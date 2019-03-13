Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своем жизненном девизе.
Какой скоростью хотел бы обладать? Лучше уметь летать.
Мой девиз: в этой жизни тебе никто ничего не даст, нужно все брать самому. А самый ценный совет, который я получил: нужно все время работать, работать и работать.
Недавно стало известно, что Ханни был вызван в сборную Алжира.
ПОЗОРИТЬСЯ СО СПАРТАКОМ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
ПОЗОРИТЬСЯ СО СПАРТАКОМ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Возможно имел ввиду:
Бил бью и буду бить жену/бойфренда.
Лайк тебе, тебе и ещё тебе.
ОПГ Ромашка не сдаётся.
Возможно имел ввиду:
Бил бью и буду бить жену/бойфренда.
Лайк тебе, тебе и ещё тебе.
ОПГ Ромашка не сдаётся.
Хочется, чтобы в Спартаке был свой Алекс, а то нападение на голодном пайке пока...
Хочется, чтобы в Спартаке был свой Алекс, а то нападение на голодном пайке пока...
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
https://youtu.be/hgl5Y7Bxyyk