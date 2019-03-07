Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4) решил спуститься в раздевалку к своим игрокам и устроить разбор полетов.
Перес обвинил игроков в вылете из ЛЧ, что не понравилось капитану команды Серхио Рамосу. В какой-то момент спича Переса Рамос встал и сказал президенту в ответ, что вина лежит не только на футболистах, а руководство клуба виновато в том, что не купило летом нападающего.
После этого Перес начал угрожать игроку, что выгонит его из команды. Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта.
Сообщается, что свидетелями этой перепалки стала вся команда, а также члены медицинского и технического персонала.
За 14-16 лет при Пересе, Реал выиграл только 4 Ла Лиги!!! Это большой ПОЗОР ДЛЯ РЕАЛА!!!
Про кубки Испании я вообще промолчу
За 14-16 лет при Пересе, Реал выиграл только 4 Ла Лиги!!! Это большой ПОЗОР ДЛЯ РЕАЛА!!!
Про кубки Испании я вообще промолчу
Кстати почему не играл самый лучший игрок мира обладатель ЗМ?
Кстати почему не играл самый лучший игрок мира обладатель ЗМ?
Вся защита Реала, это откровенное дно, вот уже много лет.
Сколько раз не успевая, он фолил на сопернике, принося пенальти или удалялся оставляя команду без одного игрока.
Все кого приобрели в защиту в эти годы не могли одновременно продуктивно атаковать и защищаться как Алвес, Альба.
Тот же Пике для меня уровнем игры именно в защите, на голову выше Рамоса.
Реал давно нуждается хотя бы в одном, двух центральных защитниках топового уровня.
Вся защита Реала, это откровенное дно, вот уже много лет.
Сколько раз не успевая, он фолил на сопернике, принося пенальти или удалялся оставляя команду без одного игрока.
Все кого приобрели в защиту в эти годы не могли одновременно продуктивно атаковать и защищаться как Алвес, Альба.
Тот же Пике для меня уровнем игры именно в защите, на голову выше Рамоса.
Реал давно нуждается хотя бы в одном, двух центральных защитниках топового уровня.
Рауль,Кас,Гути,Марс,Рамос....Рон...
Строим новый Бернабеу,и смотрим как клуб переживет очередной х...з... что
Рауль,Кас,Гути,Марс,Рамос....Рон...
Строим новый Бернабеу,и смотрим как клуб переживет очередной х...з... что
А так да Гнать Рамоса! Гнать Тебя с сайта! И все наладится.! ТЫ реал Сглазила!
А так да Гнать Рамоса! Гнать Тебя с сайта! И все наладится.! ТЫ реал Сглазила!
Рамоса на лавку за его фокусы с карточками и за длинный язык.
Рамоса на лавку за его фокусы с карточками и за длинный язык.
А Рамос тоже, тот еще клоун. Мало того что игрой косячит, немало мячей привозит в свои ворота, так еще и языком заработал себе глупейшее удаление, что есть в футболе.
А какого нападающего хотел Рамос?
А Бензема, Бейл, разве они не нападающие, которые должны были и без Роналду доказывать свой класс по теории некоторых каталонских лягушатников?!
Вообщем пускай валят оба и Перес и Рамос!
А Рамос тоже, тот еще клоун. Мало того что игрой косячит, немало мячей привозит в свои ворота, так еще и языком заработал себе глупейшее удаление, что есть в футболе.
А какого нападающего хотел Рамос?
А Бензема, Бейл, разве они не нападающие, которые должны были и без Роналду доказывать свой класс по теории некоторых каталонских лягушатников?!
Вообщем пускай валят оба и Перес и Рамос!