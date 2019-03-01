«Динамо» не планирует проводить матч со «Спартаком» на «Лужниках»

сегодня, 16:55

Вопрос о месте проведения матча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» по-прежнему окончательно не решен, однако он точно не пройдет на стадионе «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе «Динамо».

Во-первых, аренда «Лужников» выйдет клубу намного дороже, во-вторых, на стадионе соберется в несколько раз больше болельщиков «Спартака», чем «Динамо», а проводить, фактически, второй матч в гостях не в интересах команды. Помимо этого, организация матча включает в себя различные рекламные конструкции и прочие моменты, касающиеся инфраструктуры, что осложнит подготовку к игре.

Сегодня стало известно, что стадион «Лужники» допущен к проведению матчей чемпионата России.