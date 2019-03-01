«Химки»: «„Динамо“ договорилось напрямую с областью, нас не спрашивали»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 69’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 73’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 2:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 27’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 29’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 68’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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«Химки»: «„Динамо“ договорилось напрямую с областью, нас не спрашивали»

01 марта 2019, 19:18

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал перенос матча против «Сибири» на «Новые Химки». Причина - московское «Динамо» сыграет на «Арене Химки» против «Спартака».

Лично нам «Динамо» никакой стадион взамен не предоставило, мы будем принимать «Сибирь» на «Новых Химках». Поддерживали ли связь с «Динамо»? Это не мы решали, они договорились напрямую с областью. О всякого рода компенсациях также речь идти не может, стадион принадлежит городу, а не нам.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   176 / 882
02 марта в 18:29
Хозяин стадиона НЕ ВЫПОЛНЯЕТ своих обязательств перед ФК Химки, а виновато Динамо? И ГДЕ логика?
ОПС
ОПС
   350 / 882
02 марта в 09:59
все плохо...
tuman960
tuman960 ответил Октябрь 1917
   218 / 882
02 марта в 09:36
Договариваются всегда с хозяином, что тут странного?
Вот как раз ХОЗЯИНА и не спросили!!!С каких пор чиновник стал стал хозяином народной собственности!!!!
Да добавлю-Вы арендуете квартиру,к вам приходит арендодатель и говорит ну ка выселяйся на один день мне надо знакомого поселить на ночь!!!Ваши действия?
Нормально когда клубы договариваются между собой,а это НЕНОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   562 / 882
02 марта в 09:07
Договариваются всегда с хозяином, что тут странного?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   231 / 882
02 марта в 09:01
    tuman960
    tuman960 ответил Михаил Алексеев
       218 / 882
    02 марта в 07:58
    спасибо за комплимент!!!Не стоило показывать свою внутреннюю сущность и великолепное воспитание!!!!!
    форева
    форева
       614 / 882
    02 марта в 02:00
    В чём вообще проблема? Стадион городской , фк Химки не принадлежит. С хозяином и договаривались. Не в Луже же играть домашний матч, куда свиней набьётся больше чем хозяев!)))
    Nikola45
    Nikola45
       13 / 882
    02 марта в 00:31
    Какая польза от Динамо? )) Во времена Сталина на Динамо ходили все Менты! Благо их больше было чем все остальное население! Сейчас на динамо ходит два с половиной человека! Как в прочем и на Тарасню! Лет через шишнадцать народ опять сходит посмотреть на купленных судей!
    Hypnoz
    Hypnoz
       359 / 882
    01 марта в 23:20
    Жертвы бюджетного финансирования ! Бомжи задают тон !
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       179 / 882
    01 марта в 23:03
      VV V
      VV V
         223 / 882
      01 марта в 22:34
      Тогда надо сделать ход конём.......играть Динамо с мясной композицией на пластмассовом поле где-нибудь в Красноярске или Уфе.....
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответил ПерекатиПоле
         607 / 882
      01 марта в 22:23
        борька
        борька
           202 / 882
        01 марта в 22:11
        Воровской стадион, козы за зиму траву сьели и за76и стадион Динамо
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok ответил tuman960
           101 / 882
        01 марта в 22:04
        Да наср..ь на ВАС!!!Кому Вы нужны,тут динамо ,ВТБ и ВЫ!!!!Гнать надо динамо из ФУТБОЛА!!!!
          Ragnar_Lodbrok
          Ragnar_Lodbrok ответил ПерекатиПоле
             101 / 882
          01 марта в 22:01
          Сдсв Химки хотя бы пиццу народонаселению раздаёт, от д-мо как и от спартака один вред. В пердив в общем и первых, и вторых.
            makkie
            makkie
               22 / 882
            01 марта в 22:01
            А зачем Динамо через арендаторов обращаться, если можно напрямую к владельцу стадиона прийти? Странная позиция ФК Химки...
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле ответил ermak6848
               33 / 882
            01 марта в 21:26
            Сдсв
            Химки хотя бы пиццу народонаселению раздаёт, от д-мо как и от спартака один вред. В пердив в общем и первых, и вторых.
            ermak6848
            ermak6848
               201 / 882
            01 марта в 21:20
            вот надо в отместку взять и выиграть Победить...
            Гавроша
            Гавроша
               24 / 882
            01 марта в 21:18
            Отфутболили химки.
            Gahi
            Gahi
               241 / 882
            01 марта в 21:18
            Как в старые добрые времена, решаем по звонку. Главное чтобы футболисты играли от звонка до звонка, а не номер отбывали на поле.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
               11 / 882
            01 марта в 20:48
            Объегорили "кота Васю" серые "мышки"!!!
            Прям -Том и Джерри!!!
            Санкт-Ватутинки
            Санкт-Ватутинки
               36 / 882
            01 марта в 20:41
            А в чем, собственно, проблема? Динамо обратилось к владельцу стадиона с просьбой об аренде на игру! Вы же если захотите площадку у себя в городе арендовать, чтобы с друзьями побегать, не побежите спрашивать разрешение у других клиентов!
            cska1948
            cska1948
               176 / 882
            01 марта в 20:35
            Не вижу ни чего противозаконного. Почему надо было договариваться с клубом, который не имеет прав на стадион?
            морозз
            морозз
               65 / 882
            01 марта в 20:32
            Позвонили в область, отправили СМС на пару десятков лимонов и все в табаше!
            Страна чудес!
            tuman960
            tuman960
               218 / 882
            01 марта в 20:31
            Да наср..ь на ВАС!!!Кому Вы нужны,тут динамо ,ВТБ и ВЫ!!!!Гнать надо динамо из ФУТБОЛА!!!!
            Т34
            Т34
               21 / 882
            01 марта в 20:28
            Ну что тут можно сказать? Как говорится не хватает ни слов, ни жестов...
            Евгений Сибель
            Евгений Сибель
               429 / 882
            01 марта в 20:19
            А ведь Широков в Химках хорошо играл
            cska plus
            cska plus
               12 / 882
            01 марта в 20:18
            Коррупционная страна.
            ДСА
            ДСА
               142 / 882
            01 марта в 20:11
            Продажные чинуши.
            beefs
            beefs
               117 / 882
            01 марта в 20:09
            По знакомству все можно...
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