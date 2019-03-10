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Гол Пёнтека принес «Милану» очередную победу в Серии А

вчера, 00:24
КьевоЛоготип футбольный клуб Кьево (Верона)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 27-го тура Серии А «Милан» сломил сопротивление «Кьево». Это уже пятая победа «россонери» в чемпионате Италии подряд.

«Милан» набирает 51 очко и закрепляется на третьем месте. У «Кьево» 10 пунктов (последняя позиция).

Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».

«Кьево» - «Милан» - 1:2 (1:1)
Голы: Хетемай 41 - Билья 31, Пёнтек 57

«Кьево»: Соррентино, Депаоли, Бани, Барба, Андреолли, Лерис, Диуссе (Кийин 77), Хетемай, Джаккерини, Степински (Пуччарелли 88), Меджорини (Джорджевич 77)
Главный тренер: Ди Карло Доменико.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 64), Романьоли, Мусаккьо, Диего Лаксальт, Кессье, Билья, Лукас Пакета (Чалханоглу 54), Сусо (Борини 84), Пёнтек, Кастильехо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Конти 52, Джаккерини 60, Соррентино 71, Хетемай 90+5.

Судья: Пайретто Лука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Милан» победил «Сассуоло» (1:0).

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Все комментарии
Wayne_Rooney_10
Wayne_Rooney_10 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 16:51
Пёнтек молодец, в будущем станет новым Робертом Левандовски
Боже упаси ему стать таким бревном , он уже лучше лева
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   116 / 1065
вчера в 15:41
Хлопалку отрастите, а то она отгнила, как у Моратти зубы. Аха-ха) Даже у меськи от нандролона абрикосики побольше)
В какие штаны ты еще лазил.....Вот что Кристина жиротворящая делает!


Ахх-ха)
санек002
санек002
   579 / 1065
вчера в 15:07
милан разошелся!
Nickolai S
Nickolai S
   572 / 1065
вчера в 14:14
Милюань анстаппабл. Когда уже этот безумный фарт закончится?
galem72
galem72
   377 / 1065
вчера в 13:45
Хорошая игра и уверенная победа! Браво Милану. Отлично набрали ход.
ЛАЗУРНЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ МЕШОК
ЛАЗУРНЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ МЕШОК ответил Волшебный Палец Перотти
   645 / 1065
вчера в 12:51
Что бы что то покласть, нужно это иметь. А пока уже много лет имеют только мелан. Аха-ха)
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил FILL3286
       159 / 1065
    вчера в 12:46
    Взаимно!! Так же клали на туринский кабинет(((хахахаха
      Волшебный Палец Перотти
      Волшебный Палец Перотти ответил 25процентный клоун
         159 / 1065
      вчера в 12:45
      Пёнтек стоит уже 150 ,браво Милан!
      Ну так купил бы его Спартаку на 8 мариа, Глушак попарил бы в баньке молодого. Аха-ха)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         5 / 1065
      вчера в 12:42
      Пёнтек стоит уже 150 ,браво Милан!
      VIPded
      VIPded
         243 / 1065
      вчера в 12:39
      Красава поляк! Форза, россонери!!!
      FILL3286
      FILL3286 ответил Nedved11
         27 / 1065
      вчера в 11:52
      Ахах, в Турине вообще ложили на миланские средняки, огнетушители вещи в другие города, так как чемпион один и он уже точно известен
      Взаимно!! Так же клали на туринский кабинет(((хахахаха
      13 RUS
      13 RUS
         205 / 1065
      вчера в 11:42
      В кое веки Милан провел удачный трансфер
      Nedved11
      Nedved11 ответил FILL3286
         1018 / 1065
      вчера в 10:55
      Ахах, в Турине вообще ложили на миланские средняки, огнетушители вещи в другие города, так как чемпион один и он уже точно известен
      CSKA2012
      CSKA2012
         990 / 1065
      вчера в 10:42
      Милан восстал из пепла? Надо закреплять успех и в течении нескольких лет брать скудетто.
      40175219386
      40175219386 ответил Roman73
         100 / 1065
      вчера в 10:40
      Пёнтек забил столько же сколько обладатель многих "золотых мячей", и это за клуб послабее Ювентуса. А у Дженнаро получается. Удачи носорогу.
      Пёнтек палочка-выручалочка, главное, чтобы не сбился прицел
      Великий Князь
      Великий Князь
         66 / 1065
      вчера в 10:22
        Великий Князь
        Великий Князь ответил Don Nerazzurri
           66 / 1065
        вчера в 10:19
        Скоро хлопним милон.Аха)))
        Хлопалку отрастите, а то она отгнила, как у Моратти зубы. Аха-ха)
        Даже у меськи от нандролона абрикосики побольше)
        Romeo 777
        Romeo 777 ответил Roman73
           285 / 1065
        вчера в 09:49
        Пёнтек забил столько же сколько обладатель многих "золотых мячей", и это за клуб послабее Ювентуса. А у Дженнаро получается. Удачи носорогу.
        Да, только одному 34 года уже, а другому 23.
        Алсидес Гиджиев
        Алсидес Гиджиев
           648 / 1065
        вчера в 09:43
        Реально тащит Понтик
        Roman73
        Roman73
           300 / 1065
        вчера в 09:40
        Пёнтек забил столько же сколько обладатель многих "золотых мячей",
        и это за клуб послабее Ювентуса.
        А у Дженнаро получается. Удачи носорогу.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           26 / 1065
        вчера в 09:29
        Поляк рвёт и мечет! Знатно повезло с ним Милану...
        Дмитрий Климович 2
        Дмитрий Климович 2
           122 / 1065
        вчера в 09:25
        Милан чемпион!
        STVA 1
        STVA 1
           86 / 1065
        вчера в 09:17
        Игрок , который оправдывает свое приобретение на 200%!!!
        ermak6848
        ermak6848
           177 / 1065
        вчера в 08:42
        Победа фк " Милан " - только радость для своих болельщиков!!!
        Romeo 777
        Romeo 777
           285 / 1065
        вчера в 08:39
        Такими темпами на Пентека будет много желающих летом. Милан молодцы, скинули Игуаина, купили за бесценок молодого снайпера.
        Lionel Messi-10
        Lionel Messi-10
           56 / 1065
        вчера в 08:21
        Не то что это дерево Игу
        EAGuar As
        EAGuar As
           81 / 1065
        вчера в 08:10
        С победой .
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил allemz
           50 / 1065
        вчера в 08:06
        Мне нравится такой Милан. Неплохо, парни ведь играют на результат, есть характер. Надеюсь, выйдут в ЛЧ, очень надеюсь! А там уже приобретения топовые будут и можно будет реально за Скудо побороться. Удачи этому клубу. Пентек красавец, бистяра. Первый итальянский с победой.
        Если Милан выйдет в ЛЧ, то поляка у них быстро уведут
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
           50 / 1065
        вчера в 08:04
        Пёнтек молодец, в будущем станет новым Робертом Левандовски
        Machiavelli
        Machiavelli
           859 / 1065
        вчера в 08:03
        Пёнтек машина конечно
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