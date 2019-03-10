Газизов: «Сегодня „Уфа“ играла с „Зенитом“ на равных»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Зенита».

Игра команды сегодня радовала. Ребята играли неплохо, но ошибки в обороне привели к двум пропущенным голам. По сравнению с игрой против «Динамо» — прогресс очевиден. Мы играли с лидером чемпионата, считаю, что играли на равных. Навязали игру, пытались играть в свой футбол. Ребята сегодня молодцы. Нам надо преодолевать этот путь, осталось 10 матчей. Прогресс в игре у команды есть.