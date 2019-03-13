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«Ахмат»: «Отношения Швеца с агентом не повлияют на его работу с клубом»

вчера, 13:12

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о конфликте между игроком клуба Антоном Швецом и его агентством ProStar.

Недавно стало известно, что Швец хочет отказаться от сотрудничества с агентством, однако в ProStar настаивают на наличии долгосрочного контракта.

Отношения между Антоном Швецом и его агентами никак не повлияют на отношения с клубом. Действительно ли из-за агентов сорвались переговоры с «Зенитом» и «Спартаком»? Не хотел бы обсуждать это. У нас с его агентом рабочие отношения. Не знаем, бывший ли он или какой. Антон является футболистом «Ахмата», все остальное — его решение, с кем взаимодействовать. К нему, в первую очередь, есть интерес со стороны «Ахмата», раз он находится у нас и играет. Про остальные клубы рано говорить.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984
   206 / 1090
вчера в 15:29
Агент уже извиняется.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 15:05
Ох же эти агенты дармоеды.
pavkur
pavkur ответил Питермен
   47 / 1090
вчера в 14:25
Скоро матч ахмата против пупсиков, вот Федун и устроил скандал как всегда перед матчем
Краснодар, Ахмат, кто следующий?
Питермен
Питермен
   48 / 1090
вчера в 13:38
Скоро матч ахмата против пупсиков, вот Федун и устроил скандал как всегда перед матчем
grisser
grisser
   55 / 1090
вчера в 13:26
Если замешан спартак, то какие могут быть отношения?
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