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Егоров: «К сожалению, Сергей Карасев получил травму»

вчера, 13:32

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев пока не готов к возвращению в работу из-за проблем со здоровьем.

К сожалению, Сергей Карасев получил травму. Там не все хорошо, какие-то проблемы со здоровьем. К сожалению, затянулось, нам его не хватает.

Ранее Егоров рассказал, сколько зарабатывают судьи российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
viv
viv ответил makkie
   43 / 1090
вчера в 18:42
    Don trambon
    Don trambon
       89 / 1090
    вчера в 17:23
    Да быть может он и не травмирован? Меняет паспорт и внешность, что бы его могли допустить до судейства российских команд в ЛЧ и ЛЕ.

    Хороший план от федуна, С таким подходом быть может спам справится с Мурой и другими обидчиками.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Aerobniy
       226 / 1090
    вчера в 17:02
    Причем здесь Дзюба, если карась тарасовский?
    Карась такой же тарасовский ,как Геннадий Орлов динамовский ! ))
    Aerobniy
    Aerobniy ответил Алексей Коротеев
       367 / 1090
    вчера в 15:04
    Лыжей от Дзюбы получил по крестам !!! ))))
    Причем здесь Дзюба, если карась тарасовский?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил 1-й парень
       226 / 1090
    вчера в 14:18
    Никак Карасева чемодан с деньгами придавил?
    Лыжей от Дзюбы получил по крестам !!! ))))
    Контуженый
    Контуженый
       847 / 1090
    вчера в 14:16
    Кто-то жёстко подверг Карася процедуре дефлорации. Пукан никак зажить не может.
    makkie
    makkie
       42 / 1090
    вчера в 13:58
    Здоровья Карасеву!
    Еще один из "состава" цска травму получил(
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1090
    вчера в 13:58
    На одного спартача меньше. Гыгыгы
    1-й парень
    1-й парень
       40 / 1090
    вчера в 13:46
    Никак Карасева чемодан с деньгами придавил?
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       4 / 1090
    вчера в 13:38
    Главное Лампочкин с Безбородовым в порядке!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       9 / 1090
    вчера в 13:37
    Пока Лапочкин в порядке, Федуну нечего беспокоиться, ручной судьишка всегда готов придти на помощь!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 1090
    вчера в 13:36
    Здоровья дядьке ,тото я смотрю кони вниз пошли
    pavkur
    pavkur
       44 / 1090
    вчера в 13:35
    Карасеву здоровья, а фердуну нужно нового судью подкупать.
    дурман
    дурман
       273 / 1090
    вчера в 13:33
    Что то травмы преследуют Зенит в этом сезоне
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