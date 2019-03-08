Спортдир ПСЖ раскритиковал Рабьо за поход в клуб после матча с МЮ

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике прокомментировал новость о походе полузащитника Адриена Рабьо в ночной клуб после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
Я считаю поведение Рабьо непрофессиональным и недопустимым. Хотелось бы напомнить ему, что до конца сезона он является частью ПСЖ.
он все правильно сделал, тем более игрок хороший и полузащита псж бедновата, он не выходит на поле не по спортивному принципу, а из. за горе руководителей
он все правильно сделал, тем более игрок хороший и полузащита псж бедновата, он не выходит на поле не по спортивному принципу, а из. за горе руководителей