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«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано»

вчера, 22:22
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«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (63 очка) - лидер национального первенства, «Райо Вальекано» (23 очка) располагается на второй строчке снизу.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Райо Вальекано» 3:1 (1:1)
Голы: Пике 39, Лионель Месси 51 (пенальти), Суарес 82 - де Томас 24

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур Рамос (Дембеле 46), Бускетс (Малком 85), Видаль, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Ракитич 81)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Амат (Посо 64), Гальвез, Морено, Имбула, Комесанья, Бебе, Гарсия (Эмбарба 81), де Томас
Главный тренер: Мичел.

Предупреждения: Веласкес 68, Бускетс 79, Имбула 89

Судья: Мелеро Лопес Марио.

Ранее «Атлетико» одержал победу над «Леганесом».

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   607 / 1057
сегодня в 15:09
пенальтесси в своем стиле ,походил пешком стату набил пенкой....саматропиновый хений)))
proezd2
proezd2
   793 / 1057
сегодня в 13:51
Пике просто порвал ворота .хехе
чуйка свой косячок на де Томас.
proezd2
proezd2
   793 / 1057
сегодня в 13:50
случайный гол Томаса и не более,хотя удар хороший зря не проходит.
обычная победа Барселоны.
ВЖИК Вжикович Вжыков
ВЖИК Вжикович Вжыков ответил Волшебный Палец Перотти
   730 / 1057
сегодня в 12:55
А чем я его обидел? Я же не виноват, что его даже свои ни во что не ставят. Аха-ха)
ему все завидуют) он главный футбольный аналитик среди барсуков. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил ВЖИК Вжикович Вжыков
   190 / 1057
сегодня в 12:39
не обижай моего родного брата
    ВЖИК Вжикович Вжыков
    ВЖИК Вжикович Вжыков ответил Князю бан по барабану
       730 / 1057
    сегодня в 12:13
    не обижай моего родного брата
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Oplot
       11 / 1057
    сегодня в 12:10
    Я бы согласился с пендалем который поставил на Пике три тура назад,вот там не надо было ставить)а здесь же был контакт ноги Семедо ,защитник даже не спорил
    Еще бы защитник спорил...
    Он на Камп Ноу...хорошо хоть вообще разрешили мяч отбирать...
    Вон сборную Марокко вообще заставляют в поролоновых бутсах играть и не приближаться к Месси более чем на 5 м........
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       298 / 1057
    сегодня в 12:09
    "Волевая победа".Опять. 3:1-уверенная победа, вот что.
    ВЖИК Вжикович Вжыков
    ВЖИК Вжикович Вжыков ответил Incredulous
       730 / 1057
    сегодня в 11:53
    А есть среди болельщиков Барселоны хоть один честный и адекватный болельщик, который найдет в себе силы признать абсолютно левый пенальти? Просто интересно, можно ли хоть с одним фаном Барселоны вести конструктивный и осмысленный диалог.
    есть один, BARCDJIN киенджин Ахаха
    Oplot
    Oplot ответил Jeck Denielse
       604 / 1057
    сегодня в 11:43
    Я бы согласился с пендалем который поставил на Пике три тура назад,вот там не надо было ставить)а здесь же был контакт ноги Семедо ,защитник даже не спорил
    Oplot
    Oplot ответил Jeck Denielse
       604 / 1057
    сегодня в 11:41
    Определяющие матчи были с реалом,когда поставили их на место
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответил Jeck Denielse
       835 / 1057
    сегодня в 11:00
    Ну такой вот человек - судья Мелеро Лопес Марио.... За последние 10 месяцев он трижды судил Барселону в Ла Лиге..... Три игры - три пенальти в ворота соперников Барсы..... Ну не любит он Райо Вальеканы,Уэски,Леванты...)))) Не осуждать же его за это..)))
    Ну не любят игроки Райо Вальекано футболистов Барселоны, вот и бьют по ногам в штрафной.Вот и проигрывают последние полтора десятка очных встреч.А судьи, они такие судьи...
    Великолепный
    Великолепный
       32 / 1057
    сегодня в 10:47
    Барселону с волевой победой!
    Сделан ещё один шаг к чемпионству!
    GKN
    GKN
       338 / 1057
    сегодня в 10:04
    Играли в пол силы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    сегодня в 09:52
    Ну такой вот человек - судья Мелеро Лопес Марио....

    За последние 10 месяцев он трижды судил Барселону в Ла Лиге.....
    Три игры - три пенальти в ворота соперников Барсы.....

    Ну не любит он Райо Вальеканы,Уэски,Леванты...))))
    Не осуждать же его за это..)))
    Incredulous
    Incredulous
       144 / 1057
    сегодня в 09:47
    А есть среди болельщиков Барселоны хоть один честный и адекватный болельщик, который найдет в себе силы признать абсолютно левый пенальти? Просто интересно, можно ли хоть с одним фаном Барселоны вести конструктивный и осмысленный диалог.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       287 / 1057
    сегодня в 09:47
    Многие здесь сидят "лишь бы 30ть"
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Jeck Denielse
       122 / 1057
    сегодня в 09:14
    Равные команды...всё шло к ничьей...пока судья не вмешался...и не внёс свою лепту)))..в проявление необычайной "воли" хозяев...чтоб победа была не простая а волевая))....да и вообще походу испанские судьи уже свистками проголосовали за свою кандидатуру на "Золотой мяч".......и кандидат-пенальтист не подвёл))... на удивление забил.....)) В этом историческом матче Барселона окончательно обозначила свои чемпионские амбиции....ещё четыре месяца назад было понятно.....мартовский матч с Райо Вальекано - будет определяющим....)))
    Знакомый зеня счет да...Барса че играла вообще?


    Ахаха-)
    barc-f.
    barc-f. ответил Jeck Denielse
    сегодня в 09:11
    Праздники праздниками, но пора завязывать, а то мечтается тебе весьма неплохо,а завтра на работу уже,пора стоп,пора
    sash71
    sash71
       547 / 1057
    сегодня в 09:08
    Барса не сильно напрягалась т.к. на носу матч ЛЧ
    dok66
    dok66
       496 / 1057
    сегодня в 09:08
    С трудом , но дожали .
    shlomo
    shlomo
       159 / 1057
    сегодня в 09:08
    Мне, как болельщику Барсы совсем не понятно, что это вчера было....если играет "основной" состав, то понятие "волевая победа" да еще и на своем поле больше похоже на нонсенс....
    санек002
    санек002 ответил Jeck Denielse
       845 / 1057
    сегодня в 09:04
    Равные команды...всё шло к ничьей...пока судья не вмешался...и не внёс свою лепту)))..в проявление необычайной "воли" хозяев...чтоб победа была не простая а волевая))....да и вообще походу испанские судьи уже свистками проголосовали за свою кандидатуру на "Золотой мяч".......и кандидат-пенальтист не подвёл))... на удивление забил.....)) В этом историческом матче Барселона окончательно обозначила свои чемпионские амбиции....ещё четыре месяца назад было понятно.....мартовский матч с Райо Вальекано - будет определяющим....)))
    что и требовалось доказать
    ДСА
    ДСА
       175 / 1057
    сегодня в 09:03
    Дали немного порадоваться аутсайдеру.
    нечитайло
    нечитайло
       760 / 1057
    сегодня в 09:02
    Выкрутились
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    сегодня в 08:45
    Равные команды...всё шло к ничьей...пока судья не вмешался...и не внёс свою лепту)))..в проявление необычайной "воли" хозяев...чтоб победа была не простая а волевая))....да и вообще походу испанские судьи уже свистками проголосовали за свою кандидатуру на "Золотой мяч".......и кандидат-пенальтист не подвёл))... на удивление забил.....))
    В этом историческом матче Барселона окончательно обозначила свои чемпионские амбиции....ещё четыре месяца назад было понятно.....мартовский матч с Райо Вальекано - будет определяющим....)))
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       309 / 1057
    сегодня в 08:08
    Дежурные очки.
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    сегодня в 06:24
    Отскочили гномы.
    112910415
    112910415
       71 / 1057
    сегодня в 06:18
    их не догонят... )
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       195 / 1057
    сегодня в 06:12
    Молодцы
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