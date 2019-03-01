«Химки»: «„Динамо“ договорилось напрямую с областью, нас не спрашивали»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал перенос матча против «Сибири» на «Новые Химки». Причина - московское «Динамо» сыграет на «Арене Химки» против «Спартака».

Лично нам «Динамо» никакой стадион взамен не предоставило, мы будем принимать «Сибирь» на «Новых Химках». Поддерживали ли связь с «Динамо»? Это не мы решали, они договорились напрямую с областью. О всякого рода компенсациях также речь идти не может, стадион принадлежит городу, а не нам.