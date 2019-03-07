Окслейд-Чемберлен в пятницу сыграет за «Ливерпуль» U-23

вчера, 21:16

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен завтра выйдет на поле в матче против «Дерби Каунти» за молодежный состав «красных». Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Напомним, что хавбек не играл с апреля прошлого года из-за тяжелой травмы крестообразных связок колена.