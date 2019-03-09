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Мирабелли: «Икарди слишком сильно полагается на свою жену»

вчера, 15:17

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли прокомментировал ситуацию с нападающим «Интера» Мауро Икарди, которого недавно лишили капитанской повязки.

Манчини (главный тренер сборной Италии - прим.) сказал, что Икарди не участвует в командных действиях, но у него много положительных качеств, он является ключевым игроком. Я думаю, что он может быть капитаном в любом случае, так как он отличный футболист. 

Единственная проблема Икарди в том, что он слишком сильно полагается на свою жену. У Ванды так много разных забот, а это создает хаос. 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   745 / 1057
сегодня в 11:18
Как только у "болелы" клуба, где главные звёзды геи, хватает совести обвинять других?
Бойся слово Юве, там много тех про кого говорит "князь"
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответил Так Себе Аналитик
   392 / 1057
сегодня в 10:24
"Интеру" и Икарди нужно расстаться. Как и "Интеру" и Шкриньяру. Два топ-игрока, остальная биомасса в этом клубе заслуживает и такого аморфного тренера, и такое неадекватное руководство. И да, я знаю, что сейчас набежит толпа фанатов "Интера", которые будут говорить, что Икарди, который их тащил полтора года, только портит все. Потому что какой клуб, такие и фанаты.
    Bordend
    Bordend
       334 / 1057
    сегодня в 01:56
    Стыдно за его жену.
    Великий Князь
    Великий Князь
       67 / 1057
    вчера в 22:14
    Кто то подкаблучник, а кто-то подгазетник.)))
    Ох уж это озеро))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Sadjon
       67 / 1057
    вчера в 22:13
    Мауро начни работать мозгами наконец то, потом поздно будет, будь мужиком поговори с товарищами по команде, и уверен вопрос решится...
    В интере нет товарищей. Лозунг интера - "Бойся слова "друг" тут сидоров полно вокруг." Аха-ха)
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Так Себе Аналитик
       302 / 1057
    вчера в 16:30
    У него нет мотивации играть в "Интере", это надо понять. Даже если будет подписан новый контракт, он не будет стараться уже.
    Насколько известно, ни Икарди, ни его агент не просили трансфер, а всегда просили увеличить зарплату. Если нет мотивации и хочется подняться на высший уровень, то можно по-человечески запросить/потребовать трансфер как сделал Коутиньо в Ливерпуле и для этого не обязательно устраивать бойкот клубу, который всегда тебя поддерживал, прикрываясь липовой травмой, и обваливать свой ценник со 100 млн до 30.
    Да и вообще мотивацию южноамериканцев сложно угадать, много примеров когда латиноамериканцы стремились не к трофеям, а к славе и деньгам, которые Икарди в Интере были обеспечены.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       195 / 1057
    вчера в 16:23
    Подкаблучник он
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 16:01
    Ванда очень озабоченная.
    EAGuar As
    EAGuar As
       110 / 1057
    вчера в 15:59
    Всё поправимо .
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил RMUKMU
       20 / 1057
    вчера в 15:55
    Икарди осуждают за то что он вытворяет здесь и сейчас. Никто не ставит под сомнение его класс и его вклад в результаты команды.
    У него нет мотивации играть в "Интере", это надо понять. Даже если будет подписан новый контракт, он не будет стараться уже.
    EAGuar As
    EAGuar As
       110 / 1057
    вчера в 15:53
    Всё поправимо .
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Так Себе Аналитик
       302 / 1057
    вчера в 15:53
    "Интеру" и Икарди нужно расстаться. Как и "Интеру" и Шкриньяру. Два топ-игрока, остальная биомасса в этом клубе заслуживает и такого аморфного тренера, и такое неадекватное руководство. И да, я знаю, что сейчас набежит толпа фанатов "Интера", которые будут говорить, что Икарди, который их тащил полтора года, только портит все. Потому что какой клуб, такие и фанаты.
    Икарди осуждают за то что он вытворяет здесь и сейчас. Никто не ставит под сомнение его класс и его вклад в результаты команды.
    Sadjon
    Sadjon
       987 / 1057
    вчера в 15:45
    Мауро начни работать мозгами наконец то, потом поздно будет, будь мужиком поговори с товарищами по команде, и уверен вопрос решится...
    grisser
    grisser
       105 / 1057
    вчера в 15:38
    Только карьеру себе сломал.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       20 / 1057
    вчера в 15:36
    "Интеру" и Икарди нужно расстаться. Как и "Интеру" и Шкриньяру. Два топ-игрока, остальная биомасса в этом клубе заслуживает и такого аморфного тренера, и такое неадекватное руководство.

    И да, я знаю, что сейчас набежит толпа фанатов "Интера", которые будут говорить, что Икарди, который их тащил полтора года, только портит все. Потому что какой клуб, такие и фанаты.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       20 / 1057
    вчера в 15:30
    "Интер" тоже сильно полагается на судейский корпус и кабинетные интриги, но для них это норма.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       18 / 1057
    вчера в 15:29
    Заберите у него жену))))
    1-й парень
    1-й парень
       55 / 1057
    вчера в 15:29
    Как спартак на поддержку купленных судей.
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