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Ханни рассказал о своем жизненном девизе

вчера, 12:00

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своем жизненном девизе.

Какой скоростью хотел бы обладать? Лучше уметь летать.

Мой девиз: в этой жизни тебе никто ничего не даст, нужно все брать самому. А самый ценный совет, который я получил: нужно все время работать, работать и работать.

Недавно стало известно, что Ханни был вызван в сборную Алжира.

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oFANATo
oFANATo
   91 / 1090
вчера в 19:14
ЕМУ БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ ДЕВИЗ

ПОЗОРИТЬСЯ СО СПАРТАКОМ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Заполярный
Заполярный ответил Не верю 90-м
   157 / 1090
вчера в 16:02
Женское счастье. Лишь бы милый рядом........
СТИХИ МОЛЛО, МУЗЫКА ПАРАДЕСА
Don trambon
Don trambon
   66 / 1090
вчера в 14:45
Ой лысенький врунишка) В спартаке таких девизов нет.
Возможно имел ввиду:
Бил бью и буду бить жену/бойфренда.
Лайк тебе, тебе и ещё тебе.
ОПГ Ромашка не сдаётся.
Jum13
Jum13
   26 / 1090
вчера в 14:44
Жил был Софьян Ханни. У богатых брал, бедным давал...
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   9 / 1090
вчера в 14:34
Как же мне нравится Ханни этой весной,ну очень похоже на то что он станет лидером Спартака Кононова ,боец и талант
Ой в Спартаке не вам одному он нравится! )) И Де Зуев на него заглядывается )) Джано даже говорят засос поставил! )) Где правда не говорят ))
Balanenok
Balanenok
   167 / 1090
вчера в 14:29
Девиз пупсиков один - Опозоримся и нам не стыдно!"
makkie
makkie ответил Т34
   41 / 1090
вчера в 14:28
Я думал у них на глазах шоры, а они вообще слепые. Неудивительны их комменты, которые порой, ни к селу, ни к городу. Остается только не обращать внимания на их бред.
Слабоумие и отвага (С)
time out
time out
   70 / 1090
вчера в 14:22
Удивительно, как в Питере дружно живут голубые львы, с голубыми козлами.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1090
вчера в 14:21
Софье визитную карточку Спартака засос на шее ещё не закатали? Гыгыгы
Т34
Т34 ответил makkie
   56 / 1090
вчера в 13:48
Только кони могут увидеть в Ханни негра :)
Я думал у них на глазах шоры, а они вообще слепые. Неудивительны их комменты, которые порой, ни к селу, ни к городу. Остается только не обращать внимания на их бред.
Abverin
Abverin
   90 / 1090
вчера в 13:47
А пупсики любого негра хотят сделать белым с засосом.
makkie
makkie ответил cska plus
   41 / 1090
вчера в 13:39
Странный девиз у негра, вот у де зуева очень понятный девиз, плотно дружить с джано.
Только кони могут увидеть в Ханни негра :)
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   277 / 1090
вчера в 13:36
Женское счастье. Лишь бы милый рядом........
Palex
Palex ответил 112910415
   108 / 1090
вчера в 13:32
И вчём это выражается?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   93 / 1090
вчера в 13:22
Какие девизы могут быть в слабом клубе, только один - не проиграть 7-0 больше.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 13:14
Странный девиз у негра, вот у де зуева очень понятный девиз, плотно дружить с джано.
112910415
112910415
   109 / 1090
вчера в 13:08
очень толковый футбольный человек!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   63 / 1090
вчера в 12:40
ЭТО ХАНИ ПОСТАВИЛ ЗАСОС АИЛТОНУ ИЛИ ГЛУШАКОВ В БАНЕ ? ГЫ-ГЫ
Говорят, это деЗеув обряд посвящения проводил
makkie
makkie
   41 / 1090
вчера в 12:28
Ханни не очень удаяно пока начал весну - надо прибавлять!
Хочется, чтобы в Спартаке был свой Алекс, а то нападение на голодном пайке пока...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   136 / 1090
вчера в 12:27
ЭТО ХАНИ ПОСТАВИЛ ЗАСОС АИЛТОНУ ИЛИ ГЛУШАКОВ В БАНЕ ?

ГЫ-ГЫ
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   52 / 1090
вчера в 12:21
Возьмёт КАН-2019, никаким мусам, думбиям и иным носорогам это не снилось
Footbolista
Footbolista
   5 / 1090
вчера в 12:19
у зенита один девиз)...

Рыжая Борода
Рыжая Борода
   500 / 1090
вчера в 12:08
для человека, занимающимся профессионально спортом, годный девиз.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 1090
вчера в 12:07
Вот и вылетает Софья со спартаком из всех турниров, постоянно работает над этим, чтобы вылетать с позором!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 12:07
Как же мне нравится Ханни этой весной,ну очень похоже на то что он станет лидером Спартака Кононова ,боец и талант
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