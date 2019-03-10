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Газизов: «Сегодня „Уфа“ играла с „Зенитом“ на равных»

вчера, 18:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Зенита».

Игра команды сегодня радовала. Ребята играли неплохо, но ошибки в обороне привели к двум пропущенным голам. По сравнению с игрой против «Динамо» — прогресс очевиден. Мы играли с лидером чемпионата, считаю, что играли на равных. Навязали игру, пытались играть в свой футбол. Ребята сегодня молодцы. Нам надо преодолевать этот путь, осталось 10 матчей. Прогресс в игре у команды есть.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   47 / 1063
вчера в 20:00
Уфа играла в свиной футбол, как в матче с Мурой, о чем тут говорить.
time out
time out
   43 / 1063
вчера в 19:59
Кулачки разжал? Когда гол в ворота бомжевика загнали, наверное поперхнулся, чуть не сорвалось случайно договоренное.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1063
вчера в 19:51
Игра была равна!...
stachel
stachel ответил Литейный 4
   446 / 1063
вчера в 19:18
Чего то я не заметил, что играли на равных. Зенит в эконом режиме быстро двушечку оформил.
Какой эконом-режим? Сезон только начался. Это называется по другому - "уфа-режим", это тот режим в котором играет нынешний Зенит.
Vladimir808
Vladimir808
   233 / 1063
вчера в 19:10
Шамиль!!!
Тогда очко себе запишите,)))
Eddja
Eddja
   154 / 1063
вчера в 19:08
Шамиль никак другой футбол смотрел?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Литейный 4
   230 / 1063
вчера в 19:06
Чего то я не заметил, что играли на равных. Зенит в эконом режиме быстро двушечку оформил.
Можно даже сказать, что такого и впомине не было.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1063
вчера в 18:56
Чего то я не заметил, что играли на равных. Зенит в эконом режиме быстро двушечку оформил.
Aчиститель
Aчиститель
   110 / 1063
вчера в 18:56
Начинается полоса оправданий.
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