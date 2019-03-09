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Лофтус-Чик: «Я занимаюсь йогой»

вчера, 10:25

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик признался, что занимается йогой. 

Я занимаюсь йогой. Я не очень хорош в этом, но должен практиковаться. Тренеры по физподготовке советуют. Мы работали в течение прошлого года, когда я был в первой команде. Необходимо было исключить все проблемы, чтобы понять, в чем причина неудач. 

Как футболист, вы всегда хотите оставаться в здравом уме, хотите чувствовать себя физически хорошо, прежде чем выйти на поле. Необходимо сосредоточиться на том, что вы хотите сделать. 

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему англичанину со стороны «Вест Хэма» и «Борнмута».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   217 / 1057
вчера в 14:28
ну и молодец
Denkuz
Denkuz
   139 / 1057
вчера в 13:51
Это полезно.
Bayern Best
Bayern Best
   128 / 1057
вчера в 12:18
Йога это хорошо.
cska plus
cska plus ответил Footbolista
   13 / 1057
вчера в 11:10
Акинфеев: Я построил "домик"...
    Footbolista
    Footbolista
       8 / 1057
    вчера в 11:00
    Акинфеев: Я построил "домик"...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    вчера в 10:51
    Ему 23....а не 22..года
    holms918
    holms918
       773 / 1057
    вчера в 10:42
    Правильно, занимайся.
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