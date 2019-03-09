Мирабелли: «Икарди слишком сильно полагается на свою жену»

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли прокомментировал ситуацию с нападающим «Интера» Мауро Икарди, которого недавно лишили капитанской повязки.
Манчини (главный тренер сборной Италии - прим.) сказал, что Икарди не участвует в командных действиях, но у него много положительных качеств, он является ключевым игроком. Я думаю, что он может быть капитаном в любом случае, так как он отличный футболист.
Единственная проблема Икарди в том, что он слишком сильно полагается на свою жену. У Ванды так много разных забот, а это создает хаос.
Бойся слово Юве, там много тех про кого говорит "князь"
Бойся слово Юве, там много тех про кого говорит "князь"
В твоем запущенном случае радует только одно,судя по нику,ты осознаешь свой уровень интеллекта!
В твоем запущенном случае радует только одно,судя по нику,ты осознаешь свой уровень интеллекта!
Ох уж это озеро))
Ох уж это озеро))
Да и вообще мотивацию южноамериканцев сложно угадать, много примеров когда латиноамериканцы стремились не к трофеям, а к славе и деньгам, которые Икарди в Интере были обеспечены.
Да и вообще мотивацию южноамериканцев сложно угадать, много примеров когда латиноамериканцы стремились не к трофеям, а к славе и деньгам, которые Икарди в Интере были обеспечены.
И да, я знаю, что сейчас набежит толпа фанатов "Интера", которые будут говорить, что Икарди, который их тащил полтора года, только портит все. Потому что какой клуб, такие и фанаты.
И да, я знаю, что сейчас набежит толпа фанатов "Интера", которые будут говорить, что Икарди, который их тащил полтора года, только портит все. Потому что какой клуб, такие и фанаты.