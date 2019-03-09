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Ходдл: «Хадсон-Одои обладает огромным потенциалом»

вчера, 10:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Челси» Глен Ходдл похвалил полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои, который забил гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

Он забил очень умный гол, это был отличный конец матча. Каллум здорово проявил себя, «Челси» должен предоставлять ему больше игрового времени. 

У него большой талант и огромный потенциал. Хадсон-Одои обладает отличными способностями.

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Все комментарии
Asmoloff
Asmoloff
   441 / 1057
сегодня в 02:20
Хорошо, что такие есть.
Romeo 777
Romeo 777
   254 / 1057
вчера в 17:21
Игровая практика есть, выходит, забивает, отдаёт. Для 18 летнего парнишки всё ок.
Egorium
Egorium
   140 / 1057
вчера в 13:53
Удачи Хадсону-Одои!
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   150 / 1057
вчера в 12:53
только вот летом думаю уйдет) и будет прав ибо надо бежать из этого кладбища талантов
Только не туда, куда ты думаешь. Крысам Челси ничего не продаст. В крайнем случае отдадут в ПСЖ
ДСА
ДСА
   175 / 1057
вчера в 11:36
Мбаппе уже давно блистает.
Bavaria_M
Bavaria_M
   684 / 1057
вчера в 11:36
только вот летом думаю уйдет)
и будет прав ибо надо бежать из этого кладбища талантов
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 10:55
Все говорят о Каллуме так будто он какой то необычный, типа инопланетянин, но ничего близкого лично я не наблюдаю.
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 10:53
Главное не растерять этот потенциал.
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