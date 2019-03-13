«Ахмат»: «Отношения Швеца с агентом не повлияют на его работу с клубом»

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о конфликте между игроком клуба Антоном Швецом и его агентством ProStar.

Недавно стало известно, что Швец хочет отказаться от сотрудничества с агентством, однако в ProStar настаивают на наличии долгосрочного контракта.

Отношения между Антоном Швецом и его агентами никак не повлияют на отношения с клубом. Действительно ли из-за агентов сорвались переговоры с «Зенитом» и «Спартаком»? Не хотел бы обсуждать это. У нас с его агентом рабочие отношения. Не знаем, бывший ли он или какой. Антон является футболистом «Ахмата», все остальное — его решение, с кем взаимодействовать. К нему, в первую очередь, есть интерес со стороны «Ахмата», раз он находится у нас и играет. Про остальные клубы рано говорить.