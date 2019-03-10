Гол Пёнтека принес «Милану» очередную победу в Серии А

вчера, 00:24

В матче 27-го тура Серии А «Милан» сломил сопротивление «Кьево». Это уже пятая победа «россонери» в чемпионате Италии подряд.

«Милан» набирает 51 очко и закрепляется на третьем месте. У «Кьево» 10 пунктов (последняя позиция).

Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».

«Кьево» - «Милан» - 1:2 (1:1)

Голы: Хетемай 41 - Билья 31, Пёнтек 57

«Кьево»: Соррентино, Депаоли, Бани, Барба, Андреолли, Лерис, Диуссе (Кийин 77), Хетемай, Джаккерини, Степински (Пуччарелли 88), Меджорини (Джорджевич 77)

Главный тренер: Ди Карло Доменико.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 64), Романьоли, Мусаккьо, Диего Лаксальт, Кессье, Билья, Лукас Пакета (Чалханоглу 54), Сусо (Борини 84), Пёнтек, Кастильехо

Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Конти 52, Джаккерини 60, Соррентино 71, Хетемай 90+5.

Судья: Пайретто Лука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Милан» победил «Сассуоло» (1:0).