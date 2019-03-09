«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано»

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (63 очка) - лидер национального первенства, «Райо Вальекано» (23 очка) располагается на второй строчке снизу.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Райо Вальекано» 3:1 (1:1)
Голы: Пике 39, Лионель Месси 51 (пенальти), Суарес 82 - де Томас 24
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур Рамос (Дембеле 46), Бускетс (Малком 85), Видаль, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Ракитич 81)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Амат (Посо 64), Гальвез, Морено, Имбула, Комесанья, Бебе, Гарсия (Эмбарба 81), де Томас
Главный тренер: Мичел.
Предупреждения: Веласкес 68, Бускетс 79, Имбула 89
Судья: Мелеро Лопес Марио.
Ранее «Атлетико» одержал победу над «Леганесом».
чуйка свой косячок на де Томас.
чуйка свой косячок на де Томас.
обычная победа Барселоны.
обычная победа Барселоны.
Я же не виноват, что его даже свои ни во что не ставят. Аха-ха)
Я же не виноват, что его даже свои ни во что не ставят. Аха-ха)
Он на Камп Ноу...хорошо хоть вообще разрешили мяч отбирать...
Вон сборную Марокко вообще заставляют в поролоновых бутсах играть и не приближаться к Месси более чем на 5 м........
Он на Камп Ноу...хорошо хоть вообще разрешили мяч отбирать...
Вон сборную Марокко вообще заставляют в поролоновых бутсах играть и не приближаться к Месси более чем на 5 м........
Сделан ещё один шаг к чемпионству!
Сделан ещё один шаг к чемпионству!
За последние 10 месяцев он трижды судил Барселону в Ла Лиге.....
Три игры - три пенальти в ворота соперников Барсы.....
Ну не любит он Райо Вальеканы,Уэски,Леванты...))))
Не осуждать же его за это..)))
За последние 10 месяцев он трижды судил Барселону в Ла Лиге.....
Три игры - три пенальти в ворота соперников Барсы.....
Ну не любит он Райо Вальеканы,Уэски,Леванты...))))
Не осуждать же его за это..)))
Ахаха-)
Ахаха-)
В этом историческом матче Барселона окончательно обозначила свои чемпионские амбиции....ещё четыре месяца назад было понятно.....мартовский матч с Райо Вальекано - будет определяющим....)))
В этом историческом матче Барселона окончательно обозначила свои чемпионские амбиции....ещё четыре месяца назад было понятно.....мартовский матч с Райо Вальекано - будет определяющим....)))