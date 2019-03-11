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Черчесов: «Низкая результативность Дзюбы меня не тревожит»

вчера, 16:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду на матчи с Бельгией и Казахстаном нападающего Артема Дзюбы.

Низкая результативность Артема Дзюбы меня не тревожит. Нужно смотреть, на какой позиции он играет, если раньше он играл нападающего, то сейчас он находится на позиции оттянутого игрока, который играет на команду и Сердара Азмуна. Если быть объективным то по той же игре против «Урала» (1:0) Дзюба выиграл под 50 единоборств, Азмун - 16, поэтому в этой ситуации лучше всего спрашивать у Сергея Семака, как он его использует, какие задачи перед ним ставит.

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Все комментарии
parallels
parallels
   4 / 1076
вчера в 21:27
дзюба вчера голевую отдал.
1-й парень
1-й парень
   39 / 1076
вчера в 21:09
Пока тарасец у руля, никакая дзюба не поможет.
Т34
Т34 ответил Сергей Саныч
   44 / 1076
вчера в 18:33
Николаич,рад видеть. Иваныч на тебя ругается.На посиделках тур пропустил. Давай исправляйся.
Саныч, уже считай два тура пропустил. Да я там сейчас не бываю, скоро и отсюда уйду, надоело в этом навозе бомжеконском кувыркаться.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   23 / 1076
вчера в 18:10
У Черчесова явные пробелы с психологией. Главная его черта-вера в собственную непогрешимость. Он ошибок не признает в принципе. То что Дзюба сдал по сравнению с ЧМ очевидно и не может не беспокоить.Чалов не факт, что заиграет сразу. Нельзя же на Смолов всерьёз рассчитывать
Ваня лучший
Ваня лучший
   23 / 1076
вчера в 18:05
Его и результативность Заболотного особо не волновало. Самодовольный и упрямый тип.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Т34
   37 / 1076
вчера в 17:40
Здорово, Саныч! Посмотрим, как его не волнует результативность, когда Бельгия и Казахстан с сухими воротами останутся.
Николаич,рад видеть.
Иваныч на тебя ругается.На посиделках тур пропустил.
Давай исправляйся.
серый1925
серый1925
   471 / 1076
вчера в 17:38
нужно просто бить по воротам
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1076
вчера в 17:35
Меня тревожит отсутствие голов...А тренера сборной нет....))))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 17:27
Это тревожит только позорных хрюшек.
Т34
Т34 ответил Сергей Саныч
   44 / 1076
вчера в 17:13
Вот это красиво,а результативность-мелочи.
Здорово, Саныч! Посмотрим, как его не волнует результативность, когда Бельгия и Казахстан с сухими воротами останутся.
Adepta
Adepta
   158 / 1076
вчера в 17:03
Чабана и раньше ничего не тревожило с такой то поддержкой.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   519 / 1076
вчера в 16:46
А что вы о результативности тут?Дзюба борется за мячи в атаке,а это очень полезно.В матче с Уфой он сделал результативную передачу на Ригони,поборовшись за мяч.
За адекватность
За адекватность ответил particular
   45 / 1076
вчера в 16:36
Беспощадные тренеры, - кто как хочет, тот так Артёма и использует..:)) Но позиция "оттянутого" - настораживает..:)) Пусть уж лучше впереди забивает, чем в тылу толкается, ради статистики..:))
В матче с Бельгией всем придется оттянутых играть, независимо от амплуа на поле, и ведь это не катастрофично, на мой взгляд настрой многое решит. Проиграть фавориту группу не зазорно, просто интересно как проиграть(а может и победить.)
particular
particular
   5 / 1076
вчера в 16:28
Беспощадные тренеры, - кто как хочет, тот так Артёма и использует..:))
Но позиция "оттянутого" - настораживает..:))
Пусть уж лучше впереди забивает, чем в тылу толкается, ради статистики..:))
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 16:27
Поэтому Чалова нужно ставить.. А продемонстрировать воинское приветствие (или еще что-нибудь) и Федя сможет, желательно раза 2 с Бельгией.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   361 / 1076
вчера в 16:20
А что тревожит?
cevin cigan
cevin cigan
   99 / 1076
вчера в 16:18
В сборной Дзюба опять станет собой прежним,как на ЧМ!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   37 / 1076
вчера в 16:16
Вот это красиво,а результативность-мелочи.
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