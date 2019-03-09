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«Монако» упустил победу над «Бордо»

вчера, 23:53
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 1Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

«Бордо» (33 очка) располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, «Монако» (27) - четвертый снизу.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Бордо» 1:1 (0:0)
Голы: Фалькао 48 - Бриан 65 (пенальти)

«Монако»: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Бадьяшиль, Балло-Туре, Адриен Силва, Фабрегас, Желсон Мартинш, Головин (Шадли 79), Рони Лопеш (Винисиус 70), Фалькао
Главный тренер: Анри Тьерри.

«Бордо»: Костиль, Сабали, Кунде, Пабло Кастро, Пундже, Тчуаэми, Отавио, Де Превиль, Санкаре (Карамо 61), Камано (Калу 61), Бриан (Майя 90)
Главный тренер: Пойет Густаво.

Предупреждения: Балло-Туре 55, Фалькао 64, Желсон Мартинш 68, Жемерсон 69, Адриен Силва 82, Тчуаэми 90+1, Майя 90+1

Судья: Летексье Франсуа.

Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Анже».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил Bayern Best
   302 / 1057
сегодня в 16:03
А что? Он легко заиграл бы в Тоттенхэме или Интере.
Проблема в возрасте. За сезон стабильно 3-4 травмы. И в последний год, кажется, он чуть сдал и совсем превратился в таргетмена, а такие игроки нынче не в почёте на высоком уровне. Ему предпочтут, например, Алле или Куаме.
Bayern Best
Bayern Best ответил RMUKMU
   128 / 1057
сегодня в 15:47
И кому он нужен в свои 33?
А что? Он легко заиграл бы в Тоттенхэме или Интере.
dalex83
dalex83
сегодня в 15:43
Главный тренер: Анри Тьерри.
RMUKMU
RMUKMU ответил Санчо Панса
   302 / 1057
сегодня в 15:13
Эх, очень жаль....Надеюсь, что монегаски в итоге избегут вылета в Лигу 2. Сане Головину желаю успехов и удачи в будущих матчах!
Бред. У Монако не было шансов вылететь и при Анри, слишком высок класс.
RMUKMU
RMUKMU ответил Bayern Best
   302 / 1057
сегодня в 15:10
Фалькая походу тоже уйдет летом. Он давно перерос Монако.
И кому он нужен в свои 33?
RMUKMU
RMUKMU
   302 / 1057
сегодня в 15:07
Тут ещё вопрос кто упустил победу.
Да Монако постоянно стрелял с 17 метров, но сложно назвать такие моменты голевыми. А вот Карамо на 66-й обязан был забивать.
Adepta
Adepta
   426 / 1057
сегодня в 14:47
Вот опять!
Bayern Best
Bayern Best
   128 / 1057
сегодня в 12:52
Фалькая походу тоже уйдет летом. Он давно перерос Монако.
Правдин Семён
Правдин Семён
   298 / 1057
сегодня в 12:07
Однако, без поражений после возвращения Жардима.
Переписанный
Переписанный ответил LOpp
   58 / 1057
сегодня в 11:23
Головин опять мяча не касался
А скоро сборная, и опять он не коснётся мяча. Страшно.

Убрали дырофея, кабинет протащил галавина. Их в дверь, они в окно.
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
сегодня в 10:40
Отскочил Бордо!))
SHMEL
SHMEL
   63 / 1057
сегодня в 10:21
В нынешнее время ничья для Монако неплохой вариант.
Comentarios
Comentarios
   530 / 1057
сегодня в 10:03
Ничья нормально
Брулин
Брулин
   62 / 1057
сегодня в 09:56
отличный удар был с линии, но вратарь сработал на ура!
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   23 / 1057
сегодня в 09:41
Котёнок можно была победит. Физика и допинга не охватило у лягушат.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   22 / 1057
сегодня в 09:31
И не только в этом его вина. Глушаков забил задницей в свои ворота тоже по вине Головина.Это же все знают. И вообще все твои проблемы тоже по вине Головина
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Girondins
   757 / 1057
сегодня в 09:11
Бордо, должен был побеждать.
Привет с какого года болеешь за Бордо?
FILL3286
FILL3286 ответил LOpp
   29 / 1057
сегодня в 07:39
Головин опять мяча не касался
Как обычно бесполезный))аххаах
Степка питерский
Степка питерский
   410 / 1057
сегодня в 07:38
Конь-неудачник лучше бы как и Семак выбрал Зенит.
FILL3286
FILL3286
   29 / 1057
сегодня в 07:20
опять кляча виновата в ничьей монако
LOpp
LOpp
   21 / 1057
сегодня в 07:18
Головин опять мяча не касался
Василий 50
Василий 50
   304 / 1057
сегодня в 06:56
Эх...
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1057
сегодня в 06:47
Не понятно почему победу упустили. Гол же забит не на последних минутах
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 06:39
Очень жаль.
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
сегодня в 06:18
Эх, очень жаль....Надеюсь, что монегаски в итоге избегут вылета в Лигу 2. Сане Головину желаю успехов и удачи в будущих матчах!
Гавроша
Гавроша
   50 / 1057
сегодня в 01:02
Все равно не должны вылететь.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1057
сегодня в 00:35
Сегодня был полный сумбур!!!
Явно тренер где то просчитался!!!
Bjuik
Bjuik
   75 / 1057
сегодня в 00:29
Бордо был сильнее.
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   58 / 1057
сегодня в 00:25
Мне просто интересно, сколько будет пропускать следующая команда Магнуссена, когда он из цска уйдёт, наверное, предпоследняя команда Гибралтара 5 в первом тайме наколотит :)
beefs
beefs
   160 / 1057
сегодня в 00:21
Не оправдали...
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