Суарес о пенальти: «Случайно наступил на Денайе и потерял равновесие»

вчера, 02:53

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал инцидент с назначением пенальти в ворота французской команды. Защитник «Лиона» Джейсон Денайе в своей штрафной пытался в подкате выбить мяч из-под ног Суареса, однако уругвайский форвард сам наступил на ногу бельгийца и упал на газон. После этого в ворота «Лиона» был назначен 11-метровый, который успешно реализовал Лионель Месси, открыв счёт в этом матче.

Полагаю, что я наступил на него случайно, и думаю, что это слегка сбило меня с равновесия. Решение о назначении пенальти принимает судья. Мне не удалось отличиться голом? Нападающие живут голами, но я просто рад, что мы прошли дальше. Хочу, чтобы команда продолжала идти вперёд, а я забивал голы. Они придут. Я не опускаю головы и продолжу искать свою удачу.

Эпизод с пенальти можно посмотреть ЗДЕСЬ.