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Сульшер: «Обидно, что упустили возможность приблизиться к „Тоттенхэму“»

вчера, 22:16
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала».

Мы разочарованы результатом, но я не думаю, что мы заслужили поражение сегодня. У нас были моменты, мы играли хорошо, но результат разочаровывает. Обидно, что упустили шанс приблизиться вплотную к «Тоттенхэму».

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   98 / 1063
сегодня в 04:23
заряди снова судеек
cska plus
cska plus
   19 / 1063
вчера в 23:13
Всё перепутали на свете.
Serg3.12
Serg3.12
   13 / 1063
вчера в 22:59
Ага, только вдобавок пропустили Арсенал, да и Челси у Брайтона три очка возьмёт)
Artuom
Artuom
   170 / 1063
вчера в 22:51
А до этого был разочарован ПСЖ... потому что у парижан были моменты и они лучше играли.
Вот так вот бывает... вроде и не наиграли на поражение, но результат на табло...
kotmyshka
kotmyshka
   223 / 1063
вчера в 22:50
когда-то приходит время проигрывать
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Брулин
   510 / 1063
вчера в 22:49
МЮ уставший после проходу 1/4 ЛЧ, можно понять и плюс травмы. Сульшер до конца газуй
они на плюс морали после прохода ПСЖ, да ещё на 1 день отдыха больше.
обязаны были обыгрывать Арсик, но футбол есть футбол.
15511551
15511551 ответил Брулин
   120 / 1063
вчера в 22:47
МЮ уставший после проходу 1/4 ЛЧ, можно понять и плюс травмы. Сульшер до конца газуй
по игре не было видно, что МЮ уставший
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1063
вчера в 22:41
Рано или поздно это должно было случиться.
Борьба за ЛЧ продолжается!!!
Deville
Deville
   192 / 1063
вчера в 22:41
еще два тура и обгоним это середняк из лондона.
shur
shur
   615 / 1063
вчера в 22:40
"Обидно, что упустили шанс..." ...раньше обидно было тем кто ложился под
МЮ,теперь шансы ловим,докатились!!!
Брулин
Брулин
   61 / 1063
вчера в 22:32
МЮ уставший после проходу 1/4 ЛЧ, можно понять и плюс травмы. Сульшер до конца газуй
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   97 / 1063
вчера в 22:25
3 очка до 3 места - все нормально , борьба впереди !
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