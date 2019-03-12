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«Наполи» потерял очки, первая победа Раньери. Итоги 27-го тура Серии А

вчера, 00:35

Завершились матчи 27-го тура чемпионата Италии.

«Рома» - «Эмполи» 2:1
Голы: Эль-Шаарави 9, Шик 32 - Жуан 13 (автогол)

«Ювентус» - «Удинезе» 4:1
Голы: Кин 11, Кин 39, Джан 67 (пенальти), Матюиди 71 - Лазанья 85

«Кьево» - «Милан» - 1:2
Голы: Хетемай 41 - Билья 31, Пёнтек 57

«Интернационале» - СПАЛ 2:0
Голы: Политано 67, Гальярдини 77

«Сассуоло» - «Наполи» 1:1
Голы: Берарди 52 - Инсинье 86

«Фиорентина» - «Лацио» 1:1
Голы: Муриэль 61 - Иммобиле 23

«Болонья» - «Кальяри» 2:0
Голы: Пульгар 34 (пенальти), Сориано 77

«Фрозиноне» - «Торино» 1:2
Голы: Паганини 42 - Белотти 56, Белотти 77

«Сампдория» - «Аталанта» 1:2
Голы: Квальярелла 67 (пенальти) - Сапата 50, Госенс 77

«Парма» - «Дженоа» 1:0
Гол: Куцка 78

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mangoх12
mangoх12
   24 / 1090
вчера в 00:56
Наполи как на качелях
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 00:41
Интер с победой!
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