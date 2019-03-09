Шунин: «Когда „Динамо“ вылетело, у меня были предложения от клубов РПЛ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил о вылете «бело-голубых» в ФНЛ , который случился по итогам сезона-2015/16. По словам Шунина, ему после этого поступали предложения от команд Премьер-Лиги. Также Шунин прокомментировал недовольство фанатов тем провальным выступлением клуба.

Так получилось, что мы приехали на базу, а болельщики уже успели туда добраться. Не дали выехать ни одному игроку. В тот момент я и Володя Габулов пообщались с ними. Был не самый приятный разговор, но мы постарались как-то урегулировать, успокоить эту ситуацию. Только после этого разговора все разъехались по домам.

Да, у меня были предложения. От нескольких клубов Премьер-Лиги. Но я понимал ту ответственность. Что я был одним из тех игроков, из-за которых клуб вылетел. И мне очень хотелось вернуться обратно в высший дивизион. Я был уверен, что за один сезон мы возвратимся. Мне хотелось — может быть, это неправильное слово — реабилитироваться перед болельщиками и перед собой. Я очень рад, что остался в клубе и мы прошли этот путь. Он был непростым, но у нас все получилось. Мы вернулись в Премьер-Лигу.