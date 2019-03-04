Мейтин: «Стадион „Динамо“ - современное сооружение»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о новом стадионе «Динамо».

Стадион «Динамо» — современное сооружение, имеются все системы безопасности. Есть определенные организационные сложности с входными группами, но их решают. По проекту болельщики «бело-голубых» находится на одной трибуне. Потом было принято решение поменять для них трибуну, хотя архитектурные сооружения были спроектированы под первый вариант. Ничего страшного, будем распределять потоки.

Не смущает ли наличие рядом торгового центра? Он будет закрываться за три часа до начала матча. В этом проблем не вижу. Перенос дерби в том числе из-за безопасности? Нет, мы были к нему готовы. Но проблема с полем не позволила провести матч на арене.