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Газинский: «Практика показывает, что мы можем играть с любым соперником»

вчера, 02:32
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвёл итоги первого выездного матча с «Валенсией» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В принципе, к чему готовились, то и получили. Прекрасно понимали, с кем играли. Была прекрасная поддержка на этом стадионе, но мы допускали необязательные ошибки и потери. Не будь их, у соперника было бы гораздо меньше моментов сегодня. 

Практика показывает, что мы можем играть с любым соперником. Вот с «Байером» сыграли неплохо, верили в себя. Нужно доверять себе и партнёрам. Во втором тайме мы неплохо контролировали мяч. Забей мы со стандарта, игра сложилась бы по-другому.

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вчера в 10:16
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