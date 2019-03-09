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Шунин: «Когда „Динамо“ вылетело, у меня были предложения от клубов РПЛ»

вчера, 23:52

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил о вылете «бело-голубых» в ФНЛ, который случился по итогам сезона-2015/16. По словам Шунина, ему после этого поступали предложения от команд Премьер-Лиги. Также Шунин прокомментировал недовольство фанатов тем провальным выступлением клуба.

Так получилось, что мы приехали на базу, а болельщики уже успели туда добраться. Не дали выехать ни одному игроку. В тот момент я и Володя Габулов пообщались с ними. Был не самый приятный разговор, но мы постарались как-то урегулировать, успокоить эту ситуацию. Только после этого разговора все разъехались по домам.

Да, у меня были предложения. От нескольких клубов Премьер-Лиги. Но я понимал ту ответственность. Что я был одним из тех игроков, из-за которых клуб вылетел. И мне очень хотелось вернуться обратно в высший дивизион. Я был уверен, что за один сезон мы возвратимся. Мне хотелось — может быть, это неправильное слово — реабилитироваться перед болельщиками и перед собой. Я очень рад, что остался в клубе и мы прошли этот путь. Он был непростым, но у нас все получилось. Мы вернулись в Премьер-Лигу.

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Все комментарии
kastites
kastites
   1054 / 1057
сегодня в 15:25
Брешит
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   305 / 1057
сегодня в 12:19
Да кому ты кроме 45и нужен, клоун в тапках...
Остапчук 67
Остапчук 67
   567 / 1057
сегодня в 09:24
Патриот?
"Динамо" его уровень.
Polilux
Polilux
сегодня в 09:15
Антоха один из немногих НАСТОЯЩИХ Динамовцев!!! Уважаю!!!
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1057
сегодня в 08:04
Зато в ФНЛ многие посмотрели на когда-то великий клуб в живую.
Степка питерский
Степка питерский
   410 / 1057
сегодня в 07:40
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    сегодня в 06:40
    Антон красавчик!
    Mangur
    Mangur
       300 / 1057
    сегодня в 04:38
    Удачи
    Abverin
    Abverin
       64 / 1057
    сегодня в 00:36
    Бывают преданные игроки и в Динамо.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       3 / 1057
    сегодня в 00:12
    Это не иудушка Зобнин! Победы вам завтра над судейской игрушкой Федуна!
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