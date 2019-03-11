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Черчесов: «Если Чалов принесет пользу основной сборной, то останется»

вчера, 17:23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду Федора Смолова и Федора Чалова.

Многие говорят, что Смолов вчера забил, но забил и забил. Другое дело - это когда мы ездили на тренировочные сборы, наблюдали процесс подготовки. У Смолова была определенная пауза, есть возможность переосмыслить некоторые вещи. Сейчас он приедет, мы пообщаемся, я надеюсь, что мы будем иметь в нашем составе ту боевую единицу, которую имели.

Вызов Чалова обусловлен тем, что у молодежной команды нет отборочных матчей. Посмотрим, если он будет приносить пользу основной команде, то он останется у нас. Это касается не только Чалова, но и других футболистов молодежной команды, которыми мы можем заинтересоваться, поэтому двери для всех открыты.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   142 / 1076
сегодня в 11:08
Ясно дал понять, что минут на 10 в игре с казахами Чалов может смело рассчитывать.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1076
сегодня в 00:40
И не принесет останется, все равно никого больше нет.
Просто манго
Просто манго
вчера в 23:19
а черчес принесет пользу ?
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Jum13
   17 / 1076
вчера в 21:12
Ну да - Заболотный же больше двух лет пользу сборной приносил )))
Чалов разве лучше, то еще бревно плаксивое.
RIR68
RIR68
   269 / 1076
вчера в 21:02
странное обоснование. если достоин, то пусть будет, а не в связи с отсутствием игр у молодёжки.
SHMEL
SHMEL
   77 / 1076
вчера в 20:39
Ты главное ему время игровое дай.
Klаsse
Klаsse
   505 / 1076
вчера в 20:16
    Jum13
    Jum13
       26 / 1076
    вчера в 19:45
    Ну да - Заболотный же больше двух лет пользу сборной приносил )))
    Caniggia
    Caniggia
       32 / 1076
    вчера в 18:42
    Это, типа, Чалов принадлежит молодежной сборной и поэтому мы не имеем права на него, но если вдруг он заиграет как Месси, то, возможно, мы проведём ряд переговоров с молодёжкой и договоримся об аренде Чалова. Что за чабанская упертая бредятина?
    Аксинья
    Аксинья
       73 / 1076
    вчера в 18:25
    Черчесов: "Если Чалов завалит не менее трех голов бельгийцам, то тогда возможно мы его подпустим к сборной."
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 1076
    вчера в 18:25
    Что бы приносить пользу , надо хоть изредка на поле выходить !!!
    А у Стасика пол команды обычно - это лавочники.
    Abverin
    Abverin
       81 / 1076
    вчера в 18:19
    Свиньи должны учесть одно, без них сборная хоть способна играть.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил cska plus
       23 / 1076
    вчера в 18:03
    Ему такие тонкости неизвестны.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Samuelsen
       23 / 1076
    вчера в 18:02
    Очень просто. Заболотный принёс намного больше пользы, чем Чалов и многие другие. Нагловатый тип Черчесов.
    FILL3286
    FILL3286
       28 / 1076
    вчера в 17:35
    Зря сказал так реально!
    Samuelsen
    Samuelsen
       686 / 1076
    вчера в 17:35
    "Вызов Чалова обусловлен тем, что у молодежной команды нет отборочных матчей..."Почему нельзя нормально сказать уже про Чалова, что вызвал его потому, что на данный момент, он является лучшим бомбардиром РПЛ??? Че за бред?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 1076
    вчера в 17:31
    Не красиво получается,а Дзю со Смоловым уже прописаны?
    cska plus
    cska plus
       16 / 1076
    вчера в 17:26
    Зря усатый об этом сказал открыто он может надавить психологически на молодого человека.
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