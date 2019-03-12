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Москалев рассудит «Спартак» и «Зенит»

вчера, 21:54

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура РПЛ.

15 марта (пятница)

«Анжи» - «Крылья Советов»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

16 марта (суббота)

«Оренбург» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Урал» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

«Рубин» - «Ростов»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал» - «Енисей»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

17 марта (воскресенье)

«Уфа» - «Ахмат»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» - «Краснодар»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Игорь Синер (Омск).

«Спартак» - «Зенит»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   277 / 1090
сегодня в 11:57
что ноете бакланы ваш физрук понимает, что в испании
ловить не чего так что выпустит полу резерв типо болотного и ко.
viv
viv ответил Шуnя771
   43 / 1090
сегодня в 11:39
Вы и Муру обыграть не можете...
GKN
GKN
   265 / 1090
сегодня в 11:06
Судя по фамилии, Зениту ничего не светит хорошего
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   155 / 1090
сегодня в 10:24
А Москалев у нас у кого на жаловании состоит ? Кто его танцует, Федун, Гинер, или Медведев ?
Garrincha58
Garrincha58
   349 / 1090
сегодня в 10:03
ждём очередной какой нибудь скандал
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   751 / 1090
сегодня в 09:53
У федуна 10 рублей а у миллера 100 услуга судьи 1 рублей и кого больше возможностей судью прикупить да чтоб голодным не остаться. Только бомжам не хватит мозгов решить эту задачу
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   751 / 1090
сегодня в 09:52
    beefs
    beefs
       176 / 1090
    сегодня в 09:48
    Что то давно не было скандала из-за судейства...
    yk2ru
    yk2ru ответил mangoх12
       458 / 1090
    сегодня в 09:06
    федун под Гинера судеек покупает ?)))
    Гиннеру купить судью для матча конкурентов тоже сподручно, чтобы там случился выгодный результат. И главное что почти все будут думать не на Гиннера в таком случае, так как не его клуб играет.
    legendsofsails
    legendsofsails ответил makkie
       894 / 1090
    сегодня в 09:04
    Опа, у баклановых уже отмазки полетели - играйте в футбол, а не нойте!
    Нытье и вопли о заговорах - это и есть спартаковский стиль последних 10 лет.
    Шуnя771
    Шуnя771
       340 / 1090
    сегодня в 09:03
    Щас Спартак на классе обыграет Зенит! Конечно это не кони, придется попотеть...
    kingoffam
    kingoffam
       591 / 1090
    сегодня в 08:53
    Старое доброе бакланское нытье.Они выигрывают всегда на классе,а проигрывают из-за масковских судей.Клоуны.
    Nikola45
    Nikola45
       8 / 1090
    сегодня в 07:57
    Именно при судействе В. Москалева:
    В конце октября 2016 года воронежец в матче с "Анжи" ошибочно удалил Михаила Кержакова. В итоге "Зенит" был разгромлен со счетом 4:0, а Москалеву поставили "двойку"

    "Спартак" при судействе Москалева провел всего семь матчей, в которых ни разу не уступил. Красно-белые одержали пять побед и дважды сыграли вничью, в том числе и с "Локомотивом" во втором туре текущего чемпионата.

    У Тарасни всегда одна отмазка! Нельзя было ставить на точку! Сломал бы матч!
    Nikola45
    Nikola45
       8 / 1090
    сегодня в 07:50
    Красно-Коричневые при судействе Москалева ни разу не проиграли
    Есть еще вопросы?
    makkie
    makkie
       42 / 1090
    сегодня в 07:08
    Опа, у баклановых уже отмазки полетели - играйте в футбол, а не нойте!
    ошалевший
    ошалевший ответил Abverin
       368 / 1090
    сегодня в 06:55
    Уже с чемоданом вокруг тарасовки бегает.
    это болотный работник не путай
    Исмет
    Исмет
       581 / 1090
    сегодня в 06:06
    дзюба позор Российского Футбола 👎
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил 112910415
       4 / 1090
    сегодня в 05:49
    Спартак должен побеждать при любом судье !
    При честном судействе Вилкова классно побеждает :)
    112910415
    112910415
       106 / 1090
    сегодня в 05:13
    Спартак должен побеждать при любом судье !
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
       81 / 1090
    сегодня в 05:03
    а еще уссатый физрук типа в пользу сборной предлагал рфс перенести игру с 17 на 16 (после игры в испании с14 на 15) и всё в угоду розетконосым..
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       4 / 1090
    сегодня в 04:23
    Федун уже ничего не стесняется, своих лучших кадров назначает на свой матч и матч ЦСКА!
    cska plus
    cska plus
       16 / 1090
    сегодня в 04:00
    федун безбородова к нам приставил.
    Гавроша
    Гавроша ответил Заполярный
       73 / 1090
    сегодня в 02:27
    НАСТОЯЩИЙ ВОР ОБЫЧНО ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ, ДЕРЖИ ВОРА
    А пенальти бьет спартак.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       34 / 1090
    сегодня в 02:24
    Около двух недель назад я писАл, что неспроста Москалева и Карасева не назначают, держат на голодном пайке. Придерживали на важнейшие матчи! И это после проваленного матча первого круга!
    Багров-брат
    Багров-брат
       161 / 1090
    сегодня в 02:14
    Главное, что бы игру не испортил...)))
    Miaf
    Miaf
       28 / 1090
    сегодня в 02:04
    НУ началось, почему всегда в таких матчах ЛАпочкин да МОскалев, тренеришки на дотации у Зеньки..
    Просто Краснодарский
    Просто Краснодарский
       1014 / 1090
    сегодня в 01:52
    для кого такой судья подарок
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       111 / 1090
    сегодня в 01:33
    Стыдно за свиней!
    Nikola45
    Nikola45 ответил Hypnoz
       8 / 1090
    сегодня в 01:33
    Зачем, бомжей вытащили в Рпл ?
    Что бы свиней по 5-0 выигрывать ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил mugik1973
       8 / 1090
    сегодня в 01:33
    Начал кричать держи вора
    Что то не так?
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