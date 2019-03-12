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Шесть мячей от «Баварии», победа «Боруссии». Итоги 25-го тура Бундеслиги

вчера, 00:46

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» - «Вольфсбург» 6:0
Голы: Гнабри 34, Левандовски 37, Хамес 52, Мюллер 76, Киммих 82, Левандовски 85

«РБ Лейпциг» - «Аугсбург» 0:0

«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 3:1
Голы: Ройс 62 (пенальти), Алькасер 84, Пулишич 90+2 - Кемпф 71

«Майнц» - «Боруссия» М 0:1
Гол: Эльведи 63

«Ганновер-96» - «Байер» 2:3
Голы: Жонатас 51, Вайзер 73 (автогол) - Фолланд 13, Фолланд 28, Хавертс 87

«Фортуна» - «Айнтрахт» 0:3
Голы: Гонсалу 48, Аллер 90, Аллер 90+1

«Хоффенхайм» - «Нюрнберг» 2:1
Голы: Крамарич 25 (пенальти), Крамарич 78 - Беренс 61

«Фрайбург» - «Герта» 2:1
Голы: Петерсен 27, Ибишевич 80 (автогол) - Ибишевич 76

«Вердер» - «Шальке» 4:2
Голы: Рашица 31, Крузе 51 (пенальти), Рашица 73, Харник 90 - Эмболо 26, Эмболо 85

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 19:09
Эх, двузначных счетов не хватает...
Tommy Lee
Tommy Lee
   220 / 1090
вчера в 11:24
Айнтрахт так же нагнёт принтор в гостях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 10:10
Сюрприз на сюрпризе :)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил galem72
   88 / 1090
вчера в 09:35
Удачи БВБ в БЛ! Нельзя сдавать позиции.
Они уже сильно сдали и спустились на 2 место
galem72
galem72
   336 / 1090
вчера в 09:26
Удачи БВБ в БЛ! Нельзя сдавать позиции.
15511551
15511551 ответил Шишанутый
   78 / 1090
вчера в 08:01
Ливер тоже нагнут!)
посмотрим, так думали Реал, ПСЖ) итог мы знаем)
15511551
15511551 ответил Aidos Ayazov
   78 / 1090
вчера в 07:59
Надеюсь напугали сильно. Уверен, что Ливерпуль будет делать расчет на стандарты и контратаки. А вот игра наших под вопросом, из-за отсутствия Киммиха. Будем верить, что Коман будет в отличной форме после травмы.
в любом случае скучать не придётся
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил 15511551
   227 / 1090
вчера в 06:38
Решили напугать Ливерпуль до начала матча)
Надеюсь напугали сильно. Уверен, что Ливерпуль будет делать расчет на стандарты и контратаки. А вот игра наших под вопросом, из-за отсутствия Киммиха. Будем верить, что Коман будет в отличной форме после травмы.
Comentarios
Comentarios
   534 / 1090
вчера в 02:38
А Бавария то уже на 1й строчке . А отставание было большое от Боруссии
Шишанутый
Шишанутый ответил 15511551
   13 / 1090
вчера в 01:28
Решили напугать Ливерпуль до начала матча)
Ливер тоже нагнут!)
parallels
parallels
   3 / 1090
вчера в 01:17
к таким новостям неплохо бы сразу jpg с турнирной таблицей прикреплять. раз итоги тура - то делайте их более наглядными)
15511551
15511551
   78 / 1090
вчера в 00:50
Решили напугать Ливерпуль до начала матча)
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