Шесть мячей от «Баварии», победа «Боруссии». Итоги 25-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» - «Вольфсбург» 6:0
Голы: Гнабри 34, Левандовски 37, Хамес 52, Мюллер 76, Киммих 82, Левандовски 85
«РБ Лейпциг» - «Аугсбург» 0:0
«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 3:1
Голы: Ройс 62 (пенальти), Алькасер 84, Пулишич 90+2 - Кемпф 71
«Майнц» - «Боруссия» М 0:1
Гол: Эльведи 63
«Ганновер-96» - «Байер» 2:3
Голы: Жонатас 51, Вайзер 73 (автогол) - Фолланд 13, Фолланд 28, Хавертс 87
«Фортуна» - «Айнтрахт» 0:3
Голы: Гонсалу 48, Аллер 90, Аллер 90+1
«Хоффенхайм» - «Нюрнберг» 2:1
Голы: Крамарич 25 (пенальти), Крамарич 78 - Беренс 61
«Фрайбург» - «Герта» 2:1
Голы: Петерсен 27, Ибишевич 80 (автогол) - Ибишевич 76
«Вердер» - «Шальке» 4:2
Голы: Рашица 31, Крузе 51 (пенальти), Рашица 73, Харник 90 - Эмболо 26, Эмболо 85