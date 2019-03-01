«Химки»: «„Динамо“ договорилось напрямую с областью, нас не спрашивали»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал перенос матча против «Сибири» на «Новые Химки». Причина - московское «Динамо» сыграет на «Арене Химки» против «Спартака».
Лично нам «Динамо» никакой стадион взамен не предоставило, мы будем принимать «Сибирь» на «Новых Химках». Поддерживали ли связь с «Динамо»? Это не мы решали, они договорились напрямую с областью. О всякого рода компенсациях также речь идти не может, стадион принадлежит городу, а не нам.
Да добавлю-Вы арендуете квартиру,к вам приходит арендодатель и говорит ну ка выселяйся на один день мне надо знакомого поселить на ночь!!!Ваши действия?
Нормально когда клубы договариваются между собой,а это НЕНОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!
Да добавлю-Вы арендуете квартиру,к вам приходит арендодатель и говорит ну ка выселяйся на один день мне надо знакомого поселить на ночь!!!Ваши действия?
Нормально когда клубы договариваются между собой,а это НЕНОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!
Химки хотя бы пиццу народонаселению раздаёт, от д-мо как и от спартака один вред. В пердив в общем и первых, и вторых.
Химки хотя бы пиццу народонаселению раздаёт, от д-мо как и от спартака один вред. В пердив в общем и первых, и вторых.
Прям -Том и Джерри!!!
Прям -Том и Джерри!!!
Страна чудес!
Страна чудес!