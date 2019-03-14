Суарес о пенальти: «Случайно наступил на Денайе и потерял равновесие»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал инцидент с назначением пенальти в ворота французской команды. Защитник «Лиона» Джейсон Денайе в своей штрафной пытался в подкате выбить мяч из-под ног Суареса, однако уругвайский форвард сам наступил на ногу бельгийца и упал на газон. После этого в ворота «Лиона» был назначен 11-метровый, который успешно реализовал Лионель Месси, открыв счёт в этом матче.
Полагаю, что я наступил на него случайно, и думаю, что это слегка сбило меня с равновесия. Решение о назначении пенальти принимает судья.
Мне не удалось отличиться голом? Нападающие живут голами, но я просто рад, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы команда продолжала идти вперёд, а я забивал голы. Они придут. Я не опускаю головы и продолжу искать свою удачу.
Эпизод с пенальти можно посмотреть ЗДЕСЬ.
А Суарес таким высказывание как будто говорит: "Смотрите какая я 57 - симулирую, подставляю других... какой молодец, всё ради результата, даже такая грязь. И даже бессовестно могу в этом признаться... что мне сделают?!?! "
А Суарес таким высказывание как будто говорит: "Смотрите какая я 57 - симулирую, подставляю других... какой молодец, всё ради результата, даже такая грязь. И даже бессовестно могу в этом признаться... что мне сделают?!?! "
ну я представил,как больно Денайе,когда на него наступал.
Так ведь должен был Джейсон кричать?!!!!
У него просто был болевой шок)))
ну я представил,как больно Денайе,когда на него наступал.
Так ведь должен был Джейсон кричать?!!!!
У него просто был болевой шок)))
Все знают что Барса обычно вылетает в четвертьфинале,так что просто ждём!
Все знают что Барса обычно вылетает в четвертьфинале,так что просто ждём!
тьфу в харю.
тьфу в харю.
Тауих игроков надо дисквалифицировать за ложь
Тауих игроков надо дисквалифицировать за ложь
а Роналду да, он герой поэтому он лучший игрок недели
а Роналду да, он герой поэтому он лучший игрок недели
1 Зенит
2 Гент
3 Валенсия
4 Лион
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
То есть Лион по сути уровня Локомотива где-то команда.
1 Зенит
2 Гент
3 Валенсия
4 Лион
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
То есть Лион по сути уровня Локомотива где-то команда.
Они уже Лион выше классом и мастерством поставили чем Атлетико, только ради того, чтобы всем доказать, что Месси достоин звания игрока недели в ЛЧ.
Они уже Лион выше классом и мастерством поставили чем Атлетико, только ради того, чтобы всем доказать, что Месси достоин звания игрока недели в ЛЧ.