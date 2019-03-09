«Монако» упустил победу над «Бордо»

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
«Бордо» (33 очка) располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, «Монако» (27) - четвертый снизу.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Бордо» 1:1 (0:0)
Голы: Фалькао 48 - Бриан 65 (пенальти)
«Монако»: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Бадьяшиль, Балло-Туре, Адриен Силва, Фабрегас, Желсон Мартинш, Головин (Шадли 79), Рони Лопеш (Винисиус 70), Фалькао
Главный тренер: Анри Тьерри.
«Бордо»: Костиль, Сабали, Кунде, Пабло Кастро, Пундже, Тчуаэми, Отавио, Де Превиль, Санкаре (Карамо 61), Камано (Калу 61), Бриан (Майя 90)
Главный тренер: Пойет Густаво.
Предупреждения: Балло-Туре 55, Фалькао 64, Желсон Мартинш 68, Жемерсон 69, Адриен Силва 82, Тчуаэми 90+1, Майя 90+1
Судья: Летексье Франсуа.
Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Анже».
Да Монако постоянно стрелял с 17 метров, но сложно назвать такие моменты голевыми. А вот Карамо на 66-й обязан был забивать.
Да Монако постоянно стрелял с 17 метров, но сложно назвать такие моменты голевыми. А вот Карамо на 66-й обязан был забивать.
Убрали дырофея, кабинет протащил галавина. Их в дверь, они в окно.
Убрали дырофея, кабинет протащил галавина. Их в дверь, они в окно.
Явно тренер где то просчитался!!!
Явно тренер где то просчитался!!!