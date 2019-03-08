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Чемпионат Албании приостановлен из-за бойкота арбитров

вчера, 19:08

Федерация футбола Албании сообщила, что розыгрыш чемпионата страны временно приостановлен из-за бойкота арбитров лиги.

Судьи отказались выходить на матчи, пока на стадионы не вернут полицию. Причиной такого демарша рефери стал недавний случай с их коллегой, на которого напали болельщики и официальные лица клуба «Камза», выступавшего в высшей лиге страны.

После этого инцидента «Камзу» отправили в третью лигу, а также оштрафовали на 8 тысяч евро.

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Томик
Томик ответил Николай 86
   556 / 1052
вчера в 20:39
"После этого инцидента «Камзу» отправили в третью лигу" Ничего себе, в Албании три лиги есть
Только написать хотел: "Чемпионат Албании", "Рефери" - уже смешно было. А тут - третья лига...
pavkur
pavkur
   135 / 1052
вчера в 20:25
Скоро и фердуновские судейки бастовать начнут, пупсики только позорятся, у них прибыли не будет никакой.
Николай 86
Николай 86
   436 / 1052
вчера в 20:13
"После этого инцидента «Камзу» отправили в третью лигу"
Ничего себе, в Албании три лиги есть
Alpribas
Alpribas
   1035 / 1052
вчера в 19:48
Все знают, что это дело рук федуна.
КЭТиК
КЭТиК
   247 / 1052
вчера в 19:31
А где легко работать?
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1052
вчера в 19:25
Камза это наш Зенит получается,странно что мы так же не поступили с проэктом
Шуnя771
Шуnя771 ответил ЦCКА навсегда
   356 / 1052
вчера в 19:19
Спартач Хусаинов тоже получил в свое время, за подсвистывание пищевику!
Кому что, а коням мордобой - "Мать родная"!)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 19:17
Спартач Хусаинов тоже получил в свое время, за подсвистывание пищевику!
parallels
parallels
   4 / 1052
вчера в 19:16
позор спартаку!
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 19:13
У нас безбородов и куеуян живут и кормятся от федуна и им пофиг есть полиция или нет.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 19:13
Походу свистел как Лампочкин пищевику, вот и не выдержали болельщики!
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