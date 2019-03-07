Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»

вчера, 18:45

Президент «Реала» Флорентино Перес после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4) решил спуститься в раздевалку к своим игрокам и устроить разбор полетов.

Перес обвинил игроков в вылете из ЛЧ , что не понравилось капитану команды Серхио Рамосу. В какой-то момент спича Переса Рамос встал и сказал президенту в ответ, что вина лежит не только на футболистах, а руководство клуба виновато в том, что не купило летом нападающего.

После этого Перес начал угрожать игроку, что выгонит его из команды. Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта.

Сообщается, что свидетелями этой перепалки стала вся команда, а также члены медицинского и технического персонала.