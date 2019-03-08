Чемпионат Албании приостановлен из-за бойкота арбитров

вчера, 19:08

Федерация футбола Албании сообщила, что розыгрыш чемпионата страны временно приостановлен из-за бойкота арбитров лиги.

Судьи отказались выходить на матчи, пока на стадионы не вернут полицию. Причиной такого демарша рефери стал недавний случай с их коллегой, на которого напали болельщики и официальные лица клуба «Камза», выступавшего в высшей лиге страны.

После этого инцидента «Камзу» отправили в третью лигу, а также оштрафовали на 8 тысяч евро.