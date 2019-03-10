Гол Пёнтека принес «Милану» очередную победу в Серии А

В матче 27-го тура Серии А «Милан» сломил сопротивление «Кьево». Это уже пятая победа «россонери» в чемпионате Италии подряд.
«Милан» набирает 51 очко и закрепляется на третьем месте. У «Кьево» 10 пунктов (последняя позиция).
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».
«Кьево» - «Милан» - 1:2 (1:1)
Голы: Хетемай 41 - Билья 31, Пёнтек 57
«Кьево»: Соррентино, Депаоли, Бани, Барба, Андреолли, Лерис, Диуссе (Кийин 77), Хетемай, Джаккерини, Степински (Пуччарелли 88), Меджорини (Джорджевич 77)
Главный тренер: Ди Карло Доменико.
«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 64), Романьоли, Мусаккьо, Диего Лаксальт, Кессье, Билья, Лукас Пакета (Чалханоглу 54), Сусо (Борини 84), Пёнтек, Кастильехо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Конти 52, Джаккерини 60, Соррентино 71, Хетемай 90+5.
Судья: Пайретто Лука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре «Милан» победил «Сассуоло» (1:0).
Ахх-ха)
Ахх-ха)
Даже у меськи от нандролона абрикосики побольше)
Даже у меськи от нандролона абрикосики побольше)
и это за клуб послабее Ювентуса.
А у Дженнаро получается. Удачи носорогу.
и это за клуб послабее Ювентуса.
А у Дженнаро получается. Удачи носорогу.