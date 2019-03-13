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«Зенит» вылетел в Испанию на матч Лиги Европы

вчера, 11:23
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Пресс-служба «Зенит» сообщает, что команда вылетела в Испанию на ответный матч Лиги Европы против «Вильярреала», который состоится завтра.. Напомним, что испанцы первую встречу выиграли со счетом 3:1.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   87 / 1090
вчера в 22:16
Состав не написали, надеюсь семак побережет основу, чтобы закатить пупсикам пяточок.
minai
minai ответил susanin ultrazenith
   713 / 1090
вчера в 18:35
Ну почему же??? Надеюсь на 3:0! В пользу Зенита, естественно!
Я только "За".
Nimbles
Nimbles
   922 / 1090
вчера в 17:40
Зениту удачи!
Заполярный
Заполярный ответил Знатог
   157 / 1090
вчера в 16:11
А чем чёрт не шутит, может 8:1 в пользу Зенита?
8 - 1 ТАК И БУДЕТ
Заполярный
Заполярный ответил 1-й парень
   157 / 1090
вчера в 16:07
Зениту успеха!
НЕ ПРОПУСТИТЬ ВОСЕМЬ
Balanenok
Balanenok
   167 / 1090
вчера в 15:32
Зенит только зарабатывает очки из года в год, тарасня только позорится в кубке ФНЛ.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 15:00
Удачи Зениту!
Знатог
Знатог
   678 / 1090
вчера в 14:58
А чем чёрт не шутит, может 8:1 в пользу Зенита?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Nikola45
   35 / 1090
вчера в 14:48
Москалев самый ценный игрок в Тарасовке! Интересно во что он обходится Федуну! )) На кубок Канделаки возил )) В своем личном самолете ))
Не думаю, что очень дорого. Разовые выплаты, где то раз в месяц, потом отстраняют.
Пока гинер не вернёт, будет в засаде сидеть ;)
Miaf
Miaf ответил Nikola45
   25 / 1090
вчера в 14:47
Все не будут! Все передасы в Москве будут ждать Свинарник - Зенит! )) Трубач, Де Зуев, Моисеев, обещали брататься с фанатами команды цвета радуги ))
После завтрашнего разгрома от Вильяреала останется только опозориться с крупным счетом в матче со спартаком .
15511551
15511551 ответил Nikola45
   76 / 1090
вчера в 14:44
А тут только и делают что шутят! Одни против России другие за нее! Вы на какой стороне? ))
на стороне России, но в 0:3 в Испании не верю)
Nikola45
Nikola45 ответил 15511551
   9 / 1090
вчера в 14:43
Пошутил?)
А тут только и делают что шутят! Одни против России другие за нее! Вы на какой стороне? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Ангел неБесГрешен
   9 / 1090
вчера в 14:42
Главное, без травм, а то следующими идут народные во главе с Моськалёвым...
Москалев самый ценный игрок в Тарасовке! Интересно во что он обходится Федуну! )) На кубок Канделаки возил )) В своем личном самолете ))
15511551
15511551 ответил susanin ultrazenith
   76 / 1090
вчера в 14:42
Ну почему же??? Надеюсь на 3:0! В пользу Зенита, естественно!
Пошутил?)
1-й парень
1-й парень
   43 / 1090
вчера в 14:40
Зениту успеха!
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
   9 / 1090
вчера в 14:23
Голубой вагон в виде самолета вылетел на матч Лиги Европы, все передасы, молло будут поддерживать зенитосов
Все не будут! Все передасы в Москве будут ждать Свинарник - Зенит! ))
Трубач, Де Зуев, Моисеев, обещали брататься с фанатами команды цвета радуги ))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил minai
   186 / 1090
вчера в 14:18
Этот вояж не имеет смысла.
Ну почему же???
Надеюсь на 3:0!
В пользу Зенита, естественно!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил 112910415
   186 / 1090
вчера в 14:15
Зенит проявит волю, характер, мастерство !... ну, шутка, конечно ))
А почему бы нет?
Можно и отыграться!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   35 / 1090
вчера в 14:12
Главное, без травм, а то следующими идут народные во главе с Моськалёвым...
minai
minai
   713 / 1090
вчера в 14:04
Этот вояж не имеет смысла.
Miaf
Miaf
   25 / 1090
вчера в 13:57
Голубой вагон в виде самолета вылетел на матч Лиги Европы, все передасы, молло будут поддерживать зенитосов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 1090
вчера в 13:51
Вся разница в том что болельщики Зенита не поддерживают ни Рапиды ни Вильярреалы - против кого бы они не играли.....
А вот болельщики "некоторых" уже устали переобуваться....))))
То с детства за Фенербахче....то их кумиры Бордо...то Вильярреал - наше всё...)))
FILL3286
FILL3286
   33 / 1090
вчера в 13:36
Говорят на забалотного,шатаго,смольникого и дзюбу будут наблюдать агенты с барселоны и ПСЖ
Bjuik
Bjuik
   50 / 1090
вчера в 13:25
А спартак вылетел от ПАОКа, АЕКа и Рапида.
handreb
handreb
   95 / 1090
вчера в 13:18
Удачи Зениту и спартаку в матчах ЛЕ!
112910415
112910415
   109 / 1090
вчера в 13:16
Зенит проявит волю, характер, мастерство !...
ну, шутка, конечно ))
FILL3286
FILL3286
   33 / 1090
вчера в 13:04
Опозорят Россию БАКЛАЖ-Ы!
АХХАХАХАХА
dbr123
dbr123
   656 / 1090
вчера в 13:00
Лунёв в первом тайме обязательно пропустит...на второй можно не выходить..
19Roman82
19Roman82
вчера в 12:56
Да уж пишите как есть - Зенит вылетел в Испанию и из Лиги Европы. Буду рад, если оклимается Зенька, но шансов на то минимум.
Caniggia
Caniggia
   31 / 1090
вчера в 12:48
Опять будут позориться с испанским дном.
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