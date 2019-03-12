Егоров: «К сожалению, Сергей Карасев получил травму»

вчера, 13:32

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев пока не готов к возвращению в работу из-за проблем со здоровьем.

К сожалению, Сергей Карасев получил травму. Там не все хорошо, какие-то проблемы со здоровьем. К сожалению, затянулось, нам его не хватает.

Ранее Егоров рассказал, сколько зарабатывают судьи российской Премьер-Лиги.