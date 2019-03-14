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Суарес о пенальти: «Случайно наступил на Денайе и потерял равновесие»

вчера, 02:53
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал инцидент с назначением пенальти в ворота французской команды. Защитник «Лиона» Джейсон Денайе в своей штрафной пытался в подкате выбить мяч из-под ног Суареса, однако уругвайский форвард сам наступил на ногу бельгийца и упал на газон. После этого в ворота «Лиона» был назначен 11-метровый, который успешно реализовал Лионель Месси, открыв счёт в этом матче.

Полагаю, что я наступил на него случайно, и думаю, что это слегка сбило меня с равновесия. Решение о назначении пенальти принимает судья.

Мне не удалось отличиться голом? Нападающие живут голами, но я просто рад, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы команда продолжала идти вперёд, а я забивал голы. Они придут. Я не опускаю головы и продолжу искать свою удачу.

Эпизод с пенальти можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
   40 / 1074
вчера в 21:14
Барсуки по другому и не проходят. Что ни "успех", то скандальные решения арбитров.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил eleven LC
   358 / 1074
вчера в 17:20
Я, в отличии от вас-такое не умаливаю. Липовый пенальти? Абсолютно согласен. Такой же липовый, как и с ПСЖ при Айтекине, как и на последних секундах в ворота Ювентуса, как на Бернардески во вторник, как в матче МЮ-ПСЖ. А ты что думал? Что мне это нравится?
Artuom
Artuom ответил ESPANOL
   159 / 1074
вчера в 13:53
Почитаешь обсуждения и можно подумать, что Суарес подлец, а все остальные святые! А сколько левых пенальти за свою карьеру Роналду выкляньчил? Это стало вообще его фишкой, рухнуть с душераздирающим криком. А Каземиро? Ткни пальцем в любую команду и в каждой найдется артист. В каждой! Правильно Суарес сказал, что все на усмотрение судьи. Поставил, не колеблясь и не сомневаясь на точку, значит Суарес все сделал правильно. Дал бы Суаресу горчичник, значит не правильно. Но соласитесь, игра стоила свечь!
А уважение к самому себе?? Ну сделал подлость, так и молчи себе и радуйся что обманул...
А Суарес таким высказывание как будто говорит: "Смотрите какая я 57 - симулирую, подставляю других... какой молодец, всё ради результата, даже такая грязь. И даже бессовестно могу в этом признаться... что мне сделают?!?! "
stavr74
stavr74
вчера в 13:43
а признаться совесть не позволила?
ESPANOL
ESPANOL
   327 / 1074
вчера в 13:26
Почитаешь обсуждения и можно подумать, что Суарес подлец, а все остальные святые! А сколько левых пенальти за свою карьеру Роналду выкляньчил? Это стало вообще его фишкой, рухнуть с душераздирающим криком. А Каземиро? Ткни пальцем в любую команду и в каждой найдется артист. В каждой! Правильно Суарес сказал, что все на усмотрение судьи. Поставил, не колеблясь и не сомневаясь на точку, значит Суарес все сделал правильно. Дал бы Суаресу горчичник, значит не правильно. Но соласитесь, игра стоила свечь!
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   213 / 1074
вчера в 13:20
Да дайте ему уже Оскар, будь он черным или геем давно бы получил, те даже не имея таланта его получают, у Суареса талант есть а Оскара нет, несправедливо
eleven LC
eleven LC ответил aigaziFIGHTER
   115 / 1074
вчера в 12:10
Я так и думал что потеряешься!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 11:54
Суарес: "А я чё? Судье виднее!"
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Artuom
   182 / 1074
вчера в 11:38
Так будет до тех пор пока не придумают правило наказания за симуляции после матчей. Посмотрели эксперты => поняли что симуляция и дисквалификацию игроку этак матчей на пять... Вот тогда количество симулянтов резко сократится. Ещё и сами клубы будут штрафовать игроков за то что из-за одной симуляции не смогут теперь помочь команде столько матчей :)
ну в АПЛе вроде бы есть такое.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил benderivan
   182 / 1074
вчера в 11:37
симуляции начались при гвардиоле как раз-таки.
и при Жозэ
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   182 / 1074
вчера в 11:34
а чего тогда кричал как резанный?
ну я представил,как больно Денайе,когда на него наступал.
Так ведь должен был Джейсон кричать?!!!!
У него просто был болевой шок)))
neomessi
neomessi
   216 / 1074
вчера в 10:39
Суарес )))))
eleven LC
eleven LC ответил aigaziFIGHTER
   115 / 1074
вчера в 10:21
Типичный ответ барсоглора,ты сразу вспомнил что Реал негде ждать,а что скажешь о признании Суареса и о липовом пенальти?
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил eleven LC
   358 / 1074
вчера в 09:59
А вас и ждать негде.) Пора бы уже игроков покупать, а не судей.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил Islam0500
   358 / 1074
вчера в 09:56
Не вам ли, персофанам дельфина молчать в тряпочку. Собрались тут, болельщики клубов, в которых играют: Роналду, Рамос, Кьеллини, Марсело.
benderivan
benderivan ответил Incredulous
   545 / 1074
вчера в 09:54
Смотря на регулярные симуляции игроков Барселоны, я начинаю верить, что на тренировках этому уделяется очень большое внимание, а именно отрабатывание артистичных нырков в чужой штрафной. Насколько же сильной, яркой и мощной была Барселона при Гвардиоле, на столько же гнилой она стала сейчас.
симуляции начались при гвардиоле как раз-таки.
eleven LC
eleven LC
   115 / 1074
вчера в 09:50
Ничего страшного не произошло,просто Барса вышла в четвертьфинал с липовым пенальти (в первый раз чтоли?!)
Все знают что Барса обычно вылетает в четвертьфинале,так что просто ждём!
Islam0500
Islam0500
вчера в 09:45
Ага, знаем мы, как ты теряешь равновесие
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 09:35
Когда эта зубастая уругвайская собака закончит карьеру, его запомнят как самым большим симулянтом и не мужиком, который с честью поддерживал принципы игры барселоны.

тьфу в харю.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 09:25
Просто ржу! Сначала Маскерано признаётся о том, что судья убил ПСЖ и вытащил Барсу в 1/4, потом Суарес признаётся, что судья убил Лион и вытащил Барсу в 1/4. Игроки Каталонии уже открыто насмехаются над футболом и гордятся тем, что ВАРселону вытаскивают! Позор УЕФА!
RedRedTeam
RedRedTeam
   325 / 1074
вчера в 09:10
VARреал выкинули, проснулся барсоVAR.
Знатог
Знатог
   441 / 1074
вчера в 08:53
а вообще, просмотрев эпизод ещё раз, я понял что пенальти был. Защитник сунул ногу под ноги Суаресу, до мяча не дотянулся , Суарес споткнулся о ногу защитника. Чистый пенальти.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Incredulous
   142 / 1074
вчера в 08:48
зато она переехала в МС, там игра конфетка каждый раз, голы на любой вкус
Artuom
Artuom
   159 / 1074
вчера в 08:23
Так будет до тех пор пока не придумают правило наказания за симуляции после матчей. Посмотрели эксперты => поняли что симуляция и дисквалификацию игроку этак матчей на пять... Вот тогда количество симулянтов резко сократится. Ещё и сами клубы будут штрафовать игроков за то что из-за одной симуляции не смогут теперь помочь команде столько матчей :)
Incredulous
Incredulous
   101 / 1074
вчера в 08:13
Смотря на регулярные симуляции игроков Барселоны, я начинаю верить, что на тренировках этому уделяется очень большое внимание, а именно отрабатывание артистичных нырков в чужой штрафной. Насколько же сильной, яркой и мощной была Барселона при Гвардиоле, на столько же гнилой она стала сейчас.
Incredulous
Incredulous
   101 / 1074
вчера в 08:08
Так потерял равновесие, что чуть сальто не сделал, и корчился, как будто ему ноги поездом переехало.
RamonCSKA
RamonCSKA
   142 / 1074
вчера в 08:01
главный вопрос почему он молчал когда назначали пенальти
Тауих игроков надо дисквалифицировать за ложь
RamonCSKA
RamonCSKA ответил NGYRZ
   142 / 1074
вчера в 07:52
ну Месси хорош, он в форме, но он не герой, не лидер
а Роналду да, он герой поэтому он лучший игрок недели
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NGYRZ
   21 / 1074
вчера в 06:32
В то время как Лион проигрывал в наше время в еврокубках клубам из РФПЛ (!!!!!). Чего стоит вот такая группа ЛЧ
1 Зенит
2 Гент
3 Валенсия
4 Лион
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
То есть Лион по сути уровня Локомотива где-то команда.
NGYRZ
NGYRZ ответил Nursultan_rma
   29 / 1074
вчера в 06:26
А барсаглоры будут говорит дальше что вар помогает реалу
Этих лицемеров ничем не прошибешь.
Они уже Лион выше классом и мастерством поставили чем Атлетико, только ради того, чтобы всем доказать, что Месси достоин звания игрока недели в ЛЧ.
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