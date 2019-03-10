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Газизов: «Держу кулаки за Семака, но „Уфа“ даст бой „Зениту“»

вчера, 00:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита». Ранее Семак работал в уфимском клубе.

Напомним, что 10 марта команды встретятся в рамках 19-го тура РПЛ.

Очень рад, что Семак лидирует в чемпионате и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Держу кулаки за Сергея Богдановича. Тем более, кроме него в Питере сейчас трудится половина тренерского штаба, работавшая с нами в «Уфе». Но в игре против «Зенита» наша команда даст бой.

Вы знаете, мне кажется, чем больше критики будет, тем сильнее станет Семак. Он должен через это пройти. Сергей Богданович — сильный человек и специалист. Но вся жизнь в славе не бывает. Он должен пройти и через недовольство. И это его еще больше закалит. Семак всё равно добьется серьезных результатов как главный тренер — это я точно знаю.

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Все комментарии
1asss
1asss ответил сулейман шлагбаум
   526 / 1065
вчера в 17:44
Вот сунут им чухонцы троечку без напряга, сразу будет видно, кто он.
смотрю тебе уже сунули
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   133 / 1065
вчера в 14:43
100% - он не баклан!!! Шутыник!
Вот сунут им чухонцы троечку без напряга, сразу будет видно, кто он.
ЮЗИК
ЮЗИК
   277 / 1065
вчера в 14:30
Ну давайте порадуйте, удачи уфимцам!
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум
   14 / 1065
вчера в 13:59
Что, предоплату уже внесли ?
100% - он не баклан!!! Шутыник!
drug01
drug01
   136 / 1065
вчера в 13:30
Ждём сюрприз
Garrincha58
Garrincha58
   450 / 1065
вчера в 13:26
по нулям сгоняют так сказать дружественный акт
Т34
Т34 ответил Footbolista
   29 / 1065
вчера в 13:14
Не смеши))...Там гендиректор Уфы уже кулаки за семака держит, а в кулачках что зажато?))...
Там не только в кулачках чеки на энную сумму зажаты, там уже и столы для послематчевого банкета накрыты, для участия в торжестве двух довольных сторон.
makkie
makkie ответил time out
   40 / 1065
вчера в 12:29
По-моему, в газизовской фразе: "Уфа" даст бой "Зениту", слово "бой", совершенно лишнее.
"Бой" - в данном случае английский перевод слова "мальчик" :))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ЦСКА Самый титулованный
   396 / 1065
вчера в 12:07
Лазурным придется постараться, что бы не потерять очки с Уфой после фиаско с 18-ой командой Ла Лиги в ЛЕ.
Не уподобляйся свиньям
Ник Уволен
Ник Уволен
   98 / 1065
вчера в 11:11
Семак знает как разобрать Уфу на молекулы.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   101 / 1065
вчера в 10:59
Лазурным придется постараться, что бы не потерять очки с Уфой после фиаско с 18-ой командой Ла Лиги в ЛЕ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 1065
вчера в 10:52
Нужно побеждать...
mihaluch
mihaluch
   145 / 1065
вчера в 10:50
Клубом должны руководить люди которые где-то и когда-то имели отношение к футболу, а не путинские выкидыши из кремля.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1065
вчера в 10:32
как пел Боярский : "Нельзя жить непрестанно среди голубизны" и он прав
Аксинья
Аксинья ответил Морозовский
   68 / 1065
вчера в 10:30
Да, прав товарищ Шамиль: Семаку надо дать много времени поработать, а то бакланы его уже обратно в Уфу выпроваживают! Сергей Богданович их благодарит всегда, а они такие неблагодарные!
Бакланы это не птицы-говоруны, они никогда не отличались умом и сообразительностью...
Аксинья
Аксинья ответил Footbolista
   68 / 1065
вчера в 10:26
Не смеши))...Там гендиректор Уфы уже кулаки за семака держит, а в кулачках что зажато?))...
Газпромовские бабосы запах не имеют...
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1065
вчера в 10:18
Фифа получило от Катара 800 млн долл,Уфа от питрцев 80 тысяч руб
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   7 / 1065
вчера в 10:06
Не смеши))...Там гендиректор Уфы уже кулаки за семака держит, а в кулачках что зажато?))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1065
вчера в 09:22
Спасибо Шамилю Камиловичу за тёплые слова.....
И пусть сегодня будет праздник футбола.....

А то что в этом сезоне вы отобрали - 3 очка у Спартака...2 очка у Локомотива и 2 очка у Краснодара - лишнее подтверждение боевитости команды....

Хороший Гендиректор - залог процветания команды.
Удачи и сохранения места в высшем дивизионе !!!!!!!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1065
вчера в 09:18
Злой Зенит размажет Уфу. Гыгыгы
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   524 / 1065
вчера в 09:15
Красивой игры Зениту! А обнаглевшее дерево пусть посидит на скамейке.
beefs
beefs
   162 / 1065
вчера в 08:54
Давай ничейку
time out
time out ответил Октябрь 1917
   43 / 1065
вчера в 08:48
Посмотрим бой.
Бой с тенью?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил вячеслав остапенко
   20 / 1065
вчера в 08:02
Если Зенит победит сианет чемпионом
Не факт....
Краснодар в 3-х очках.....всего в 3-х очках...
И им в ближайший месяц играть 3 домашних матча с командами из нижней части таблицы..с Оренбургом,Анжи и Крыльями....
Тогда как Питеру за тот же период предстоит 2 нелёгких выезда ....к Спартаку и Локо....
Да и полуформальная поездка к "Вильярреалу" сил не прибавит.....

Ничего ещё не ясно....
Как говориться..."будем посмотреть"....))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   339 / 1065
вчера в 08:02
Посмотрим бой.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 1065
вчера в 07:49
Если Зенит победит сианет чемпионом
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Степка питерский
   133 / 1065
вчера в 07:42
Сегодня наш Зенит покажет как надо с аутсайдерами играть.
Что, предоплату уже внесли ?
Степка питерский
Степка питерский
   403 / 1065
вчера в 07:37
Сегодня наш Зенит покажет как надо с аутсайдерами играть.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 06:38
Желание с возожностями не всегда сходятся.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1065
вчера в 03:30
Да, прав товарищ Шамиль: Семаку надо дать много времени поработать, а то бакланы его уже обратно в Уфу выпроваживают! Сергей Богданович их благодарит всегда, а они такие неблагодарные!
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