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Спортдир ПСЖ раскритиковал Рабьо за поход в клуб после матча с МЮ

вчера, 17:07
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике прокомментировал новость о походе полузащитника Адриена Рабьо в ночной клуб после поражения  от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Я считаю поведение Рабьо непрофессиональным и недопустимым. Хотелось бы напомнить ему, что до конца сезона он является частью ПСЖ.

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Все комментарии
Steven Gerrard_008
Steven Gerrard_008
   230 / 1052
вчера в 18:30
давно уже понятно, что ему наплевать на команду.И они еще чему то удивляются?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   448 / 1052
вчера в 18:13
Что у этих футболистов голове? Я уже молчу про вылет клуба. Вроде недавно у Рабьо отец умер.. Что деньги делают с людьми. Всех портят
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 18:02
Андрюхе пофиг.
Ямайский Болт
Ямайский Болт ответил RamonCSKA
   1005 / 1052
вчера в 18:00
Рабье то тут причем, он решил не продлять контракт, на что имеет полное право, и его за это отправили в дубль, сгнобили, так что не дают ему быть частью команды он все правильно сделал, тем более игрок хороший и полузащита псж бедновата, он не выходит на поле не по спортивному принципу, а из. за горе руководителей
полностью согласен, хочу чтобы рабье перешел в топ клуб и наказывал пэсэжэ
4RT
4RT
   397 / 1052
вчера в 17:42
Вырезать ему печень за это! Пусть знает,что является частью ПСЖ!
RamonCSKA
RamonCSKA
   427 / 1052
вчера в 17:26
Рабье то тут причем, он решил не продлять контракт, на что имеет полное право, и его за это отправили в дубль, сгнобили, так что не дают ему быть частью команды
он все правильно сделал, тем более игрок хороший и полузащита псж бедновата, он не выходит на поле не по спортивному принципу, а из. за горе руководителей
Novograd
Novograd
   994 / 1052
вчера в 17:11
Та то таке залил горе водкой
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