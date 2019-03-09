Лофтус-Чик: «Я занимаюсь йогой»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик признался, что занимается йогой.

Я занимаюсь йогой. Я не очень хорош в этом, но должен практиковаться. Тренеры по физподготовке советуют. Мы работали в течение прошлого года, когда я был в первой команде. Необходимо было исключить все проблемы, чтобы понять, в чем причина неудач.

Как футболист, вы всегда хотите оставаться в здравом уме, хотите чувствовать себя физически хорошо, прежде чем выйти на поле. Необходимо сосредоточиться на том, что вы хотите сделать.