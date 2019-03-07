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Окслейд-Чемберлен в пятницу сыграет за «Ливерпуль» U-23

вчера, 21:16

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен завтра выйдет на поле в матче против «Дерби Каунти» за молодежный состав «красных». Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Напомним, что хавбек не играл с апреля прошлого года из-за тяжелой травмы крестообразных связок колена.

Мы хотим дать Оксу немного игрового времени. На тренировках он выглядит очень хорошо, но понятно, что тренировка и официальный матч это совершенно разные вещи.

Думаю, Алекс проведет тайм. Мы ничего не ожидаем от его игры, главное для него - почувствовать ритм матча, а затем продолжить тренироваться. 

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Трубадур
Трубадур
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вчера в 22:29
Удачи Окслейду-Чемберлену!
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