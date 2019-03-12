«Уфа» подарит билеты на следующий матч, если обыграет «Ахмат»

вчера, 13:49

«Уфа» презентует каждому болельщику билет на следующую домашнюю игру с «Ростовом», если команда сумеет обыграть «Ахмат» в поединке 20-го тура РПЛ . Об этом сообщил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

В случае победы «Уфы» в матче с «Ахматом» мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с «Ростовом». Приглашаем жителей города и гостей Уфы в предстоящее воскресенье на стадион «Нефтяник». По традиции угостим болельщиков кашей, горячим чаем и блинами. Детей угостим сахарной ватой. Перед началом встречи вас ждет большая развлекательная программа. Праздничное представление от театра в гриме De bufo: ходулисты, мимы-жонглеры и большая панда.

Отметим, что это уже не первая подобная акция клуба в этом сезоне.