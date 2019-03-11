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Рахимов: «Разговор в раздевалке был не очень хороший, мягко говоря»

вчера, 23:11
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал ничью с «Уралом» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).

Меня немного разозлила ситуация, которая произошла после середины первого тайма. Мы вдруг пропустили мяч, пропустили очень глупо — потеряли свой аут, отдали сопернику. Они быстро ввели мяч в игру в этой же зоне, а мы среагировали на эпизод так безобразно, что они дошли до штрафной, и мы занесли мяч в свои ворота.

После этого мы были в каком-то шоке, реагировали очень поздно, стали играть какими-то длинными передачами. Нужно было продолжать искать те зоны, откуда мы создали два-три момента, когда могли забить. До конца тайма сломали свою игру. Разговор в раздевалке был не очень хороший, мягко говоря.

На второй тайм ребята вышли другие, заряженные, было видно желание. Но когда эти эмоции перехлестывают, ты вроде оказываешь давление, сравниваешь счет, не подпускаешь соперника — после этого опять начинается авантюра. Начинаем бросать позиции, лезть, хотим додавить соперника — теряется организация.

Сказал ребятам, что каждая их маленькая проблема — моя большая проблема. Мне нужно думать, как это решать и что делать. Оставшаяся часть сезона будет тяжелой. Мы не имеем преимущества над какой-либо из команд лиги, нет запаса прочности. Это нужно признать и выжимать максимум из того, что есть.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   81 / 1076
сегодня в 11:50
В Ахмат-3 кое-кого.
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1076
сегодня в 01:20
Надо усилить команду
Caniggia
Caniggia ответил STVA 1
   32 / 1076
сегодня в 00:21
Бил наверное)))
Возможно даже ногами!
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   445 / 1076
сегодня в 00:11
Не повезло просто.
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 23:34
Бил наверное)))
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 23:31
Рахимов - самый артистичный тренер! Наверное по феерил в раздевалке! С уходом Карреры, ему равных нет!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   87 / 1076
вчера в 23:27
Вот у пупсиков в раздевалке всегда атмосфера любви и доверия, а если еще и легенда деЗеув заглянет - то у всех взаимопонимание зашкаливает
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