, за счет удачного отскока мячика от головы Азмуна

(предвидя пасквили глоров - Спартак проиграл, благодаря неудачному отскоку мячика от задницы изделия№8)

Зенит показал свою обычную игру

За что и был с позором унижен на глазах 52х тысяч своих болельщиков.
ekliziast
ekliziast
   239 / 1052
вчера в 08:53
Лукавит Бубнов, Зенька поднатужится, Газпром подсуетитсяи будет 8-1, ну как с минчанами.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 08:40
Бубень молчит пио позорный спартак.
tssns
tssns ответил сулейман шлагбаум
   773 / 1052
вчера в 08:33
Ну, ты-то понял, что я не хотел обидеть учителей физкультуры ! Что," недотепой" его назвать ?
Я бы его назвал: Мерчандайзер
tssns
tssns ответил zamsb
   773 / 1052
вчера в 08:28
А че здесь объяснять? Нужно сказать Сергею Богдановичу спасибо и пожелать ему удачи на тренерском мостике в других командах. Вот и все.
И что дальше? Сказать спасибо нужно еще также как минимуим половине команды, вернее составу клуба... команды то нет.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил tssns
   139 / 1052
вчера в 08:27
Как раз наоборот..., не физрук он, так как физическая подготовка не выполнена, и даже более того - провалена.
Ну, ты-то понял, что я не хотел обидеть учителей физкультуры ! Что," недотепой" его назвать ?
tssns
tssns ответил сулейман шлагбаум
   773 / 1052
вчера в 08:26
Первая, она-же основная причина - тренер-физрук( не люблю этого слова, но тут без него просто не обойтись). Вторая - игроки, уровня серединки испанского чемпионата. Есть еще несколько мелких причинок, но и этих двух вполне достаточно, чтобы объяснить такую игру. Не могу сказать " позор", просто слабая команда ожидаемо уступила более сильной. А что, 16 команда Примеры - это и выходит где-то 1-2 команда РПЛ.
Как раз наоборот..., не физрук он, так как физическая подготовка не выполнена, и даже более того - провалена.
112910415
112910415
   60 / 1052
вчера в 08:14
всю зиму готовились к эпохальной, ярчайшей победе над Уралом...
результат достигнут, силы кончились
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   421 / 1052
вчера в 08:12
Жаль что проиграли
Alhunah
Alhunah
   1023 / 1052
вчера в 07:57
Верните цыгана))
zamsb
zamsb
вчера в 07:41
А че здесь объяснять? Нужно сказать Сергею Богдановичу спасибо и пожелать ему удачи на тренерском мостике в других командах. Вот и все.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Jeck Denielse
   139 / 1052
вчера в 07:26
12-го мая поддержите и накричитесь..... Как сегодня с Уралом....
Ну что, уважаемый, " склеилось"? Отыгрался *уй на скрипке, как говаривал в свое время великий маэстро Паганини. Испанцы - то ответку вам не продадут, это не минчане.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   139 / 1052
вчера в 07:23
Первая, она-же основная причина - тренер-физрук( не люблю этого слова, но тут без него просто не обойтись). Вторая - игроки, уровня серединки испанского чемпионата. Есть еще несколько мелких причинок, но и этих двух вполне достаточно, чтобы объяснить такую игру. Не могу сказать " позор", просто слабая команда ожидаемо уступила более сильной. А что, 16 команда Примеры - это и выходит где-то 1-2 команда РПЛ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 05:50
Бубнову про Спартак бы рассказать как он объясняет позор в кубке.
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