Ходдл: «Хадсон-Одои обладает огромным потенциалом»

Бывший футболист «Челси» Глен Ходдл похвалил полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои, который забил гол в матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

Он забил очень умный гол, это был отличный конец матча. Каллум здорово проявил себя, «Челси» должен предоставлять ему больше игрового времени.

У него большой талант и огромный потенциал. Хадсон-Одои обладает отличными способностями.