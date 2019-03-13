«Зенит» вылетел в Испанию на матч Лиги Европы

Пресс-служба «Зенит» сообщает, что команда вылетела в Испанию на ответный матч Лиги Европы против «Вильярреала», который состоится завтра.. Напомним, что испанцы первую встречу выиграли со счетом 3:1.
|Вильярреал-:-Зенит
|23:00 Не начался
Пресс-служба «Зенит» сообщает, что команда вылетела в Испанию на ответный матч Лиги Европы против «Вильярреала», который состоится завтра.. Напомним, что испанцы первую встречу выиграли со счетом 3:1.
Пока гинер не вернёт, будет в засаде сидеть ;)
Пока гинер не вернёт, будет в засаде сидеть ;)
Трубач, Де Зуев, Моисеев, обещали брататься с фанатами команды цвета радуги ))
Трубач, Де Зуев, Моисеев, обещали брататься с фанатами команды цвета радуги ))
Надеюсь на 3:0!
В пользу Зенита, естественно!
Надеюсь на 3:0!
В пользу Зенита, естественно!
Можно и отыграться!
Можно и отыграться!
А вот болельщики "некоторых" уже устали переобуваться....))))
То с детства за Фенербахче....то их кумиры Бордо...то Вильярреал - наше всё...)))
А вот болельщики "некоторых" уже устали переобуваться....))))
То с детства за Фенербахче....то их кумиры Бордо...то Вильярреал - наше всё...)))
ну, шутка, конечно ))
ну, шутка, конечно ))
АХХАХАХАХА
АХХАХАХАХА