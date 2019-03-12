«Рома» обыграла «Эмполи» в первом матче под руководством Раньери

«Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (47 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Эмполи» (22 очка) - четвертый снизу.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Эмполи» 2:1 (2:1)
Голы: Эль-Шаарави 9, Шик 32 - Жуан 13 (автогол)
«Рома»: Ульсен, Сантон, Жуан, Маркано , Флоренци, Н'Зонзи, Кристанте, Эль-Шаарави, Дзаньоло (Перотти 55), Клюйверт (Карсдорп 81), Шик (Целар 85)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Эмполи»: Дронговски, Делль'Орко, Сильвестре, Весели, Паскуаль (Учан 84), Крунич, Беннасер, Аква (Бриги 65), Ди Лоренцо, Капуто, Фариас (Оберлин 79)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждения: Флоренци 15, Кристанте 16, Аква 38, Эль-Шаарави 62, Флоренци 80
Удаление: Флоренци 80
Судья: Мареска Фабио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло».
Отскок да еще чистый гол не засчитал!!
Отскок да еще чистый гол не засчитал!!
Но это больше чем отскок!!! Во что играет команда - непонятно? В обороне просто полный бардак!!!
Работы у Раньери непочатый край!!!
Но это больше чем отскок!!! Во что играет команда - непонятно? В обороне просто полный бардак!!!
Работы у Раньери непочатый край!!!