Черчесов: «Низкая результативность Дзюбы меня не тревожит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду на матчи с Бельгией и Казахстаном нападающего Артема Дзюбы.

Низкая результативность Артема Дзюбы меня не тревожит. Нужно смотреть, на какой позиции он играет, если раньше он играл нападающего, то сейчас он находится на позиции оттянутого игрока, который играет на команду и Сердара Азмуна. Если быть объективным то по той же игре против «Урала» (1:0) Дзюба выиграл под 50 единоборств, Азмун - 16, поэтому в этой ситуации лучше всего спрашивать у Сергея Семака, как он его использует, какие задачи перед ним ставит.