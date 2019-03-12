Егоров: «К сожалению, Сергей Карасев получил травму»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев пока не готов к возвращению в работу из-за проблем со здоровьем.
К сожалению, Сергей Карасев получил травму. Там не все хорошо, какие-то проблемы со здоровьем. К сожалению, затянулось, нам его не хватает.
Ранее Егоров рассказал, сколько зарабатывают судьи российской Премьер-Лиги.
Хороший план от федуна, С таким подходом быть может спам справится с Мурой и другими обидчиками.
Хороший план от федуна, С таким подходом быть может спам справится с Мурой и другими обидчиками.
Еще один из "состава" цска травму получил(
Еще один из "состава" цска травму получил(