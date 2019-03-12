Москалев рассудит «Спартак» и «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура РПЛ.
15 марта (пятница)
«Анжи» - «Крылья Советов»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
16 марта (суббота)
«Оренбург» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Урал» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
«Рубин» - «Ростов»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Арсенал» - «Енисей»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
17 марта (воскресенье)
«Уфа» - «Ахмат»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Локомотив» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Игорь Синер (Омск).
«Спартак» - «Зенит»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
ловить не чего так что выпустит полу резерв типо болотного и ко.
ловить не чего так что выпустит полу резерв типо болотного и ко.
В конце октября 2016 года воронежец в матче с "Анжи" ошибочно удалил Михаила Кержакова. В итоге "Зенит" был разгромлен со счетом 4:0, а Москалеву поставили "двойку"
"Спартак" при судействе Москалева провел всего семь матчей, в которых ни разу не уступил. Красно-белые одержали пять побед и дважды сыграли вничью, в том числе и с "Локомотивом" во втором туре текущего чемпионата.
У Тарасни всегда одна отмазка! Нельзя было ставить на точку! Сломал бы матч!
В конце октября 2016 года воронежец в матче с "Анжи" ошибочно удалил Михаила Кержакова. В итоге "Зенит" был разгромлен со счетом 4:0, а Москалеву поставили "двойку"
"Спартак" при судействе Москалева провел всего семь матчей, в которых ни разу не уступил. Красно-белые одержали пять побед и дважды сыграли вничью, в том числе и с "Локомотивом" во втором туре текущего чемпионата.
У Тарасни всегда одна отмазка! Нельзя было ставить на точку! Сломал бы матч!
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