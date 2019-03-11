Черчесов: «Если Чалов принесет пользу основной сборной, то останется»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду Федора Смолова и Федора Чалова.

Многие говорят, что Смолов вчера забил, но забил и забил. Другое дело - это когда мы ездили на тренировочные сборы, наблюдали процесс подготовки. У Смолова была определенная пауза, есть возможность переосмыслить некоторые вещи. Сейчас он приедет, мы пообщаемся, я надеюсь, что мы будем иметь в нашем составе ту боевую единицу, которую имели.

Вызов Чалова обусловлен тем, что у молодежной команды нет отборочных матчей. Посмотрим, если он будет приносить пользу основной команде, то он останется у нас. Это касается не только Чалова, но и других футболистов молодежной команды, которыми мы можем заинтересоваться, поэтому двери для всех открыты.