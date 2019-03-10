Газизов: «Держу кулаки за Семака, но „Уфа“ даст бой „Зениту“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита». Ранее Семак работал в уфимском клубе.

Напомним, что 10 марта команды встретятся в рамках 19-го тура РПЛ .

Очень рад, что Семак лидирует в чемпионате и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Держу кулаки за Сергея Богдановича. Тем более, кроме него в Питере сейчас трудится половина тренерского штаба, работавшая с нами в «Уфе». Но в игре против «Зенита» наша команда даст бой.

Вы знаете, мне кажется, чем больше критики будет, тем сильнее станет Семак. Он должен через это пройти. Сергей Богданович — сильный человек и специалист. Но вся жизнь в славе не бывает. Он должен пройти и через недовольство. И это его еще больше закалит. Семак всё равно добьется серьезных результатов как главный тренер — это я точно знаю.