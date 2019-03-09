Хет-трик Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Уотфорд».
«Горожане» набирают 74 очка и закрепляют свое лидерство, а у «Уотфорда» 43 очка (восьмое место).
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум».
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» - 3:1 (0:0)
Голы: Стерлинг 46, Стерлинг 50, Стерлинг 59 - Деулофеу 66
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Сильва, Марез (Фоден 90), Стерлинг (Сане 64), Бернарду Силва, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 80)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Бритос (Кэткарт 82), Масина, Кабаселе, Клеверли, Дюкуре, Кико (Деулофеу 66), Капу, Исаак (Дини 66), Грей
Главный тренер: Грасия Хави.
Предупреждения: Уокер 6, Клеверли 18
Судья: Тирни Пол.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что в прошлом туре «горожане» одолели «Борнмут» (1:0).
За своей речью следите, это просто ответка. Бесит ваше нытье на наших ветках, вот и всё.
За своей речью следите, это просто ответка. Бесит ваше нытье на наших ветках, вот и всё.
Рахим хет трик ?????????????
Боже, я хорошую игру пропустил, наверное такое бывает раз в 100 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Иногда смотрю игру МС и плачу от того как Рахим бездарно на ветер бросает свои шансы.
А так с победой фанаты МС, а Рахим крут но все равно он косой))
Рахим хет трик ?????????????
Боже, я хорошую игру пропустил, наверное такое бывает раз в 100 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Иногда смотрю игру МС и плачу от того как Рахим бездарно на ветер бросает свои шансы.
А так с победой фанаты МС, а Рахим крут но все равно он косой))
Почтим память Хохол ты Туринский...
https://www.youtube.com/watch?v=skUcdPkhawE
Аха-ха)
Почтим память Хохол ты Туринский...
Аха-ха)