Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своем жизненном девизе.

Какой скоростью хотел бы обладать? Лучше уметь летать.

Мой девиз: в этой жизни тебе никто ничего не даст, нужно все брать самому. А самый ценный совет, который я получил: нужно все время работать, работать и работать.