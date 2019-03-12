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«Рома» обыграла «Эмполи» в первом матче под руководством Раньери

вчера, 00:26
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Эмполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (47 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Эмполи» (22 очка) - четвертый снизу.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Эмполи» 2:1 (2:1)
Голы: Эль-Шаарави 9, Шик 32 - Жуан 13 (автогол)

«Рома»: Ульсен, Сантон, Жуан, Маркано , Флоренци, Н'Зонзи, Кристанте, Эль-Шаарави, Дзаньоло (Перотти 55), Клюйверт (Карсдорп 81), Шик (Целар 85)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Эмполи»: Дронговски, Делль'Орко, Сильвестре, Весели, Паскуаль (Учан 84), Крунич, Беннасер, Аква (Бриги 65), Ди Лоренцо, Капуто, Фариас (Оберлин 79)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Флоренци 15, Кристанте 16, Аква 38, Эль-Шаарави 62, Флоренци 80

Удаление: Флоренци 80

Судья: Мареска Фабио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло».

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11 марта Комментарии223
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   399 / 1090
вчера в 17:51
Раньери удачи. Хотя вряд ли поможет. В Италии все давно поделено.
obana777
obana777
   224 / 1090
вчера в 16:07
Эмполи можно было выносить и без тренера.
kotmyshka
kotmyshka
   251 / 1090
вчера в 14:10
Это не показатель, но победа состоялась
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 1090
вчера в 11:11
Раньери с почином!!!
galem72
galem72
   336 / 1090
вчера в 09:24
До интера осталось каких-то 3 балла. Надо бы поднажать. ))
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   192 / 1090
вчера в 09:21
ну это очевидно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 09:10
При новом тренере все поначалу булками шевелят...
shlomo
shlomo
   169 / 1090
вчера в 08:10
Раньше нужно было думать руководству Ромы.....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 08:06
Рому с победой!
spartach091
spartach091
   247 / 1090
вчера в 07:25
С удачным дебютом Клаудио
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 06:39
Не без труда.
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 06:34
аххахахаа
Отскок да еще чистый гол не засчитал!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   332 / 1090
вчера в 06:08
Попадание в топ-4 проблематично.
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 05:16
Судьишка подарил Роме 3 очка.
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 04:49
Пришлось помучиться.
нечитайло
нечитайло
   916 / 1090
вчера в 03:49
Браво
Брулин
Брулин
   94 / 1090
вчера в 01:13
Победа есть,но матч в очередной раз показал,что вряд ли стая сможет составить реальную конкуренцию миланским командам
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 00:55
Сразу видна рука старого вожака.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1090
вчера в 00:53
Эмполи был лучше, Фариас у них понравился, хорошо обострял атаку. Отскочила Ромка, пусть скажет спасибо судье что гол отменил. Там игры рукой не было а просто отскочил мяч в руку игрок не как ее не мог успевать убрать. Думаю такой мяч можно было засчитывать!
allemz
allemz
   26 / 1090
вчера в 00:50
Отскок - не отскок, но то, что Раньери стартовал с победы - уже хорошо.
drug01
drug01
   133 / 1090
вчера в 00:46
Теперь дела пойдут!
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 00:33
Рому с победой!
Но это больше чем отскок!!! Во что играет команда - непонятно? В обороне просто полный бардак!!!
Работы у Раньери непочатый край!!!
Bjuik
Bjuik
   49 / 1090
вчера в 00:30
Вот и хорошо.
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