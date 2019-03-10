Сульшер: «Обидно, что упустили возможность приблизиться к „Тоттенхэму“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала».
Мы разочарованы результатом, но я не думаю, что мы заслужили поражение сегодня. У нас были моменты, мы играли хорошо, но результат разочаровывает. Обидно, что упустили шанс приблизиться вплотную к «Тоттенхэму».
Вот так вот бывает... вроде и не наиграли на поражение, но результат на табло...
Вот так вот бывает... вроде и не наиграли на поражение, но результат на табло...
обязаны были обыгрывать Арсик, но футбол есть футбол.
обязаны были обыгрывать Арсик, но футбол есть футбол.
Борьба за ЛЧ продолжается!!!
Борьба за ЛЧ продолжается!!!
МЮ,теперь шансы ловим,докатились!!!
МЮ,теперь шансы ловим,докатились!!!