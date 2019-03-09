Мирабелли: «Икарди слишком сильно полагается на свою жену»

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли прокомментировал ситуацию с нападающим «Интера» Мауро Икарди, которого недавно лишили капитанской повязки.

Манчини (главный тренер сборной Италии - прим.) сказал, что Икарди не участвует в командных действиях, но у него много положительных качеств, он является ключевым игроком. Я думаю, что он может быть капитаном в любом случае, так как он отличный футболист.

Единственная проблема Икарди в том, что он слишком сильно полагается на свою жену. У Ванды так много разных забот, а это создает хаос.