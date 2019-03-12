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«Уфа» подарит билеты на следующий матч, если обыграет «Ахмат»

вчера, 13:49

«Уфа» презентует каждому болельщику билет на следующую домашнюю игру с «Ростовом», если команда сумеет обыграть «Ахмат» в поединке 20-го тура РПЛ. Об этом сообщил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

 В случае победы «Уфы» в матче с «Ахматом» мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с «Ростовом».

Приглашаем жителей города и гостей Уфы в предстоящее воскресенье на стадион «Нефтяник». По традиции угостим болельщиков кашей, горячим чаем и блинами. Детей угостим сахарной ватой. Перед началом встречи вас ждет большая развлекательная программа. Праздничное представление от театра в гриме De bufo: ходулисты, мимы-жонглеры и большая панда.

Отметим, что это уже не первая подобная акция клуба в этом сезоне. 

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Гавроша
   186 / 1090
вчера в 17:27
Сперва они раздали бесплатные билета, потом отдали за них деньги и снова дали бесплатно билеты, теперь если выиграют опять билеты дадут. Еще кормят и поят. Недешево им матчи обходятся однако.
Ну так у них в Уфе в фаворе хоккей - Салават Юлаев ,настоящих болел футбола раз , два и обсчелся .И я думаю ,что эти бесплатные билеты шанс для жуликов .Напишут купили 20 000 и раздали бесплатно 20000 ,так кто же их сосчитает .А на самом деле купили 3000 и присвоили остальное ..Уверен наши ростовские жулики так бы и сделали ..У нас даже трибуны Олимпа 2 были во владении 4 хозяев .Учитесь уфимские Паниковские и Балагановы .
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:54
Сперва они раздали бесплатные билета, потом отдали за них деньги и снова дали бесплатно билеты, теперь если выиграют опять билеты дадут. Еще кормят и поят. Недешево им матчи обходятся однако.
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 14:22
Затем последует повышение цен на билеты.
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 1090
вчера в 14:18
Щедрая Уфа .
Аксинья
Аксинья
   75 / 1090
вчера в 14:16
Лучше игрокам по автомобилю - куда больший шанс выиграть...
mat73
mat73
   279 / 1090
вчера в 13:57
В тот раз наоборот было, не прокатило. Решили поменять тактику.
А играть просто в футбол и выигрывать не пробовали?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 13:49
Уфе победить!
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