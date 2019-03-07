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Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»

вчера, 18:45
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент «Реала» Флорентино Перес после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4) решил спуститься в раздевалку к своим игрокам и устроить разбор полетов.

Перес обвинил игроков в вылете из ЛЧ, что не понравилось капитану команды Серхио Рамосу. В какой-то момент спича Переса Рамос встал и сказал президенту в ответ, что вина лежит не только на футболистах, а руководство клуба виновато в том, что не купило летом нападающего.

После этого Перес начал угрожать игроку, что выгонит его из команды. Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта. 

Сообщается, что свидетелями этой перепалки стала вся команда, а также члены медицинского и технического персонала.

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Все комментарии
Шишани-90
Шишани-90
   922 / 1029
вчера в 23:13
Рамоса тут поддержу!!! Перес отстой, от которого давно пора избавиться!!!
За 14-16 лет при Пересе, Реал выиграл только 4 Ла Лиги!!! Это большой ПОЗОР ДЛЯ РЕАЛА!!!
Про кубки Испании я вообще промолчу
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 23:11
коллапс, однако
RedRedTeam
RedRedTeam
   578 / 1029
вчера в 22:10
Перец неприкасаемый, у него компромат на покупку ЛЧ и ЗМ.
Кстати почему не играл самый лучший игрок мира обладатель ЗМ?
DXTK
DXTK
   277 / 1029
вчера в 22:05
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       116 / 1029
    вчера в 22:02
    в Реале настало время БОЛЬШИХ перемен. С верху до низу.
    NGY
    NGY ответил cevin cigan
       41 / 1029
    вчера в 21:53
    Вот только не надо на Рамоса гнать....из всех защитников Реала-он точно лучший! Пересмотрите хотя бы эль класико....это точно не Варан и Начо(чудесники)
    Дружище, Рамоса можно охарактеризовать, лучшим среди худших и больше никак.
    Вся защита Реала, это откровенное дно, вот уже много лет.

    Сколько раз не успевая, он фолил на сопернике, принося пенальти или удалялся оставляя команду без одного игрока.

    Все кого приобрели в защиту в эти годы не могли одновременно продуктивно атаковать и защищаться как Алвес, Альба.
    Тот же Пике для меня уровнем игры именно в защите, на голову выше Рамоса.

    Реал давно нуждается хотя бы в одном, двух центральных защитниках топового уровня.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       36 / 1029
    вчера в 21:42
    Вот и капитан!!! Ему до реала ....
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
       517 / 1029
    вчера в 20:55
    Перец есть Перец Рамос прав в какой то мере Бензема Модрич Марсело не молоды Роналду также но выгодно продали в Ювентус Зидан это понимал что лидеры команды стареют с таким багажом мог держать команду опытный тренер хотя бы временно Перес думает что игроки вечны и должны всегда показывать тот же уровень без усиления с Солари также как с Зиданом на багаже Анчелотти и Бенитеса :)
    наблюдатель_13
    наблюдатель_13 ответил Apsny
       412 / 1029
    вчера в 20:40
    А сдохла твоя полузащита, роналдудотель)).
    Рад за тебя, что наконец то можешь позлорадствовать, то ли ещё будет)) Но всё же, настоятельно рекомендую не выпендриваться раньше времени, ведь великий балет Барса ещё ничего не выиграл, хотя всегда можно найти какого нибудь Айтекина или Штарка, но пока ещё рано)
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       521 / 1029
    вчера в 20:38
    И назначение Лопетеги было слишком авантюрным, на мой взгляд, как тренер, он не имеет больших заслуг - даже с Порту не смог выиграть чемпионат Португалии! При всём уважении к Бенфике и Спортингу, Порту с нормальным тренером - обязан становится чемпионом.
    No problem
    No problem
       67 / 1029
    вчера в 20:37
    Перес никогда не позволял,чтоб кто то имел в Мадриде больше авторитета чем он сам.
    Рауль,Кас,Гути,Марс,Рамос....Рон...
    Строим новый Бернабеу,и смотрим как клуб переживет очередной х...з... что
    alexamit
    alexamit ответил Шуnя771
       649 / 1029
    вчера в 20:37
    Пересу пора на "лавку"!))
    Перес вечен,как и Путин!
    alexamit
    alexamit
       649 / 1029
    вчера в 20:36
    Кроме гадёныша Рамоса,там и самого Переса гнать надо в шею.А Рамоса вообще не допускать до футбола,в боях без правил ему самое место.
    Apsny
    Apsny ответил наблюдатель_13
       115 / 1029
    вчера в 20:33
    Пeрес как барсоглоры, думал что с такой полузащитой даже Кержаков будет забивать по 50 голов, но... Видать хотел сэкономить, но старость не радость. Ладно, Роналду ушёл, но есть же много других футболистов, которые могли бы его заменить, пусть даже и не в полной мере, но всё же... Рамос тоже хорош, сболтнул лишнего и не сыграл в столь важном матче, хотя как по мне даже лучше что всё проиграли, иначе бы не ждать перемен.
    А сдохла твоя полузащита, роналдудотель)).
    cevin cigan
    cevin cigan
       132 / 1029
    вчера в 20:30
    Вот только не надо на Рамоса гнать....из всех защитников Реала-он точно лучший! Пересмотрите хотя бы эль класико....это точно не Варан и Начо(чудесники)
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       521 / 1029
    вчера в 20:28
    А ведь можно было бы найти хотя бы перспективного форварда, но при этом Перес покупает вратаря - Куртуа, за 35 млн, у которого оставался всего год по контракту с Челси. Этот сезон спокойно можно было бы доверить доиграть Навасу (хуже точно бы не стало), а потом летом подписать Куртуа свободным агентом (если тот реально так хотел в Реал перейти). Держать в команде двух вратарей одного уровня - это глупо, т.к. играет только один, а зп получают оба. Если Перес решил экономить, как-то расточительно всё вышло у него.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       146 / 1029
    вчера в 20:27
    Перес Красавчег - Король Мадрида = всех днарей разгонет и сделает новую тренировочную команду для Барселоны!
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил League1
       146 / 1029
    вчера в 20:27
    Рамос прав. Перес расстался с Зиданом, и плюс к этому умудрился одновременно расстаться с Роналду. О чём он думал? Почему, расставаясь с Роналду, даже не попытался никого взять взамен. Он думал, что такой Реал какой-нибудь тренер сможет держать на плаву? Голы кто забивать будет? Винисус? Бэйл, для которого лазарет дом родной, Бензема? Или может Модрич, котрому подарили золотой мяч, вдруг после этого подарка станет настоящим тащёром? Гнать Переса надо и неустойку ему выставить на пару сотен миллионов евро за его глупость. Но это вряд ли возможно к сожалению.
      feris1
      feris1
         357 / 1029
      вчера в 20:24
      Переса пора гнать в три шеи.
      Рамоса на лавку за его фокусы с карточками и за длинный язык.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
         273 / 1029
      вчера в 20:06
      На начальника мало кто может голос повысить, разве что нашел другое место уже :)
      NGY
      NGY
         41 / 1029
      вчера в 19:50
      Перес г...., решил свою вину за уход ведущего игрока и тренера свалить на ребят, которые остались без них.

      А Рамос тоже, тот еще клоун. Мало того что игрой косячит, немало мячей привозит в свои ворота, так еще и языком заработал себе глупейшее удаление, что есть в футболе.

      А какого нападающего хотел Рамос?
      А Бензема, Бейл, разве они не нападающие, которые должны были и без Роналду доказывать свой класс по теории некоторых каталонских лягушатников?!

      Вообщем пускай валят оба и Перес и Рамос!
      наблюдатель_13
      наблюдатель_13
         412 / 1029
      вчера в 19:38
      Пeрес как барсоглоры, думал что с такой полузащитой даже Кержаков будет забивать по 50 голов, но... Видать хотел сэкономить, но старость не радость. Ладно, Роналду ушёл, но есть же много других футболистов, которые могли бы его заменить, пусть даже и не в полной мере, но всё же... Рамос тоже хорош, сболтнул лишнего и не сыграл в столь важном матче, хотя как по мне даже лучше что всё проиграли, иначе бы не ждать перемен.
      League1
      League1
         201 / 1029
      вчера в 19:26
      Рамос прав. Перес расстался с Зиданом, и плюс к этому умудрился одновременно расстаться с Роналду. О чём он думал? Почему, расставаясь с Роналду, даже не попытался никого взять взамен. Он думал, что такой Реал какой-нибудь тренер сможет держать на плаву? Голы кто забивать будет? Винисус? Бэйл, для которого лазарет дом родной, Бензема? Или может Модрич, котрому подарили золотой мяч, вдруг после этого подарка станет настоящим тащёром? Гнать Переса надо и неустойку ему выставить на пару сотен миллионов евро за его глупость. Но это вряд ли возможно к сожалению.
      Шуnя771
      Шуnя771
         354 / 1029
      вчера в 19:21
      Пересу пора на "лавку"!))
      Byvaliy
      Byvaliy
         162 / 1029
      вчера в 19:17
      Как свиньи переругались.
      Colchoneros
      Colchoneros
         27 / 1029
      вчера в 19:10
      Такая обстановка в Реале мне нравится!
      Сантус
      Сантус
         70 / 1029
      вчера в 19:03
      Облажались все..и Рамос,и футболисты,а вот Перес больше всех....когда там выборы следующие?)
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
         365 / 1029
      вчера в 18:57
      Так смотри нам расскажут правду как Реал выиграл 3 ЛЧ подряд) Хотя мы знаем... но нет пока доказательств
      дурман
      дурман
         148 / 1029
      вчера в 18:55
      Знатно АЯКС отвозил липовых королей
      ДСА
      ДСА
         164 / 1029
      вчера в 18:46
      Придется платить.
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