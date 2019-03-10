Сульшер: «Обидно, что упустили возможность приблизиться к „Тоттенхэму“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала».

Мы разочарованы результатом, но я не думаю, что мы заслужили поражение сегодня. У нас были моменты, мы играли хорошо, но результат разочаровывает. Обидно, что упустили шанс приблизиться вплотную к «Тоттенхэму».