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Хет-трик Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Уотфордом»

вчера, 22:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Уотфорд».

«Горожане» набирают 74 очка и закрепляют свое лидерство, а у «Уотфорда» 43 очка (восьмое место).

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» - «Уотфорд» - 3:1 (0:0)
Голы: Стерлинг 46, Стерлинг 50, Стерлинг 59 - Деулофеу 66

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Сильва, Марез (Фоден 90), Стерлинг (Сане 64), Бернарду Силва, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 80)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Бритос (Кэткарт 82), Масина, Кабаселе, Клеверли, Дюкуре, Кико (Деулофеу 66), Капу, Исаак (Дини 66), Грей
Главный тренер: Грасия Хави.

Предупреждения: Уокер 6, Клеверли 18

Судья: Тирни Пол.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что в прошлом туре «горожане» одолели «Борнмут» (1:0).

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Все комментарии
allemz
allemz ответил Martini_1987
   40 / 1057
сегодня в 15:29
Ещё раз повторю, что борзый ты сильно стал после возвращения мс на 1 место, что тут не понятного
    Martini_1987
    Martini_1987 ответил allemz
       347 / 1057
    сегодня в 15:10
    Что признать? Конкретизируй. "Какой привет - такой ответ".
    Ещё раз повторю, что борзый ты сильно стал после возвращения мс на 1 место, что тут не понятного
    112910415
    112910415
       71 / 1057
    сегодня в 13:18
    этих не остановить ((
    allemz
    allemz ответил Martini_1987
       40 / 1057
    сегодня в 13:09
    Я как раз таки прав, видимо упрямство не даёт тебе признать это, посмотрим, что будет дальше, сезон длинный ещё)
    Что признать? Конкретизируй. "Какой привет - такой ответ".
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       123 / 1057
    сегодня в 12:43
    Мэн Сити рэспэкт!
    STVA 1
    STVA 1
       84 / 1057
    сегодня в 12:41
    Сити похоже разошелся и прёт к титулу!
    Martini_1987
    Martini_1987 ответил allemz
       347 / 1057
    сегодня в 12:23
    Ты не прав. Ты знаешь мое отношение к Ливеру. Но ваши будь то Клаус или fanliverpoolfan или скаузер что ниже, после каждого матча какую-то х. пишут на наших ветках, это похоже на зависть (это даже сам fanliverpoolfan признал). Умейте признавать победы сопов, чтобы отношение соответствующее было.
    Я как раз таки прав, видимо упрямство не даёт тебе признать это, посмотрим, что будет дальше, сезон длинный ещё)
    allemz
    allemz ответил Martini_1987
       40 / 1057
    сегодня в 12:11
    Чёт ты не был таким бравым, пока мс был вторым, зато сейчас столько гонору, будто апл с ЛЧ впридачу уже в кармане, не уж то ттхмские заразили? Гляди, как бы король не оказался голым, ведь если так окажется, то потом все помои Мира выльются на лысого и Ко!
    Ты не прав. Ты знаешь мое отношение к Ливеру. Но ваши будь то Клаус или fanliverpoolfan или скаузер что ниже, после каждого матча какую-то х. пишут на наших ветках, это похоже на зависть (это даже сам fanliverpoolfan признал). Умейте признавать победы сопов, чтобы отношение соответствующее было.
    15511551
    15511551 ответил ЮЗИК
       138 / 1057
    сегодня в 12:10
    Сити лидерство уже не упустит
    не сколько Сити не упустит, как Ливерпуль упустил на ровном месте
    ermak6848
    ermak6848
       162 / 1057
    сегодня в 11:30
    Рад, что МС - горожане одержали Победу !!!
    neomessi
    neomessi ответил Romeo 777
       312 / 1057
    сегодня в 10:56
    Я про моменты которых он стабильно губит во время игры.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил BARCDJIN
       67 / 1057
    сегодня в 10:24
    Скоро и тебе плакать .. Эй Шляпу снеми.. Почтим память Хохол ты Туринский... https://www.youtube.com/watch?v=skUcdPkhawE Аха-ха)
      EAGuar As
      EAGuar As
         110 / 1057
      сегодня в 09:39
      С победой .
      Martini_1987
      Martini_1987 ответил allemz
         347 / 1057
      сегодня в 09:15
      Что ты несешь? Это Ливеру разрешено с километровых офсайдов забивать, Салаху безнаказанно нырять. Скаузеры могут хоть раз нормально признать победу сопов?
      Чёт ты не был таким бравым, пока мс был вторым, зато сейчас столько гонору, будто апл с ЛЧ впридачу уже в кармане, не уж то ттхмские заразили? Гляди, как бы король не оказался голым, ведь если так окажется, то потом все помои Мира выльются на лысого и Ко!
      рус фан
      рус фан
         396 / 1057
      сегодня в 09:03
      Первый гол Рахима явный офсайд, метровый, третий гол хороший на дриблинге, в целом конечно победа МС закономерна, могли и крупнее победить.
      Romeo 777
      Romeo 777 ответил neomessi
         254 / 1057
      сегодня в 08:36
      Мать моя женщина!!!! Рахим хет трик ????????????? Боже, я хорошую игру пропустил, наверное такое бывает раз в 100 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иногда смотрю игру МС и плачу от того как Рахим бездарно на ветер бросает свои шансы. А так с победой фанаты МС, а Рахим крут но все равно он косой))
      Тем не менее у него в каждом матче в среднем одно результативное действие. И так же было в прошлом году
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         271 / 1057
      сегодня в 08:20
      Сити лидерство уже не упустит
      ДАША Д
      ДАША Д
         242 / 1057
      сегодня в 08:02
      Один игрок сделал результат.
      neomessi
      neomessi
         312 / 1057
      сегодня в 07:29
      Мать моя женщина!!!!
      Рахим хет трик ?????????????
      Боже, я хорошую игру пропустил, наверное такое бывает раз в 100 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Иногда смотрю игру МС и плачу от того как Рахим бездарно на ветер бросает свои шансы.
      А так с победой фанаты МС, а Рахим крут но все равно он косой))
      cska plus
      cska plus
         13 / 1057
      сегодня в 06:30
      Стерлинг красава, раздражитель колбасни.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         114 / 1057
      сегодня в 06:12
      Да, в этот вечер Рахим был в ударе! Пеп наверняка рад и за воспитанника Барселоны Деулофеу, который забивает до сих пор в АПЛ) Горожане на всех порах мчатся к своему титулу чемпионов Англии.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         343 / 1057
      сегодня в 05:27
      Разошелся.
      Alprish
      Alprish
         354 / 1057
      сегодня в 00:59
      МС с победой!
      boom4321
      boom4321 ответил Tigran Danielyan
         812 / 1057
      сегодня в 00:02
      Сити уже разрешено забить гол с оффсайда. Даже когда лайнсмен флаг поднимает. такого явного привзятого судейства пока не было даже при Фергюсоне...даже для реала и барсы сохраняли приличии. А тут явно тащит судии. уже противно смотреть. как говорится такой футбол нам не нужен
      Вообще-то один гол мог состояться, если бы судья не свистнул офсайд которого не было и счет был бы 4:0. А касаемо первого якобы офсайда, защитник выбивал мяч и попал в Стерлинга.
      Надир Магомедов
      Надир Магомедов ответил Tigran Danielyan
         846 / 1057
      вчера в 23:51
      Давай посчитаем ошибки судей , этот офсайд стерлинга и возможно сомнительный пенальти Вест хему , а офсайд метровый салаха ? А нырок и пенальти салаха ? В ворота Ливерпуля засчитывали левые голы ? А в ворота Сити забили гол рукой и судья засчитал , и счёт стал 1:1 тем самым Сити потерял по судейской ошибке 2 очка , так что тащут Сити это громко сказано. Тащили Ливерпуль в прошлом сезоне лиги чемпионов , там реально за два уха взяли и потащили
      Nickolai S
      Nickolai S
         421 / 1057
      вчера в 23:39
      Запрягали долго в первом, быстро поехали во втором тайме. Закономерно и на классе. МС и Чукотка два единственных клуба, на которые не стыдно и интересно смотреть в АПЛ.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
         328 / 1057
      вчера в 23:31
      Два гола Стерлинга на 46 и 50 минуте сломали Уотфорд, а после 3 все стало ясно, гол Делофеу, это просто гол престижа. Сити не Эвертон чтобы преимущество в 2 гола терять.
      drug01
      drug01
         142 / 1057
      вчера в 23:19
      Получены важные очки.....
      Wolf77785
      Wolf77785 ответил Переписанный
         167 / 1057
      вчера в 23:15
      Уотфорд был сильнее, но его в самом начале на карточки посадили, не дают играть
      2 карточки за матч все поменяли?))
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Великий Князь
         122 / 1057
      вчера в 23:15
      И слёзы сквозерам. Аха-ха)
      Скоро и тебе плакать .. Эй Шляпу снеми..
      Почтим память Хохол ты Туринский...




      Аха-ха)
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